РФ завдала удару по житлових будинках на Київщині: з-під завалів дістали цілу сім'ю з дитиною

Рятувальники деблокували маму, тата, бабусю і п'ятирічного малюка.

На Київщині пошкоджено приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гаражі / Колаж: Главред, фото: Фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

Окупанти били по житлових будинках мирних жителів

У Броварському районі рятувальники деблокували з підвалу палаючого будинку сім'ю

Наслідки атаки зафіксовані в чотирьох районах області

В ніч на 9 січня Київська область була атакована російською окупаційною армією. Під ворожими ударами - будинки мирних людей.

За даними ДСНС, окупанти атакували майже всі райони області. Через обстріли виникли пожежі в житлових будинках і господарських будівлях на Броварщині, Обухівщині та Бориспільському районі. Рятувальники працювали на 11 місцях. Пожежі ліквідовані.

відео дня

У Броварському районі з підвального приміщення приватного будинку, де сталася пожежа в результаті ворожої атаки, деблоковано трьох дорослих і дитину 5 років. Всі постраждалі з отруєнням чадним газом госпіталізовані до місцевої лікарні. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Міністерство внутрішніх справ України уточнило, що рятувальники деблокували з-під завалів цілу сім'ю: маму, тата, бабусю і п'ятирічну дитину.

Дивіться відео - Рятувальники деблокували з-під завалів цілу сім'ю:

Калашник додав, що ще одна людина через ворожі обстріли отримала різану рану передпліччя. Вся необхідна медична допомога була надана на місці.

Наслідки атаки зафіксували в чотирьох районах області:

Вишгородський район — пошкоджено приватний будинок;

Обухівський район — пошкоджено складські приміщення та приватний будинок;

Броварський район — пожежі в трьох приватних будинках, виробничо-складській будівлі та гаражах. Усі вони ліквідовані;

Бориспільський район — пошкоджено два приватні будинки.

Атака РФ на Україну 9 січня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, в ніч на 9 січня в Києві та низці регіонів України була оголошена повітряна тривога через масовану атаку ударних безпілотників. Пізніше додалася загроза застосування балістичного озброєння. Повідомлялося, що у Львові прогриміла серія вибухів.

У Києві пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському районах. Є руйнування, жертви та постраждалі. У столиці - перебої з світлом, теплом і водою.

Згідно з даними Національної поліції, в Києві 4 людини загинули, 24 - поранені, серед них - медики і працівники ДСНС.

Інші новини:

