Близько 10 "прильотів", горять будинки: РФ завдала масованого удару дронами по Сумщині

Анна Ярославська
25 серпня 2025, 06:45оновлено 25 серпня, 07:26
Ворог вдарив безпілотниками по території Сумської та Роменської громад.
Росіяни завдали масованого удару дронами по Сумщині / Колаж: Главред, фото: Фото: Харківська обласна прокуратура, t.me/grigorov_oleg

  • Окупанти атакували Сумщину
  • Загорілися житлові будинки
  • За попередніми даними, обійшлося без жертв

У ніч на 25 серпня російські окупаційні війська завдали масованого удару дронами по території Сумської та Роменської громад. Зафіксовано щонайменше 10 влучень, загорілися житлові будинки.

Як повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, атака на Сумську громаду сталася близько опівночі.

"Є загоряння житлових будинків в одному зі старостинських округів громади. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров розповів, що, за попередніми даними, в обох громадах обійшлося без жертв, інформація про постраждалих уточнюється.

На місцях "прильотів" спалахнули пожежі. Триває обстеження та ліквідація наслідків.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Україну

Як писав Главред, у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами Сумську, Одеську, Дніпропетровську області. Місцева влада і поліція розповіли про наслідки атаки.

Уранці 18 серпня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Один із "Шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Постраждали 17 осіб, серед них - шестеро дітей. Відомо також про жертви, серед них - однорічна дитина.

У ніч на 8 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами населені пункти Київської області. Виникли пожежі, є постраждалі та пошкодження в Бучанському районі. Унаслідок атаки постраждали три жінки 56 і 80 років, а також 16-річний підліток.

7 речей для осені 2025: як створити бездоганний гардероб

