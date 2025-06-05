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"РФ показує середній палець": емоційна реакція Зеленського на розмову Трампа і Путіна

Ангеліна Підвисоцька
5 червня 2025, 00:46
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Президент України акцентував на тому, що розмови не допомагають у війні з Путіним.
'РФ показує середній палець': емоційна реакція Зеленського на розмову Трампа і Путіна
Зеленський відреагував на розмову Путіна і Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Головне із заяви Зеленського:

  • Зеленський розкритикував розмову Трампа з Путіним
  • Ворог нарощує кількість ударів по Україні
  • Світу слід посилити тиск на Путіна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на телефонну розмову американського колеги Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Він заявив, що жодні розмови не привели до надійного миру чи до зупинки війни.

"На жаль, Путін відчуває безкарність і навіть після всіх жахливих російських ударів нібито готує ще якісь "відповіді", - написав Зеленський.

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РФ постійно лише нарощує кількість ударів. Від початку 2025 року ворог застосував для ударів по Україні майже 27 700 авіабомб, майже 11 200 "Шахедів" та майже 9000 ударних дронів інших типів. Також окупанти використали понад 700 ракет, зокрема балістичних.

"Такий темп російських ударів, і вони в Росії взяли саме такий темп абсолютно свідомо з перших днів повномасштабної війни. Росія перебудувала свій державний, суспільний та економічний устрій заради можливості безкарно і масово вбивати людей в інших країнах. Це означає, що кожним новим ударом, кожною новою відстрочкою дипломатії Росія показує середній палець усьому світові. Усім, хто не хоче посилювати тиск на Росію. Хоча це Росія повинна шукати миру. Це в них там, у Москві, мають відчувати, що війна має свою ціну – велику ціну, і найвищу саме для агресора", - сказав Зеленський.

Слабка реакція світу лише стане знаком для нього, що країни готові заплющити очі на його злочини. Путін завжди вчинятиме нові звірства, удари та вбивства, не відчуваючи сили та тиску.

"Тому ми в Україні так вдячні всім у світі, хто намагається зупинити війну і російські удари. Усім, хто каже вбивці, що той отримає заслужене покарання. Усім, хто каже, що російські ракети і бомби повинні перестати забирати життя людей. Росія має повернути мир ... Якщо сильні не зупиняють Путіна, це означає, що вони розділяють із ним відповідальність. А якщо вони хочуть, але не можуть його зупинити, Путін більше не вважатиме їх сильними", - підсумував президент.

Тиск США на Росію - останні новини

Нагадаємо, речниця Держдепу Теммі Брюс заявила, що США готові оперативно посилити тиск на Росію за потреби, і ініціатива в Сенаті щодо впровадження "екстремальних" санкцій проти держави-агресора демонструє рішучість Вашингтона.

Раніше ЗМІ писали, що російський лідер Володимир Путін продовжує ігнорувати мирні ініціативи, запропоновані США, тому Білий дім шукає більш жорсткі методи впливу на Кремль.

Нещодавно, як писав Главред, сам Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

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війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін вторгнення Росії
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