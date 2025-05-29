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Наступ РФ на Суми: відомо, яку зону хочуть окупувати росіяни

Марія Николишин
29 травня 2025, 08:22
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Суми можуть повторити долю інших зруйнованих українських міст.
Наступ РФ на Суми: відомо, яку зону хочуть окупувати росіяни
Цілі РФ в Сумській області / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Головне із заяви оглядача:

  • Путін наказав створити "буферну зону" в Сумській області
  • Окупанти хочуть добитись перекидання резервів ЗСУ
  • Аналогічні плани ворога можливі й щодо Чернігова

Армія країни-агресора Росії створює додаткові зони напруження, зокрема на українському кордоні, щоб змусити Сили оборони перекидати резерви з інших ділянок фронту. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Еспресо.

"Путін наказав створити "буферну зону", фактично зону окупації. Путін робить багато речей, які не мають жодного військового сенсу. Вони намагатимуться створити цю "буферну зону", якщо зможуть. Спробують просунутися ближче до Сум, а від Сум до кордону лише 25–30 кілометрів, і взяти Суми під вогневий контроль ствольної артилерії, щоб мати змогу обстрілювати Суми", - наголосив він.

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За його словами, у такому разі Суми можуть повторити долю інших українських міст, зруйнованих російською артилерією, ракетами та авіабомбами.

"Надалі це може створити передумови вже для безпосереднього наступу на Суми. Зараз ми про це не говоримо як про реальність, а лише розглядаємо гіпотетичні перспективи. Так само вороги діяли минулого року щодо Харкова, коли намагалися створити так звану буферну зону, хоча фактично це теж була зона окупації. Аналогічні плани можливі й щодо Чернігова, адже вже звучали заяви про створення такої зони в Чернігівській області", - підкреслив Попович.

Оглядач також додав, що ці дії мають на меті змусити українське командування перекидати резерви з найгарячіших напрямків.

"А на тих напрямках, звільнених від резервів, здійснювати головний наступ. І цей головний наступ — це Донецька область, Покровський напрямок, Костянтинівка, тобто трикутник Костянтинівка — Торецьк — Часів Яр. Саме на цьому трикутнику, ймовірно, розгорнуться основні бойові дії цього літа", - підсумував він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін заявив, що головне завдання ворога на Сумському та Харківському напрямках - зайти на території областей, а потім використовувати це в переговорному процесі.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав, що російські окупанти застосовують для наступу на Сумському напрямку ті війська, які перекидали до Курської області. При цьому руху ворожих колон техніки до кордону з Україною не зафіксовано.

Крім того, Демченко попередив, що кордон із Білоруссю від Волинської до Чернігівської області залишається загрозливим напрямком. Ймовірно, з вересня загроза на цій ділянці кордону зросте.

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Хто такий Денис Попович?

Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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