Трамп поставив дедлайн для Путіна: з'явився тривожний прогноз щодо війни в Україні

Якщо країни колективного Заходу і надалі будуть зволікати із прийняттям жорстких рішень щодо РФ, війна й надалі буде тривати без змін, зазначив дипломат.

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З'явився тривожний прогноз щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що сказав Бондарєв:

Трамп дасть Путіну ще кілька тижнів

Усіх наступу РФ буде залежати від здатності українських військ оборонятись

Радикальних змін у переговорах очікувати не варто

Попри розмови про мирні ініціативи та сподівання на зміни, найближчим часом війна буде продовжуватись. Без суттєвих змін на фронті сподіватися на прорив у переговорному процесі не доводиться. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній російський дипломат, єдиний співробітник російського зовнішньополітичного відомства, який публічно засудив вторгнення Росії в Україну Борис Бондарєв.

Він зазначив, що влітку можливе нове загострення, зокрема, з боку Росії. Мирний процес також імовірно триватиме, але обмежиться обміном документами та пропозиціями. Водночас, на його думку, можна очікувати лише на часткові практичні зрушення, як-от обмін полоненими, тоді як на серйозні домовленості розраховувати поки не варто.

"Трамп, судячи з усього, дасть ще кілька тижнів на те, щоб зрозуміти, чи хоче Путін миру і як на це реагувати. Але будь-яких проривів я, чесно кажучи, не чекаю", - сказав він.

Борис Бондарєв вважає, що успіх можливого літнього наступу залежатиме від здатності українських сил оборони стримати атаки. Якщо українська оборона виявиться достатньо стійкою й лінія фронту не зміниться суттєво, ситуація залишиться без кардинальних змін.

На його думку, якщо Захід і надалі зволікатиме з рішучими діями, війна триватиме у тому ж трагічному щоденному ритмі. Наразі, за його словами, немає підстав очікувати суттєвого прориву чи змін у найближчому майбутньому.

"В Україні, наскільки мені відомо, марсіани зі своїми військами не висаджуються. У Росії теж навряд чи раптово з'явиться ще 500 мільйонів людей, яких можна кинути на фронт. І Захід навряд чи зважиться на відправку військ, щоб воювати безпосередньо. А без радикальної зміни позицій сторін на полі бою очікувати радикальної зміни позицій у переговорах — безглуздо", - резюмував він.

Дивіться відео інтерв'ю Бориса Бондарєва Главреду про перспективи закінчення війни:

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що російські війська активізували наступальні дії на Сумському напрямку та продовжуватимуть тиск. Водночас він запевнив, що українські військові були заздалегідь підготовлені й докладають усіх зусиль для утримання своїх позицій.

Тим часом Росія має намір розмістити близько 10 тисяч своїх військових у самопроголошеному Придністров’ї, яке межує з Україною. Це угруповання, ймовірно, планують задіяти в спробах захопити Одесу. Про це в інтерв’ю Financial Times розповів прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан.

Російський диктатор Володимир Путін фактично відкинув ініціативу припинення вогню, давши зрозуміти, що не готовий до мирного діалогу.

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Хто такий Борис Бондарєв Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок. 23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів". Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

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