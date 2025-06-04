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У 2025 році допомога Україні перевищить показники минулих років - Міноборони

Віталій Кірсанов
4 червня 2025, 21:54
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Умєров вдячний усім країнам, які продовжують підтримувати Україну.
Допомога Україні перевищить показники минулих років
Допомога Україні перевищить показники минулих років / колаж: Главред, фото: t.me/ministry_of_defense_uaП

Коротко:

  • Умеров підбив підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн"
  • Партнери України оголосили про нові пакети допомоги

Міжнародні партнери України зобов'язалися нинішнього року виділити на безпекову допомогу більше коштів, ніж було виділено в попередні роки повномасштабної війни РФ проти України. Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Telegram за підсумками 28-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

Умеров зазначив, що сьогоднішнє засідання стало черговим підтвердженням, що партнери залишаються надійними та рішучими у підтримці України.

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"Маємо значні результати - у 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни", - наголосив Умєров.

Зокрема, він уточнив, що за підсумками зустрічі партнери України оголосили про нові пакети допомоги та важливі кроки підтримки.

По-перше, Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів - 350 млн фунтів, що дасть змогу передати Україні 100 тис. дронів у 2025 році.

"Загалом, у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 млрд фунтів, з яких 247 млн фунтів буде спрямовано на підготовку Збройних Сил України", - зазначив міністр оборони.

По-друге, Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро, а Бундестаг уже затвердив це рішення. Зокрема, до пакету входить фінансування далекобійного озброєння, яке вироблятиметься в Україні, а також - передача систем ППО, зброї та боєприпасів.

По-третє, Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 млн євро.

"До нього входять протимінний корабель, катери і морські дрони", - повідомив Умєров.

По-четверте, Бельгія оголосила довгострокову ініціативу: щорічна допомога Україні в розмірі 1 млрд євро до 2029 року. Також відбудеться передача протимінного корабля.

По-п'яте, Норвегія виділяє 700 млн доларів на дрони, з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, а також - 50 млн доларів у фонд NSATU Trust Fund.

По-шосте, Канада виділяє 45 млн доларів на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також броньовані машини Coyote і Bison.

І по-сьоме, Швеція виділяє 440 млн євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.

Умєров вдячний усім країнам, які продовжують підтримувати Україну.

Окремо, як повідомив міністр оборони на пресконференції після засідання у форматі "Рамштайн", Україна отримала пропозицію від деяких найближчих партнерів, які надають мільярди на військову підтримку України, будують спільні виробництва з Україною і купують в української промисловості зброю для українських потреб. Ця пропозиція передбачає будівництво українськими компаніями заводів на території цих країн для виробництва їхніх передових виробів.

"Наші партнери сказали, що вони готові повністю заплатити за все виробництво на цих заводах і що наші партнери виділять навіть більше коштів для цього. Ми погодилися, що продукти, вироблені за українською ліцензією за кордоном, потраплять в Україну", - сказав Умєров.

Також Умеров зазначив, що українські можливості з виробництва дронів сягають до 10 млн дронів, і це коштує Україні 11 млрд доларів. Україна інвестує до 5 млрд доларів і дефіцит становить 6 млрд доларів. З цим питанням щодо покриття витрат він звернувся до Контактної групи.

У 2025 році допомога Україні перевищить показники минулих років - Міноборони
Інфографіка: Главред

Засідання "Рамштайн" - що відомо

Як повідомляв Главред, 11 квітня на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-27"), яке скликали Велика Британія і Німеччина, учасники коаліції зобов'язалися виділити понад 21 мільярд євро на військову допомогу для українських захисників.

12 лютого міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна отримала "потужні пакети допомоги" за результатами засідання Координаційної групи з питань оборони України. Західні партнери вже працюють над форматом миротворчої місії для України.

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Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"?

Зустрічі у форматі "Рамштайн" - це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.

Хоча ці зустрічі відбуваються в різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої - вона проходила на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що розташоване у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються в рамках "Контактної групи з питань оборони України".

У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

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війна в Україні НАТО військова допомога Рамштайн зустріч Рустем Умеров
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