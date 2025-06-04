Непростий іспит: Alyona Alyona розкрила незвичайний факт про своє народження

Альона Альона вперше згадала обставини, за яких "попросилася на світ".

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Alyona Alyona батьки - Альона Альона розкрила незвичайний факт про себе / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Коротко:

Альона Альона розповіла, як її мама складала іспити, будучи на пізніх термінах вагітності

З одного заліку її довелося відпустити в терміновому порядку

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Альона Савраненко) на сцені вже 12 років. Здавалося, фанати знають про життя артистки все, адже вона звикла бути з ними максимально відвертою. Однак Альоні ще є чим здивувати аудиторію.

У Threads вона прокоментувала пост викладача одного з одеських ВНЗ. Він висловлював нерозуміння чому вагітна студентка-магістр здивувалася, коли він відмовився ставити їй автоматом оцінку за іспит. Мовляв, зараз усі її сили забирає підготовка до народження малюка, готуватися вона не встигає, і інші викладачі, роблячи знижку на її становище, ставили оцінки просто так.

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У коментарях думки розділилися: хтось цілком і повністю підтримує принципового автора поста, хтось дорікає йому в нечутливості, і стає на бік майбутньої мами. Там же відзначилася і Alyona Alyona.

Зірка розповіла, що її мама теж складала іспити, будучи вагітною. І свій залік автоматом отримала. Щоправда, не тому, що просила про це, а тому що Альона вирішила заявити про себе світові просто під час іспиту. "Я в мами почала проситися на світ прямо під час екзамену. То тут, вибачте, все ж поставили автоматом оцінку", - поділилася Савраненко.

Історія від Alyona Alyona / Скріншот Threads

Alyona Alyona дуже близька зі своєю мамою, і завжди відгукується про неї з великим теплом. Час від часу артистка показує її у своїх блогах, незмінно супроводжуючи світлини теплими розповідями та милими ремарками.

Alyona Alyona з мамою / instagram.com/alyona.alyona.official

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Хто така Alyona Alyona? Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

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