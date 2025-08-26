Масований наліт БПЛА: в окупованих Макіївці та Єнакієвому прогриміли вибухи

Окупаційна адміністрація заявила, що удар було завдано "по складах".

Макіївка та Єнакієве здригнулися від вибухів / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот

Коротко:

Дрони атакували окуповані міста на Донбасі

"Прильоти" зафіксували в Макіївці та Єнакієвому

У ніч на 26 серпня в окупованій Макіївці та Єнакієвому Донецької області прогриміли гучні вибухи. Місцеві жителі розповіли про прольоти безпілотників літакового типу.

"Прильоти" в Макіївці зафіксували пізно ввечері 25 серпня. Окупаційна адміністрація заявила, що удар було завдано "по складах". Про які саме об'єкти йдеться - не уточнюється.

відео дня

OSINT-паблік Exilenova+ також повідомляє про "прильоти" ударних дронів по частині складів у місті.

Російський Telegram-канал Astra також написав про вибухи в Єнакієвому.

Дивіться відео - Макіївку і Єнакієве атакували дрони:

Як писав Главред, 28 липня безпілотники атакували тимчасово окуповані Донецьк і Макіївку. Метою атаки, ймовірно, став залізничний вузол. Частина Донецька залишилася без світла.

У ніч на 24 серпня найбільший морський порт РФ на Балтиці - Усть-Луга - зазнав атаки безпілотників. На терміналі НОВАТЕК розгорілася пожежа.

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 21 серпня вразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області країни-агресора Росії. Також були атаковані й інші об'єкти.

