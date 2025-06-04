Громадянам США рекомендували стежити за повідомленнями української влади про повітряні загрози.

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Посольство США попередило про ризик потужного обстрілу України / колаж: Главред, фото: Посольство США в Україні, alerts.in.ua

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РФ посилила інтенсивність ракетних і безпілотних атак України

Існує постійний ризик значних повітряних атак з боку РФ

Посольство США в Україні опублікувало в середу, 4 червня, попередження про зростання ризику масованого російського обстрілу. Громадянам США рекомендували стежити за повідомленнями української влади про повітряні загрози. Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

У посольстві зазначили, що протягом останніх тижнів Росія посилила інтенсивність ракетних і безпілотних атак проти України, і зараз "існує постійний ризик значних повітряних атак".

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"Посольство США в Києві закликає громадян США дотримуватися належної обережності. Як завжди, ми рекомендуємо бути готовими негайно сховатися в укриття в разі оголошення повітряної тривоги", - йдеться в заяві.

Рекомендації для громадян:

Слідкуйте за оновленнями через місцеві ЗМІ.

Заздалегідь визначте найближчі укриття для безпечного перебування.

У разі повітряної тривоги негайно прямуйте до сховища.

Дотримуйтесь інструкцій місцевої влади та служб екстреної допомоги.

Варто зауважити, що подібне попередження посольство вже публікувало 9 травня.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися в будь-який момент протягом наступних кількох днів", - ішлося в травні в заяві.

Зазначимо, сьогодні президент США Дональд Трамп обговорив із президентом Росії Володимиром Путіним Україну та Іран.

"Ми обговорили напад України на пришвартовані російські літаки, а також різні інші напади, які здійснювалися обома сторонами. Це була хороша розмова, але не така, яка призведе до негайного миру. Президент Путін дуже рішуче заявив, що він буде змушений відповісти на нещодавній напад на аеродроми", - заявив Трамп.

Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 червня російські війська атакували місто Суми. За даними Сумської обласної військової адміністрації внаслідок обстрілу, є загиблі та багато поранених.

Крім того, в ніч з 31 травня на 1 червня, починаючи з 19:30, армія РФ здійснила масштабну повітряну атаку по Україні, використавши 479 одиниць повітряного озброєння. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, було зафіксовано влучання по 18 об'єктах у різних областях країни.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українська операція зі знищення російської стратегічної авіації може тимчасово знизити здатність Росії здійснювати подальші масовані удари по Україні.

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