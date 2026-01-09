'Відповідь' за резиденцію Путіна: Росія вдарила 'Орєшніком' по Україні - що відомо

Окупанти завдали удару "Орєшніком" по Львівщині.

У Росії підтвердили удар "Орєшніком" по Україні. У Міноборони РФ кажуть, що це відповідь на фейкову атаку по резиденції Путіна в кінці грудня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що окупанти, можливо, завдали удару "Орєшніком" по Львівщині - момент атаки потрапив на відео.

Повітряне командування "Захід" повідомило, що 8 січня о 23:47 ворог завдав ракетного удару по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету.

