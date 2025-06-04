Окупанти відступили з-під Костянтинівки: генерал попередив про нову небезпеку

Ворогу не вдалося покращити своє тактичне положення, тому він передислокував частину військ.

https://glavred.net/front/okkupanty-otstupili-iz-pod-konstantinovki-general-predupredil-o-novoy-opasnosti-10670597.html Посилання скопійоване

Противник проривається до ключової траси / Колаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, Міноборони РФ

Що сказав Маломуж:

Окупанти під Костянтинівкою зазнали провалу

Ворог концентрує велику кількість особового складу на Покровському напрямку

Окупаційні війська країни-агресорки Росії зазнали невдачі під час спроб покращити своє тактичне положення у районі Костянтинівки, що у Донецькій області. Ворогу довелося відступити.

Про це в етері FREEДОМ розповів генерал армії України, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, тепер частину військ, задіяних під Костянтинівкою, противник перекинув на Покровський напрямок.

відео дня

"Покровський напрямок залишається пріоритетним для противника. Тут широка агломерація, і мета ворога — вийти на ключову трасу "Покровськ — Костянтинівка". Російські сили неодноразово проводили тактичні операції із захоплення Костянтинівки, а надалі розгортали удари та наступальні операції на Краматорськ, Слов’янськ і Дружківку, щоб спробувати захопити всю Донецьку область", - пояснив генерал.

Маломуж наголосив, що зараз росіяни готові застосовувати усі можливі засоби, лиш би просунутися на цьому напрямку. Наприклад, тепер з додатковою живою силою армія РФ намагається створити осередки оточення певних сил українських військ.

"Однак ми контратакуємо, тому перспектив тут у ворога немає. При цьому ситуація залишається важкою, оскільки ворог додатково нарощує ресурси", - зауважив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти штурмують українські позиції по всій лінії фронту, а найскладнішими є два напрямки - Сумський та Покровський.

Раніше повідомлялося, що просування армії країни-агресора РФ на Сумщині продовжується. Зокрема, противнику вдалося зайняти Андріївку та Водолаги і закріпитися в цих селах.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що російські війська концентрують сили поблизу Харкова, проте поточних резервів недостатньо для проведення повноцінного наступу.

Читайте також:

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред