"Відповідь" за резиденцію Путіна: Росія вдарила "Орєшніком" по Україні - що відомо

Анна Ярославська
9 січня 2026, 08:20
Окупанти завдали удару "Орєшніком" по Львівщині.
/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

У Росії підтвердили удар "Орєшніком" по Україні. У Міноборони РФ кажуть, що це відповідь на фейкову атаку по резиденції Путіна в кінці грудня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що окупанти, можливо, завдали удару "Орєшніком" по Львівщині - момент атаки потрапив на відео.

Повітряне командування "Захід" повідомило, що 8 січня о 23:47 ворог завдав ракетного удару по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету.

Новина доповнюється....

