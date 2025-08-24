Повітряний щит Росії дає тріщину: експерт розповів, що може зламати ППО ворога

Україна готує комбіновані атаки, щоб посилити тиск на російські повітряні сили.

Експерт пояснює, як удари по логістиці та заводах впливають на ППО РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скріншот

Коротко:

Збільшилась кількість ударів по території Росії

Росія потребує посилення протиповітряної оборони

Далекобійні ракети загрожують паритету у повітрі

Росія має посилювати системи протиповітряної оборони через зростання кількості українських ударів по її території. Про це в ефірі Radio NV заявив заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Удари по логістиці та виробництву "Шахедів"

"Насправді, за останній час збільшилась кількість ударів по території Російської Федерації. І удари є позитивними, тому що вони несуть наслідки для Росії. Перерізається логістика, б'ється по кораблях, які завозили вантаж з Ірану, комплектуючі для 'Шахедів'", – зазначив Храпчинський. відео дня

Експерт нагадав про удари по заводу в Алабузі, що займається виробництвом безпілотників:"І на фоні всього цього з'являється інформація про появу далекобійної ракети, яка може нести тонну корисного вантаження. Про що це каже? Про те, що, в принципі, росіянам треба готуватися до більш складних ситуацій в повітряному просторі, де буде потреба збільшувати систему протиповітряної оборони".

Системи ППО РФ на окупованих територіях

Храпчинський підкреслив, що більшість російських систем ППО розташовані на тимчасово окупованих територіях України.

"Вона поки що не підготувала можливість застосовувати на коротких дистанціях 'Шахеди'. Давайте пригадаємо, Донецький аеропорт, Керченський аеропорт перебудовують під запуск 'Шахедів'… Вони бояться втратити повітряний паритет, для того, щоб залітали, наприклад, наші літаки", – додав експерт.

Україні важливо посилювати свої спроможності

Експерт наголосив, що попри складну ситуацію для Росії, Україні потрібно й надалі збільшувати можливості та кількість озброєнь.

"Нам треба збільшувати можливості і збільшувати кількість номенклатури зброї, які ми використовуємо, для того, щоб вже робити і комбіновані атаки по території Російської Федерації", – підкреслив Храпчинський.

Дрон Лютий / Інфографика: Главред

Акцент на залізничній інфраструктурі

Економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що українські удари по території Росії стають дедалі інтенсивнішими, і головна увага зосереджена на залізничній інфраструктурі.

За його словами, саме ці ділянки забезпечують постачання російських військ в Україні, тому їхнє ураження може серйозно вплинути на логістику РФ.

"Це може бути підготовкою до майбутніх операцій, адже навіть дестабілізація однієї гілки викликає проблеми у всій системі. Залізниця – слабке місце Росії, і її втрата може призвести до економічної катастрофи", – наголосив Загородній.

Удари по Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, 22 серпня ЗСУ знищили пункт базування російських безпілотників в Криму. Унаслідок удару було знищено до трьох російських безпілотників "Mohajer-6" та два БпЛА "Форпост". Ці дрони ворог використовував для розвідки та спостереження за обстановкою в акваторії Чорного моря.

Також у ніч проти 23 серпня в місті Петров Вал Волгоградської області РФ пролунали вибухи. Місцеві мешканці заявили про атаку безпілотників і займання. Про це повідомляють російські Telegram-канали. За даними каналу Astra, жителі повідомили про кілька потужних вибухів.

Крім того, у ніч на 24 серпня найбільший морський порт РФ на Балтиці – Усть-Луга – зазнав атаки безпілотників. "На терміналі НОВАТЕК розгорілася пожежа", – повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram.

Про персону: Анатолій Храпчинський Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

