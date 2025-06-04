Єрмак у Вашингтоні зустрівся з Рубіо: про що домовились

Андрій Єрмак та Марко Рубіо обговорили ряд важливих питань.

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Єрмак зустрівся з Марко Рубіо / Колаж: Главред, фото: Андрій Єрмак

Що відомо:

Єрмак прибув у Вашингтон

Єрмак зустрівся з Марко Рубіо

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч у Вашингтоні з держсекретарем США та в.о. радника з нацбезпеки Марко Рубіо. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Вони обговорили ситуацію на фронті, обмін полоненими та повернення заручників та українських дітей, яких окупанти викрали та незаконно вивезли з України. Також Єрмак наголосив на необхідності посиленні ППО України.

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"Підкреслив, що Україна зробила все можливе для досягнення миру, згодна на припинення вогню, але Росія проти, тому потрібні додаткові санкції. Домовилися координувати подальші дії", - зазначив Єрмак.

Переговори в Стамбулі - останні новини

Як писав Главред, 2 червня 2025 року в Стамбулі відбувся другий раунд прямих переговорів між Україною і Росією, організований за посередництва Туреччини. За підсумком зустрічі сторони домовилися обміняти всіх тяжкопоранених і тяжкохворих (у форматі всіх на всіх), усіх солдатів віком 18-25 років, а також повернути тіла загиблих - 6000 на 6000 тисяч.

Також РФ передала список понад трьохсот прізвищ вивезених українських дітей, яких готова повернути, якщо з'являться їхні родичі.

Крім того, на цих переговорах сторони представили свої варіанти мирного врегулювання війни. Україна передала свій документ ще за кілька днів до Стамбула. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог назвав вимоги української сторони "досить прийнятними".

РФ свою версію "мирного меморандуму" для припинення вогню представила лише на самій зустрічі. У документі багато вимог, які має виконати Київ на думку Кремля.

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