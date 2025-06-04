Кіркоров визвірився на Малахова і образив його

Коротко:
- На кого накричав і кого образив путініст Кіркоров
- У якому шоу з'явився хворий Кіркоров
Співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і який сильно хворий і лежить у лікарні, з'явився в новому шоу, де визвірився на своїх колег.
Як пишуть російські пропагандисти, учасниця, яка виступила з піснею, сильно вразила Кіркорова, що він був готовий віддати всі сили, що залишилися, щоб допомогти команді вгадати її виконання. Однак його колеги по команді не розділили його захоплення і відповіли невірно.
"Глухі, глухомань, не почули!", - розгнівано вигукнув Кіркоров на адресу своїх колег, серед яких був і Малахов, який оступився. "А я відгадав, що вона співає! Відразу було видно, що ви співаєте! Ви мене зворушили до глибини душі", - продовжував він.
"Може, тому що ви саме цю пісню заспівали і тембр такий гарний! Від вас ішло світло, і я це світло відчув, а мої колеги ні! Глухі, сліпі!", - додав розгніваний путініст.
Зазначимо, 2 червня виконавець вийшов на зв'язок із прихильниками - він згадав батька путчиста й українофоба Бедроса Кіркорова, якому цього дня могло б виповнитися 93 роки.
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Філіп Кіркоров - останні новини по темі
Раніше Главред повідомив про те, що російський лікар Андрій Звонков поділився, що співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, скинув вагу через хвороби.
Напередодні російський журналіст і ведучий Отар Кушанашвілі потурбувався за стан здоров'я співака Філіпа Кіркорова, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну.
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Хто такий Філіп Кіркоров?
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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