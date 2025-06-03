Атаки з неба, землі та дронів: Генштаб повідомив, де ворог атакує найбільше

Окупанти здійснили 117 атак за добу, найбільше штурмів ЗСУ відбили на Покровському напрямку.

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Генштаб підсумував добу на фронті: / Колаж: Главред, фото: 199 НЦ, скрін з DeepState

Читайте в матеріалі:

Скільки разів атакували Покровськ за добу

Де зараз тривають бої на лінії фронту

Які втрати техніки у ворога після штурмів

Протягом доби на лінії зіткнення сталося 117 бойових контактів, найбільша активність противника зафіксована на Покровському напрямку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Протягом дня армія РФ завдала два ракетних і 49 авіаударів, використавши три ракети та 78 керованих авіабомб. Також зафіксовано 1353 атаки дронами-камікадзе і майже 4000 артилерійських та мінометних обстрілів по українських позиціях та населених пунктах.

відео дня

На Харківському напрямку українські підрозділи відбили два штурми в районі Вовчанська і поблизу Довгенького. Ще одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім атак у районах Западного, Степової Новоселівки, Піщаного, Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку зафіксовано 15 штурмів у районах Греківки, Ольгівки, Нового Миру, Глущенкового, Рідкодуба, Карпівки, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Григорівки. Три зіткнення тривають.

У Сіверському секторі оборонці України зупинили п’ять атак противника поблизу Григорівки, Верхньокам’янського та Серебрянки.

На Краматорському напрямку українські сили відбили чотири атаки в бік Білої Гори та Курдюмівки. Ще один бій не завершено.

На Торецькому напрямку окупанти дев’ять разів намагалися прорватися у районах Диліївки, Плещіївки, Торецька та Яблунівки. Один штурм триває.

Покровський напрямок залишається найнапруженішим – протягом доби російські війська здійснили 36 штурмів і наступальних дій. Противник був активний у районах Полтавки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Малинівки, Лисівки, Даченського, Удачного, Новосергіївки, Муравки, Котлярівки, Андріївки та в напрямку Покровська.

"За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 77 та поранили 65 окупантів на даному напрямку; знищили три ББМ, 17 автомобілів, 10 мотоциклів, чотири БпЛА, один засіб РЕБ; також пошкоджено ББМ, три автомобілі, чотири мотоцикли, 2 гармати та БМ-21 'Град' противника", – йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 19 атак у напрямку Костянтинополя, Одрадного, Новосілки, Вільного Поля, Зеленого Поля, Новополя та в бік Новоукраїнки й Комара. Одне зіткнення триває.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили атаку біля Степового.

На Курському напрямку протягом дня Сили оборони стримали 15 атак, ще два зіткнення тривають. Також зафіксовано 11 авіаударів із застосуванням 18 КАБів і 150 обстрілів, з яких два – із РСЗВ.

На інших напрямках ситуація залишалася без суттєвих змін.

Ситуація на фронті - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у звіті аналітиків Інституту вивчення війни зазначається, що армія країни-агресора Росії має просування в Сумській області. Зокрема, російські сили просунулися на південний схід від Костянтинівки (на північ від Сум).

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз найбільш серйозні бої фіксуються на Покровському, Лиманському, Куп'янському напрямках.

Крім того, аналітики проєкту DeepState повідомили, що росіяни окупували територію площею 3 кілометри на кордоні Сумської області та рухаються звідти до селища Олександрія.

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