Скільки ще Путін зможе вести війну проти України: дипломат зробив тривожний прогноз

Війна Росії проти України буде тривати навіть пропри заяви деяких експертів про економічні проблеми в самій РФ, зазначив дипломат.

https://glavred.net/war/skolko-eshche-putin-smozhet-vesti-voynu-protiv-ukrainy-diplomat-sdelal-prognoz-10670687.html Посилання скопійоване

Скільки ще Путін зможе вести війну проти України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 22 ОМБр

Про що йдеться у матеріалі:

РФ має достатньо ресурсів для продовження війни

Політична ситуація в Росії залишається стабільною

Якщо Путін постане перед вибором - він вибере війну

Попри економічний тиск і втрати на фронті, Росія, схоже, має достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну, а Кремль — політичну рішучість і пропагандистські інструменти для її виправдання перед населенням. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній російський дипломат, єдиний співробітник російського зовнішньополітичного відомства, який публічно засудив вторгнення Росії в Україну Борис Бондарєв.

Борис Бондарєв вважає, що оцінити реальні ресурси Путіна складно через засекреченість інформації в Росії. Існують протилежні думки: одні вважають, що у нього вистачить ресурсів на десятиліття війни, інші — що економіка вже давно занепала. Водночас, незважаючи на ці суперечності, Путін поки що має кошти для продовження війни.

"Політична ситуація в Росії — більш-менш стабільна. Якщо і є невдоволення війною, то воно, по-перше, не масове, а по-друге, непомітне, і ним можна знехтувати. І по-третє, є гроші — а значить, є потік бажаючих, яких за ці гроші наймають і відправляють на війну", - сказав він.

За його словами, нині фінансові можливості Росії дозволяють компенсувати значні втрати армії — орієнтовно 20–30 тисяч осіб щомісяця, які одразу ж заміщуються новими призовниками. Цей ресурс вичерпається не тоді, коли зникне людський потенціал, а коли припиниться фінансування. І навіть якщо економічна ситуація погіршиться настільки, що доведеться обирати між війною та соціальними витратами, Путін, ймовірніше за все, зробить ставку саме на продовження війни.

"А людям скажуть: "Пора затягнути паски. Ми воюємо проти всього світу. Нашу цивілізацію намагаються знищити". Пропаганда в цьому сенсі теж працює дуже активно. Тому я не бачу причин очікувати радикальної зміни ситуації, якщо на фронті не відбудеться чогось дійсно значущого", - резюмував він.

Дивіться відео інтерв'ю Бориса Бондарєва Главреду про перспективи закінчення війни:

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська зазнали поразки під час спроб покращити свої позиції поблизу Костянтинівки в Донецькій області, українські сили змусили ворога відступити. Про це повідомив генерал армії України, колишній очільник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Водночас на Сумщині просування армії країни-агресора триває. За даними аналітичного ресурсу DeepState, росіяни захопили населені пункти Андріївка та Водолаги й намагаються закріпитися в цих районах.

Крім того, російські війська продовжують стягувати сили до Харкова. Втім, як зазначив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин, наявні резерви противника поки що не дозволяють йому розпочати масштабний наступ.

Інші новини:

Хто такий Борис Бондарєв Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок. 23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів". Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред