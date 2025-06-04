Потужна спека накриває Україну: де сонце розпалить до +32

Погода в Ужгороді буде найспекотнішою. Там температура повітря підвищиться до +29 градусів.

https://glavred.net/synoptic/moshchnaya-zhara-nakryvaet-ukrainu-gde-solnce-razozhzhet-do-32-10670660.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 5 червня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 5 червня

Де температура повітря підвищиться до +32 градусів

У яких областях будуть дощі та грози

Погода в Україні 5 червня буде спекотною, але місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 5 червня буде сухо та сонячно. Увечері на заході очікуються грозові дощі. Температура повітря підвищиться до +32 градусів.

відео дня

У Києві також буде сухо та спекотно - 28 градусів тепла. До кінця тижня буде дуже тепло, однак на заході та півночі очікуються періодичні дощі з грозами.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 5 червня / фото: ventusky

Погода 5 червня

В Україні 5 червня буде невелика хмарність. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі у північно-західних областях. Вітер буде південний зі швидкістю 5-10 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру у Карпатах - 15-20 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°, на південному заході країни до 31°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 18-23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +29

За даними meteoprog, 5 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+29 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +12...+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 5 червня / фото: meteoprog

Погода 5 червня у Києві

У Києві 5 червня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 5 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, погода до кінця травня в Україні різко зміниться – синоптик розповіла, що станеться. Синоптик дала Главреду ексклюзивний прогноз і розповіла, коли в Україні потеплішає і що буде з погодою до кінця травня.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний шторм – де литимуть грозові дощі з градом та шквалами. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +19 градусів.

Нагадаємо, спека насувається нестерпна – синоптик попередила про аномалії. Літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою, розповіла Вазіра Мартазінова.

Вас також може зацікавити:

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред