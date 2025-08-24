Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Повітряний щит Росії дає тріщину: експерт розповів, що може зламати ППО ворога

Руслан Іваненко
24 серпня 2025, 13:46
215
Україна готує комбіновані атаки, щоб посилити тиск на російські повітряні сили.
Дрон, Взрыв
Експерт пояснює, як удари по логістиці та заводах впливають на ППО РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скріншот

Коротко:

  • Збільшилась кількість ударів по території Росії
  • Росія потребує посилення протиповітряної оборони
  • Далекобійні ракети загрожують паритету у повітрі

Росія має посилювати системи протиповітряної оборони через зростання кількості українських ударів по її території. Про це в ефірі Radio NV заявив заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Удари по логістиці та виробництву "Шахедів"

"Насправді, за останній час збільшилась кількість ударів по території Російської Федерації. І удари є позитивними, тому що вони несуть наслідки для Росії. Перерізається логістика, б'ється по кораблях, які завозили вантаж з Ірану, комплектуючі для 'Шахедів'", – зазначив Храпчинський.

відео дня

Експерт нагадав про удари по заводу в Алабузі, що займається виробництвом безпілотників:"І на фоні всього цього з'являється інформація про появу далекобійної ракети, яка може нести тонну корисного вантаження. Про що це каже? Про те, що, в принципі, росіянам треба готуватися до більш складних ситуацій в повітряному просторі, де буде потреба збільшувати систему протиповітряної оборони".

Системи ППО РФ на окупованих територіях

Храпчинський підкреслив, що більшість російських систем ППО розташовані на тимчасово окупованих територіях України.

"Вона поки що не підготувала можливість застосовувати на коротких дистанціях 'Шахеди'. Давайте пригадаємо, Донецький аеропорт, Керченський аеропорт перебудовують під запуск 'Шахедів'… Вони бояться втратити повітряний паритет, для того, щоб залітали, наприклад, наші літаки", – додав експерт.

Україні важливо посилювати свої спроможності

Експерт наголосив, що попри складну ситуацію для Росії, Україні потрібно й надалі збільшувати можливості та кількість озброєнь.

"Нам треба збільшувати можливості і збільшувати кількість номенклатури зброї, які ми використовуємо, для того, щоб вже робити і комбіновані атаки по території Російської Федерації", – підкреслив Храпчинський.

Дрон Лютий инфографика
Дрон Лютий / Інфографика: Главред

Акцент на залізничній інфраструктурі

Економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що українські удари по території Росії стають дедалі інтенсивнішими, і головна увага зосереджена на залізничній інфраструктурі.

За його словами, саме ці ділянки забезпечують постачання російських військ в Україні, тому їхнє ураження може серйозно вплинути на логістику РФ.

"Це може бути підготовкою до майбутніх операцій, адже навіть дестабілізація однієї гілки викликає проблеми у всій системі. Залізниця – слабке місце Росії, і її втрата може призвести до економічної катастрофи", – наголосив Загородній.

Удари по Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, 22 серпня ЗСУ знищили пункт базування російських безпілотників в Криму. Унаслідок удару було знищено до трьох російських безпілотників "Mohajer-6" та два БпЛА "Форпост". Ці дрони ворог використовував для розвідки та спостереження за обстановкою в акваторії Чорного моря.

Також у ніч проти 23 серпня в місті Петров Вал Волгоградської області РФ пролунали вибухи. Місцеві мешканці заявили про атаку безпілотників і займання. Про це повідомляють російські Telegram-канали. За даними каналу Astra, жителі повідомили про кілька потужних вибухів.

Крім того, у ніч на 24 серпня найбільший морський порт РФ на Балтиці – Усть-Луга – зазнав атаки безпілотників. "На терміналі НОВАТЕК розгорілася пожежа", – повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram.

Читайте також:

Про персону: Анатолій Храпчинський

Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Які країни стануть гарантами безпеки для України - названо умови та роль Китаю

Які країни стануть гарантами безпеки для України - названо умови та роль Китаю

14:24Війна
Повітряний щит Росії дає тріщину: експерт розповів, що може зламати ППО ворога

Повітряний щит Росії дає тріщину: експерт розповів, що може зламати ППО ворога

13:46Війна
Розвал Росії та завершення війни: експерт зробив цікавий прогноз

Розвал Росії та завершення війни: експерт зробив цікавий прогноз

13:42Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 24 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Один предмет "з’їдає" швидкість Wi-Fi вдома: куди потрібно переставити роутер

Один предмет "з’їдає" швидкість Wi-Fi вдома: куди потрібно переставити роутер

РФ готує масований удар: у Мережі попередили про бомбардувальники з ракетами

РФ готує масований удар: у Мережі попередили про бомбардувальники з ракетами

Українська Атлантида: процвітаюче місто, яке затопили в часи СРСР

Українська Атлантида: процвітаюче місто, яке затопили в часи СРСР

Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипало

Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипало

Останні новини

15:00

"Свято нашої свободи": як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності

14:44

Лавров вибухнув новою заявою щодо зустрічі Зеленського і ПутінаВідео

14:36

Озимий часник цього не любить: садівниця відкрила секрет ідеальної грядки на зимуВідео

14:35

Де помилка на малюнку із заходом сонця: тільки одиниці вгадають

14:24

Які країни стануть гарантами безпеки для України - названо умови та роль Китаю

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
14:07

Головні тренди осені 2025: стиль, що поєднує класику та авангард

13:46

Повітряний щит Росії дає тріщину: експерт розповів, що може зламати ППО ворога

13:42

Розвал Росії та завершення війни: експерт зробив цікавий прогноз

13:22

7 речей для осені 2025: як створити бездоганний гардероб

Реклама
13:01

У Путіна два сценарії проти України, щодо поступок Кремля є питання - The Times

12:37

Китайський гороскоп на завтра 25 серпня: Півням - проблеми у стосунках, Мавпам - завантаженість

12:37

Україна може повернути всі окуповані території без бою - боєць ГУР назвав умову

12:25

Несподівана знахідка у Дністрі: рибалка зловив рідкісну рибу, яка здивувала мережу

12:24

Любовний гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня

12:21

Велика історія зеленої банкноти: як долар завоював світ

11:54

Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипалоВідео

11:22

Речі, що змінили світ: несподівана історія повсякденних предметів

11:18

Росія наполягає на Донбасі: ЗМІ розкрили умову, за якої Україна може погодитися

11:15

Фінансовий гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня

11:13

Популярному українському акторові відірвало палець - що сталося

Реклама
11:06

США блокують удари України по Росії: у WSJ дізналися деталі

10:03

Гривня тримає удар, але євро підкине сюрприз: банкір назвав курс до кінця літа

10:02

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 серпня: Діва - нагорода, Лев - турботи

10:00

"Таємно допомагав Україні разом з урядом": Катерина Бужинська розповіла правду про свого чоловіка-іноземцяЕксклюзив

09:57

Чому зупинка війни - це буде рішення не ПутінаПогляд

09:09

Дрони "запалюють" російські тили: безпілотники атакували важливий порт РФ і не тількиВідео

08:57

Путін проти миру в Україні: у США назвали мету Росії

08:49

Карта Deep State онлайн за 24 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:38

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня: Тельцям - глухий кут, Рибам потрібна порада

08:00

Україна отримає від Трампа понад 3 тисячі ракет з ударом до 450 км - ЗМІ

07:10

Де три відмінності між хлопцями, які грають на волинці: тільки найуважніші помітять

06:49

Смерть пропагандиста Вишинського: як приятель моєї юності став зрадникомПогляд

05:30

Нові двері відкриються для чотирьох знаків зодіаку 24 серпня: хто в списку

04:35

10 слів, які дратують філологів: деякі з них можна дуже часто почути від українцівВідео

03:30

Красиві імена для кішок і котів різних забарвлень і характерів: список для натхнення

02:35

Чому коти скидають речі зі столу: причина, про яку не знають господарі

01:27

Різке зростання кількості захворювань на COVID-19 влітку: названо несподівані причини

01:02

Як скласти іспит з водіння з першого разу: названо 6 найпоширеніших помилокВідео

23 серпня, субота
23:35

РФ зібрала під Покровськом орду, якої вистачить для захоплення європейської країни - ЗСУ

23:25

Стильна Олександра Кучеренко показала модний лук

Реклама
23:02

Онук Юрія Нікуліна здивував схожістю із зіркою Діамантової руки

22:21

Йшли до кордонів Дніпропетровщини: бійці РДК зірвали наступ окупантів

21:59

ЗСУ звільнили населений пункт на Донеччині: в ОСУВ "Дніпро" розкрили деталіВідео

21:39

Українські безпілотники атакували важливе щупальце путінського режимуПогляд

21:22

Шість тисяч Шахедів на місяць: РФ планує збільшити масштаби ударів по Україні

21:09

Улюблена риба українців стає розкішшю: ціни підскочили за рік на 14%

19:46

Зачинити вікна в авто можна віддалено: корисна функція, про яку не знають водіїВідео

19:35

Зеленський покарав ексдружину й родичів Путіна: подробиці про нові санкції

18:53

Один предмет "з’їдає" швидкість Wi-Fi вдома: куди потрібно переставити роутер

18:53

"Візьми гвинтівку і сам їдь в Україну": віцепрем'єр Італії накинувся на Макрона

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти