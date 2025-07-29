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У Донецьку та Макіївці гримлять вибухи: понад 150 тис абонентів залишилися без світла

Віталій Кірсанов
29 липня 2025, 01:32
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У РНБО кажуть, що логістика росіян страждає від Волгограда і до окупованого Донецька.
У Донецьку та Макіївці прогриміли вибухи
У Донецьку та Макіївці прогриміли вибухи / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Метою атаки, ймовірно, став залізничний вузол у Донецьку
  • Палає підстанція в околицях Макіївки
  • РНБО: вибухи вплинуть на темп російських резервів на сході

Пізно ввечері в понеділок, 28 липня, безпілотники атакували тимчасово окуповані Донецьк і Макіївку.

Про це повідомляють низка Telegram-каналів, додаючи відео, зняте очевидцями.

відео дня

Метою атаки, ймовірно, став залізничний вузол.

"Частина Донецька без світла. У небі десятки БПЛА, попередньо, був атакований залізничний вузол. Атака триває", - йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі пишуть у пабліках, що вибухи в Донецьку почали лунати після 23-ї години. Найбільше в Куйбишевському районі, зараз очевидці спостерігають там сильну пожежу. Також відомо, що один із БПЛА атакував будівлю в Київському районі.

Крім того, палає підстанція в околицях Макіївки (Донецька область).

Понад 150 тисяч абонентів у Донецьку, Макіївці та Ясинуватій залишилися без електрики, повідомляє окупаційна "влада".

Керівник ЦПД РНБО лейтенант Андрій Коваленко прокоментував "хлопок" на тимчасово окупованій території. Він зазначив, що логістика росіян методично страждає від Волгограда раніше і до тимчасово окупованого Донецька сьогодні. Усе це вплине на темп російських резервів на сході.

У Донецьку та Макіївці гримлять вибухи: понад 150 тис абонентів залишилися без світла

Дивіться відео атаки дронів на Донецьк:

Ситуація на окупованих територіях - що відомо

Не так давно гауляйтер тимчасово окупованого країною-агресором Росією Донецька Денис Пушилін озвучив плани Путіна щодо окупованих територій України. Він заявив, що РФ не відновлюватиме більшість населених пунктів Донецької області, які зруйнували окупанти, адже це "економічно недоцільно".

Згодом жителі Донецька вийшли з терміновим зверненням до Путіна. Мешканцям тимчасово окупованих територій набридла постійна відсутність води.

Крім цього, на початку липня дрони СБУ вразили тилову базу РФ біля Донецька. У рамках операції було уражено склади боєприпасів РФ.

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