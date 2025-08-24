Дрони "запалюють" російські тили: безпілотники атакували важливий порт РФ і не тільки

Росіяни заявили про збиття десяти дронів, але в Усть-Лузі спалахнула масштабна пожежа.

Понад 20 вибухів пролунало в Сизрані під час атаки безпілотників на місцевий НПЗ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скріншот

Коротко:

Атака дронів на Сизрань та Усть-Лугу в ніч на 24 серпня

Пожежа на терміналі НОВАТЕК після ударів

У Сизрані пролунало понад 20 вибухів

У ніч на 24 серпня найбільший морський порт РФ на Балтиці – Усть-Луга – зазнав атаки безпілотників. "На терміналі НОВАТЕК розгорілася пожежа", – повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram.

Через порт експортують нафту, газ, вугілля, добрива та зерно. Попри заяви росіян про "успішну роботу ППО" і збиття 10 дронів, після удару на терміналі спалахнула пожежа.

Пошкодження газопереробного комплексу

Внаслідок атаки було пошкоджено газопереробний комплекс "Газпром Усть-Луга", який входить до складу Балтійського газохімічного кластера. Найбільше постраждала установка кріогенного фракціонування газового конденсату та газу — "серце" комплексу, де відбувається ректифікація та відділення компонентів.

Комплекс "Усть-Луга" є одним із найбільших газопереробних заводів у Європі: його потужності дозволяють щорічно переробляти до 45 млрд м³ природного газу, виробляти 13 млн тонн СПГ, 3,6 млн тонн етану та 1,8 млн тонн пропан-бутану.

Атака дронів у Сизрані

Також у ніч на 24 серпня масштабні атаки безпілотників відбулися у Сизрані. За даними російських ЗМІ, у місті пролунало понад 20 вибухів.

"У місті після 03:00 у місцевому аеропорту ввели план "Килим", пропагандисти писали, що на місто летять невідомі безпілотники. Місцеві жителі розповідали, що спочатку о 4:20 було чути три вибухи, а потім через 20 хвилин ще два", – зазначають джерела.

Повідомляється також, що "по невідомих дронах працює російська ППО на півдні Сизрані". Місцева влада поки що не коментувала ситуацію, а атака тривала понад три години.

Атака дронів / Фото: Скріншот

Як повідомляв Главред, 22 серпня ЗСУ знищили пункт базування російських безпілотників в Криму. Унаслідок удару було знищено до трьох російських безпілотників "Mohajer-6" та два БпЛА "Форпост". Ці дрони ворог використовував для розвідки та спостереження за обстановкою в акваторії Чорного моря.

Окрім цього, напередодні український бойовий морський безпілотник зміг проникнути в бухту Новоросійська, де базується Чорноморський флот Росії. Під час операції дрон втратив зв'язок з центром управління. Росіяни відправили на його перехоплення групу з п'яти елітних водолазів, але в результаті всі вони загинули.

Також у ніч проти 23 серпня в місті Петров Вал Волгоградської області РФ пролунали вибухи. Місцеві мешканці заявили про атаку безпілотників і займання. Про це повідомляють російські Telegram-канали. За даними каналу Astra, жителі повідомили про кілька потужних вибухів.

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

