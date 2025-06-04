Зовсім скоро буде новий великий обмін полоненими: Зеленський назвав дату

У рамках обміну очікується повернення 500 військових.

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На вихідних може бути обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, ОП

Про що говорить Зеленський:

Україна і РФ проведуть обмін полоненими

Обмін може відбутися 7-8 червня

Під час обміну очікується повернення 500 військових

Між Україною та РФ відбудеться новий обмін полоненими. Додому повернути планують 500 військових. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Цей обмін полоненими може відбутися вже в суботу та неділю, 7-8 червня. Водночас він зазначає, що РФ досі не передала списки для обміну, що лише ускладнює процес.

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"Поки що ми списки не отримали. Мені здається, це важливо. Цього разу, на відміну від минулого Стамбула, ми домовилися. Я це сказав міністру ще до зустрічі, і росіяни дали слово, що вони нам дадуть заздалегідь списки. Але ми поки що списки знову не отримали, знову здається якісь причини", - сказав Зеленський.

Він акцентував на тому, що Україна наполягатиме на отриманні списків ще до початку обміну.

Також президент розповів, що в Києва є документи, які говорять про те, що РФ ідентифікувала 15-20% усіх тіл загиблих, які в них є. Ймовірно, після обміну полоненими готуватиметься репатріація тіл загиблих.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командир 12-ї бригади Національної гвардії "Азов", полковник Денис Прокопенко (позивний "Редіс") висловив глибоке розчарування з приводу того, що під час останнього масштабного обміну полоненими між Україною і Росією жоден боєць його підрозділу не був звільнений. Він також поставив під сумнів щирість намірів щодо повернення військовослужбовців "Азова" з полону.

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов пояснив, що відсутність серед звільнених як бійців "Азова", так і українців, захоплених ще 2014 року, пов'язана з умовами, на яких будувався обмін "1000 на 1000". За його словами, сторони формували списки самостійно, Україна передавала прізвища тих, кого хотіла повернути, а Росія - тих, кого була готова звільнити.

2 червня Володимир Зеленський розповів про те, що Україна і РФ готують наймасштабніший обмін полоненими.

"Буде обмін наших військових на їхні "1000 на 1000". Може бути додаткові ще 200 на 200. Україна порушила це питання (під час переговорів у Стамбулі - ред.)", - сказав Зеленський.

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