'Відбулась акція відплати': Єрмак виступив із заявою перед сенаторами США

Про що сказав Єрмак:
- Україна завжди буде відповідати ударом на удар
- Риторика Путіна, Мєдвєдєва та Мединського не свідчить про намір закінчувати війну
- Важливо посилювати санкційний тиск на Росію
Сьогодні, 4 червня, глава Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до американських сенаторів та проінформував їх про результати переговорів у Стамбулі та ситуацію на фронті. Про це він повідомив у Telegram.
Андрій Єрмак заявив, що Україна завжди виконує свої зобов’язання, у тому числі щодо симетричної відповіді на атаки.
"Свого часу ми віддали Росії стратегічні бомбардувальники, бо хотіли миру і гарантій. Але Росія використала їх проти нас, обстрілюючи наших людей. Тепер частина їхньої стратегічної авіації знищена акцією відплати. Ми не починали цю війну. Але маємо її завершити", - зазначив він.
За його словами, припинення вогню — необхідна умова для досягнення справедливого миру, і Київ погодився на 30-денну паузу без попередніх умов. Москва ж відмовилась, чим продемонструвала свої справжні наміри, не прагнення миру, а підготовку до подальших бойових дій.
Єрмак підкреслив, що риторика російських керівників Путіна, Медведєва та Мединського свідчить не про готовність до миру, а про продовження агресії. Україна ж продовжує оборонятись, посилює свої спроможності й здатна змінити ситуацію за умови належної міжнародної підтримки.
Він висловив вдячність Сполученим Штатам за надану зброю, системи ППО, ракетні комплекси та санкційну підтримку. На його переконання, справедливість полягає в тому, щоб не дати Росії можливість продовжувати війну, повністю перекривши їй доступ до ресурсів. Якщо цього не зробити, інші авторитарні режими можуть наслідувати приклад Москви. Якщо ж агресію буде зупинено, це зміцнить міжнародну безпеку.
"Потрібні санкції, які закриють усі обхідні шляхи. Майбутній двопартійний законопроєкт - потужний крок у цьому напрямку. І Москва повинна заплатити за те, що зруйнувала. 300 мільярдів доларів заморожених російських активів - це справедливе джерело для відновлення України. Я сказав, що жорсткіші енергетичні обмеження мають сенс: жодних танкерів, жодного страхування, жодних лазівок. Слава Україні. God bless America", - резюмував він.
Мирні переговори - що відомо про результати переговорів у Стамбулі
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час зустрічі української та російської делегацій, яка відбулася 2 червня в Стамбулі, вдалося досягти певного прогресу, і Туреччина сподівається на проведення наступного раунду переговорів між сторонами. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.
Втім, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Росія, попри свою участь у перемовинах, не демонструє реального прагнення до мирного врегулювання, продовжуючи дотримуватись стратегії знищення української державності.
Як повідомляє CNN, другий раунд перемовин між Києвом і Москвою завершився без проривів, адже російська сторона наполягає на повній капітуляції України, що унеможливлює реальний прогрес у переговорах.
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Хто такий Андрій Єрмак
Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.
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