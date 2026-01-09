Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Масована атака РФ на Київ: 4 загиблих, у місті - перебої з світлом, теплом і водою

Анна Ярославська
9 січня 2026, 06:50оновлено 9 січня, 07:39
811
Серед поранених - п'ятеро рятувальників. Загинув один медик. Четверо медпрацівників постраждали.
Атака на Київ 9 січня
Атака на Київ 9 січня - пошкоджено житлові будинки, є загиблі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Під удари РФ потрапили житлові райони та об'єкти інфраструктури
  • Є загиблі та постраждалі
  • У низці районів перебої з електрикою, теплом і гарячою водою
  • Метро працює зі змінами

В ніч на 9 січня армія РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву. Пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському районах. Є руйнування, жертви та постраждалі. У столиці - перебої з світлом, теплом і водою.

"Ворог завдав ударів по житлових районах столиці. Зафіксовані пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об'єктів", - йдеться в повідомленні", - повідомили о 05:59 в ДСНС.

відео дня

Зазначається, що три людини загинули, 18 - травмовані, серед поранених - п'ять рятувальників. Співробітники ДСНС постраждали в Дарницькому районі. Там після "прильоту" в багатоповерхівку загорілися верхні поверхи та автомобілі. При повторному обстрілі були травмовані рятувальники - їм надається допомога.

У Дніпровському районі в одному з будинків виявлено двох загиблих.

Пожежа і руйнування також зафіксовані в Деснянському, Печерському та Шевченківському районах.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 04:40 в місті пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

За його даними, відомо про 4 загиблих. Постраждали 19 осіб. 14 з них медики госпіталізували. Серед загиблих — один медик. Четверо медпрацівників постраждали.

"Є пошкодження критичної інфраструктури. У деяких районах міста – перебої з електропостачанням і водою", – повідомив Кличко.

У Дарницькому районі у дворі житлового будинку сталося падіння БПЛА. Частково пошкоджено одноповерховий магазин поруч і скління вікон поруч розташованого 9-поверхового житлового будинку.

Також в результаті попадання уламків БПЛА сталося загоряння в двох житлових будинках і гаражах.

У Деснянському районі в результаті влучання БПЛА в дах 18-поверхового житлового будинку виникло загоряння. Також пожежа сталася в 5-поверховому житловому будинку. Ще в одній 5-поверхівці виникло задимлення в під'їзді. Крім того, в Деснянському районі пошкодження отримали територія торгового центру і санаторію.

У Дніпровському районі уламки БПЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також в результаті падіння уламків БПЛА загоряння сталося в 16-поверховому і 9-поверховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйновано дах 3-поверхового житлового будинку.

Крім того, в Дніпровському районі уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку і біля трамвайного депо.

У Печерському районі в результаті падіння уламків БПЛА сталося часткове руйнування фасаду 9-поверхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.

На всіх локаціях працюють аварійно-рятувальні бригади.

Дивіться відео - Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва:

Знімок екрана
Скріншот

У Києві - перебої з теплом і водою

Через ворожі обстріли об'єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою, повідомили в КМДА.

Опалення відсутнє або подається на знижених параметрах у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського районів.

"Енергетики разом з житловими організаціями працюють в екстреному режимі", - йдеться в повідомленні.

  • Атака на Київ 9 січня 2026
    Атака на Київ 9 січня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака на Київ 9 січня 2026
    Атака на Київ 9 січня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака на Київ 9 січня 2026
    Атака на Київ 9 січня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака на Київ 9 січня 2026
    Атака на Київ 9 січня 2026 Фото: ДСНС
  • Атака на Київ 9 січня 2026
    Атака на Київ 9 січня 2026 Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police
  • Атака на Київ 9 січня 2026
    Атака на Київ 9 січня 2026 Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police
  • Атака на Київ 9 січня 2026
    Атака на Київ 9 січня 2026 Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police
  • Атака на Київ 9 січня 2026
    Атака на Київ 9 січня 2026 Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police
  • Атака на Київ 9 січня 2026
    Атака на Київ 9 січня 2026 Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police
  • Атака на Київ 9 січня 2026
    Атака на Київ 9 січня 2026 Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police
  • Атака на Київ 9 січня 2026
    Атака на Київ 9 січня 2026 Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police
  • Атака на Київ 9 січня 2026
    Атака на Київ 9 січня 2026 Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police
  • Атака на Київ 9 січня 2026
    Атака на Київ 9 січня 2026 Фото: ДСНС, t.me/UA_National_Police

Метро працює зі змінами

Через складну енергетичну ситуацію в Києві в результаті чергового обстрілу поїзди метро на "червоній" лінії курсують зі змінами

Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна". Інтервал руху - 4:40-5:00 хв.

Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" - "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення.

Рух поїздів на "синій" і "зеленій" лініях – без змін.

Оновлено. За даними Національної поліції, в Києві 4 людини загинули, 24 - поранені, серед них - медики та працівники ДСНС.

Станом на 07:00 зафіксовано пошкодження в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах міста. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та об'єкти інфраструктури.

Серед жертв - медичний працівник.

"24 постраждалих громадян, серед них: працівники ДСНС і троє медиків, які працювали на місці події в Дарницькому районі в той час, коли стався повторний обстріл", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські разом із співробітниками ДСНС та іншими службами продовжують роботу на місцях, фіксують і документують наслідки чергового військового злочину.

У ДСНС о 07:15 повідомляють, що в Києві в результаті нічної атаки загинули 4 людини, ще 22 постраждали, серед них - п'ятеро рятувальників. Всі поранені перебувають у лікарнях і отримують необхідну допомогу.

32 людини вдалося врятувати.

Рятувальники продовжують працювати на місцях у Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

Масована атака РФ на Київ: 4 загиблих, у місті - перебої з світлом, теплом і водою
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну

Як писав Главред, в ніч на 9 січня в Києві та низці регіонів України була оголошена повітряна тривога через масовану атаку ударних безпілотників. Пізніше додалася загроза застосування балістичного озброєння. Повідомлялося, що у Львові прогриміла серія вибухів.

В ніч на 8 січня Росія завдала чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Через пошкодження зовнішніх розподільних пристроїв на підстанціях "Укренерго" без електропостачання тимчасово залишилися Дніпропетровська та Запорізька області.

8 січня Росія атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами "Іскандер". Під удар потрапили багатоповерхівки.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко заявив, що в результаті російської атаки постраждали п'ятеро людей, серед них - дитина.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні дрони новини України війна Росії та України ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Відповідь" за резиденцію Путіна: Росія вдарила "Орєшніком" по Україні - що відомо

"Відповідь" за резиденцію Путіна: Росія вдарила "Орєшніком" по Україні - що відомо

08:20Україна
РФ завдала удару по житлових будинках на Київщині: з-під завалів дістали цілу сім'ю з дитиною

РФ завдала удару по житлових будинках на Київщині: з-під завалів дістали цілу сім'ю з дитиною

08:01Україна
Масована атака РФ на Київ: 4 загиблих, у місті - перебої з світлом, теплом і водою

Масована атака РФ на Київ: 4 загиблих, у місті - перебої з світлом, теплом і водою

06:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Росія готується до прориву кордону України: названо області, які під загрозою

Росія готується до прориву кордону України: названо області, які під загрозою

Зеленська відмовилася від минулого іміджу і зважилася на кардинальні зміни

Зеленська відмовилася від минулого іміджу і зважилася на кардинальні зміни

Путін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-у

Путін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-у

Китайський гороскоп на завтра 9 січня: Щурам - розставання, Свиням - образа

Китайський гороскоп на завтра 9 січня: Щурам - розставання, Свиням - образа

ЗМІ дізналися, скільки літаків F-16 втратила Україна і як їх ховають від ворога

ЗМІ дізналися, скільки літаків F-16 втратила Україна і як їх ховають від ворога

Останні новини

08:46

Зіпсує за один цикл: які речі категорично не можна мити в посудомийці

08:20

"Відповідь" за резиденцію Путіна: Росія вдарила "Орєшніком" по Україні - що відомоФотоВідео

08:10

Втрати окупантів за перший тиждень січня 2026 року в цифрахПогляд

08:01

РФ завдала удару по житлових будинках на Київщині: з-під завалів дістали цілу сім'ю з дитиноюФотоВідео

06:50

Масована атака РФ на Київ: 4 загиблих, у місті - перебої з світлом, теплом і водоюФотоВідео

Путін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-уПутін хоче добити Україну до березня, головною метою РФ буде Запоріжжя: Ступак – про війну в 2026-у
06:10

Навіщо Трамп "дав зелене світло" новим санкціям проти РФПогляд

05:30

На Тернопільщину сунуть хуртовини: синоптики сказали, що буде з погодою 9 січня

04:41

Колись обожнювали всі: чому продукти з СРСР втратили популярність

04:26

Як позбутися плям від тонального крему на пуховику назавжди - крутий лайфхак

Реклама
04:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопчика в парку за 19 сек

03:21

Відкриття на межі фантастики: умова для життя в крижаному океані біля Юпітера

02:41

Гороскоп на січень і лютий 2026: на кого чекає час таємниць і великих грошейВідео

02:12

Авто заносить на ожеледиці - що зробити в першу секунду і куди крутити кермо

01:30

Від Дженніфер до Дженніфер і назад: колишня Бена Аффлека озвучила правду про розлучення

00:24

Андрій Пятов возз'єднався з ексдружиною через рік після розлучення

08 січня, четвер
23:59

По всій Україні оголошено тривогу - у Львові прогриміла серія вибухів

23:15

Ветеринар остовпів: жінка привела кота, у вік якого важко повіритиВідео

22:58

Король у будівлі: топ-5 найкращих фільмів за участю Елвіса Преслі

22:36

Масло і олія в минулому: з яким інгредієнтом яєчня вийде в рази смачнішою

22:23

Радники Трампа обговорили з посланцем Путіна завершення війни в Україні - Axios

Реклама
22:03

"Думала, буде іншим": Каменських потрапила до лікарні на п'ятий день голодування

21:21

Про накип можна забути: миттєвий і безпечний спосіб очищення чайникаВідео

20:35

"Є інформація": Зеленський назвав дату нового масованого удару РФВідео

20:30

Кадрові зміни в чотирьох регіонах: Зеленський затвердив нових керівників ОДА

20:28

Опалення можна вимикати: геніальні способи зігрітися вдома навіть без батарейВідео

19:52

Дніпро без світла: експерт розкрив проблеми, які "оголив" останній удар РФ

19:40

Заснували втікачі з РФ у XVIII столітті - у якому місті України немає вулицьВідео

19:40

Опозиція в РФ - це симбіоз чекістських агентів із корисними ідіотамиПогляд

19:02

Чим замінити пісок і сіль для боротьби з ожеледицею: найкращі та найефективніші рішенняВідео

18:57

DREVO дебютував в українській романтичній комедії: де дивитися фільм новини компанії

18:54

Мінімум зморшок і сімейна схожість: Меттью Макконахі показав свою 94-річну маму

18:51

Досить казати "ОК": чому слово "гаразд" робить вас сильнішими

18:46

РФ атакувала Кривий Ріг Іскандерами: зруйновані багатоповерхівки, є постраждаліВідео

18:35

"Москва, я так люблю тебя": поліція ідентифікувала учасниць скандалу в Києві

18:32

Летітимуть рої БПЛА та ракет: експерт попередив про надмасовані атаки у 2026 році

18:24

Скоро буде обстріл: монітори назвали регіони, які будуть у небезпеці

18:14

В Полтаві і області відключень стане менше: в ОВА сказали коли

18:12

Обмеження торкнуться усіх: в Укренерго заявили про відключення світла 9 січня

17:54

Головні помилки, яких припускається більшість: продукти, які "вбиває" холодильникВідео

17:39

Чи варто купувати долари і євро зараз: експерт дав українцям цінну пораду

Реклама
17:35

Росіяни знеструмили найбільший завод України - що відомо

17:29

Адаптували під реальну війну: пілот пояснив, як українці переробили тактику F-16

17:20

Що робити, коли автомобіль застряг у снігу: покрокова інструкція для водіївВідео

17:06

Не лише вчителі: кому в освіті підвищать зарплати у 2026 році

17:02

Долар небачено злетів, а євро перевалив за 50 грн: курс на 9 січня б'є рекорди

16:59

Для гарантій безпеки України потрібна згода Росії - Мерц

16:29

Замість взводу: як робот ЗСУ півтора місяця самотужки зупиняв просування армії РФ

16:19

Доведеться платити більше: в Україні різко зростуть ціни на популярний напій

15:52

Один трюк поверне рушникам колишню свіжість: працює миттєвоВідео

15:51

Люта холоднеча та хуртовини накриють Львів: коли вдарять морози до -14°С

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Новини Києва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
Святкове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапої
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти