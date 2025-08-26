Масований наліт БПЛА: в окупованих Макіївці та Єнакієвому прогриміли вибухи

Коротко:
- Дрони атакували окуповані міста на Донбасі
- "Прильоти" зафіксували в Макіївці та Єнакієвому
У ніч на 26 серпня в окупованій Макіївці та Єнакієвому Донецької області прогриміли гучні вибухи. Місцеві жителі розповіли про прольоти безпілотників літакового типу.
"Прильоти" в Макіївці зафіксували пізно ввечері 25 серпня. Окупаційна адміністрація заявила, що удар було завдано "по складах". Про які саме об'єкти йдеться - не уточнюється.
OSINT-паблік Exilenova+ також повідомляє про "прильоти" ударних дронів по частині складів у місті.
Російський Telegram-канал Astra також написав про вибухи в Єнакієвому.
Дивіться відео - Макіївку і Єнакієве атакували дрони:
Як писав Главред, 28 липня безпілотники атакували тимчасово окуповані Донецьк і Макіївку. Метою атаки, ймовірно, став залізничний вузол. Частина Донецька залишилася без світла.
У ніч на 24 серпня найбільший морський порт РФ на Балтиці - Усть-Луга - зазнав атаки безпілотників. На терміналі НОВАТЕК розгорілася пожежа.
Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 21 серпня вразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області країни-агресора Росії. Також були атаковані й інші об'єкти.
Інші новини:
- Повітряний щит Росії дає тріщину: експерт розповів, що може зламати ППО ворога
- Близько 10 "прильотів", горять будинки: РФ завдала масованого удару дронами по Сумщині
- Пожежа на Курській АЕС через дрон: єдиний блок тепер працює тільки на 50%
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред