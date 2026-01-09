Купа ракет, дронів і навіть 'Орєшнік': скільки цілей запустила РФ по Україні

Що відомо:
- РФ атакувала Україну ракетами і дронами
- Ворог завдав удару "Орєшніком" по Львівщині
Російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами, є багато "прильотів". Ворог здійснив удар навіть ракетою "Орєшнік". Це підтвердили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом було виявлено 278 повітряних цілей. Серед них 242 дрона та 36 ракет:
- 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська обл. – РФ);
- 22 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
- 1 балістичної ракети середньої дальності (із полігону Капустин Яр, Астраханської обл. - РФ).
Росіяни запускали "Шахеди" з таких напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Гвардійське, Донецьк. Основним напрямком удару була Київщина.
Українським захисникам вдалося збити та подавити 244 повітряних цілей:
- 226 ворожих БпЛА;
- 8 балістичних Іскандер-М/С-400;
- 10 крилатих ракет "Калібр".
На жаль, були зафіксовані влучання 18 ракет та 16 дронів на 19 локаціях.
Чого хоче домогтися РФ атаками — думка експерта
Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко в інтерв'ю Главреду прямо сказав, з якою метою РФ завдає ударів по Україні, вибираючи конкретну частину країни для атаки.
Він стверджує, що росіяни намагаються розбалансувати енергосистему, роблячи її "некерованою".
"Через це йде тиск на населення: на людей, на паніку, на соціальну стабільність. Це форма військового і психологічного тиску на керівництво України", - сказав він.
Удар "Орешника" по Львівщині в ніч на 9 січня 2026 року - що відомо
Пізно ввечері 8 січня у Львові та області після оголошення повітряної тривоги прогриміла серія вибухів. В ОВА зазначили, що під ударом перебував об'єкт критичної інфраструктури.
Повідомлялося, що окупанти, можливо, завдали удару "Орєшніком". Момент атаки потрапив на відео.
Вранці 9 січня в Міноборони РФ підтвердили удар "Орєшніком" по Україні, Окупанти заявили, що це відповідь на фейкову атаку по резиденції глави Кремля Володимира Путіна в кінці грудня 2025 року.
Андрій Сажовий розповів, що ракета летіла зі швидкістю 13 тис. км/год. Це перший випадок застосування такого типу удару по Львову з початку повномасштабної війни.
