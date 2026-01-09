РФ завдала удару по житлових будинках на Київщині: з-під завалів дістали цілу сім'ю з дитиною

Коротко:
- Окупанти били по житлових будинках мирних жителів
- У Броварському районі рятувальники деблокували з підвалу палаючого будинку сім'ю
- Наслідки атаки зафіксовані в чотирьох районах області
В ніч на 9 січня Київська область була атакована російською окупаційною армією. Під ворожими ударами - будинки мирних людей.
За даними ДСНС, окупанти атакували майже всі райони області. Через обстріли виникли пожежі в житлових будинках і господарських будівлях на Броварщині, Обухівщині та Бориспільському районі. Рятувальники працювали на 11 місцях. Пожежі ліквідовані.
У Броварському районі з підвального приміщення приватного будинку, де сталася пожежа в результаті ворожої атаки, деблоковано трьох дорослих і дитину 5 років. Всі постраждалі з отруєнням чадним газом госпіталізовані до місцевої лікарні. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.
Міністерство внутрішніх справ України уточнило, що рятувальники деблокували з-під завалів цілу сім'ю: маму, тата, бабусю і п'ятирічну дитину.
Дивіться відео - Рятувальники деблокували з-під завалів цілу сім'ю:
Калашник додав, що ще одна людина через ворожі обстріли отримала різану рану передпліччя. Вся необхідна медична допомога була надана на місці.
Наслідки атаки зафіксували в чотирьох районах області:
- Вишгородський район — пошкоджено приватний будинок;
- Обухівський район — пошкоджено складські приміщення та приватний будинок;
- Броварський район — пожежі в трьох приватних будинках, виробничо-складській будівлі та гаражах. Усі вони ліквідовані;
- Бориспільський район — пошкоджено два приватні будинки.
Атака РФ на Україну 9 січня 2026 року — що відомо
Як писав Главред, в ніч на 9 січня в Києві та низці регіонів України була оголошена повітряна тривога через масовану атаку ударних безпілотників. Пізніше додалася загроза застосування балістичного озброєння. Повідомлялося, що у Львові прогриміла серія вибухів.
У Києві пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському районах. Є руйнування, жертви та постраждалі. У столиці - перебої з світлом, теплом і водою.
Згідно з даними Національної поліції, в Києві 4 людини загинули, 24 - поранені, серед них - медики і працівники ДСНС.
Інші новини:
- РФ завдала ударів по портах на півдні: є жертви, "прильоти" і влучання
- Дніпро без світла: експерт розкрив проблеми, які "оголив" останній удар РФ
- "Є інформація": Зеленський назвав дату нового масового удару РФ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред