Масована атака РФ на Київ: 4 загиблих, у місті - перебої з світлом, теплом і водою

Серед поранених - п'ятеро рятувальників. Загинув один медик. Четверо медпрацівників постраждали.

https://glavred.net/ukraine/massirovannaya-ataka-rf-na-kiev-4-pogibshih-v-gorode-pereboi-so-svetom-teplom-i-vodoy-10730690.html Посилання скопійоване

Атака на Київ 9 січня - пошкоджено житлові будинки, є загиблі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Під удари РФ потрапили житлові райони та об'єкти інфраструктури

Є загиблі та постраждалі

У низці районів перебої з електрикою, теплом і гарячою водою

Метро працює зі змінами

В ніч на 9 січня армія РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву. Пошкодження зафіксовані в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському та Шевченківському районах. Є руйнування, жертви та постраждалі. У столиці - перебої з світлом, теплом і водою.

"Ворог завдав ударів по житлових районах столиці. Зафіксовані пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об'єктів", - йдеться в повідомленні", - повідомили о 05:59 в ДСНС.

відео дня

Зазначається, що три людини загинули, 18 - травмовані, серед поранених - п'ять рятувальників. Співробітники ДСНС постраждали в Дарницькому районі. Там після "прильоту" в багатоповерхівку загорілися верхні поверхи та автомобілі. При повторному обстрілі були травмовані рятувальники - їм надається допомога.

У Дніпровському районі в одному з будинків виявлено двох загиблих.

Пожежа і руйнування також зафіксовані в Деснянському, Печерському та Шевченківському районах.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 04:40 в місті пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

За його даними, відомо про 4 загиблих. Постраждали 19 осіб. 14 з них медики госпіталізували. Серед загиблих — один медик. Четверо медпрацівників постраждали.

"Є пошкодження критичної інфраструктури. У деяких районах міста – перебої з електропостачанням і водою", – повідомив Кличко.

У Дарницькому районі у дворі житлового будинку сталося падіння БПЛА. Частково пошкоджено одноповерховий магазин поруч і скління вікон поруч розташованого 9-поверхового житлового будинку.

Також в результаті попадання уламків БПЛА сталося загоряння в двох житлових будинках і гаражах.

У Деснянському районі в результаті влучання БПЛА в дах 18-поверхового житлового будинку виникло загоряння. Також пожежа сталася в 5-поверховому житловому будинку. Ще в одній 5-поверхівці виникло задимлення в під'їзді. Крім того, в Деснянському районі пошкодження отримали територія торгового центру і санаторію.

У Дніпровському районі уламки БПЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також в результаті падіння уламків БПЛА загоряння сталося в 16-поверховому і 9-поверховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйновано дах 3-поверхового житлового будинку.

Крім того, в Дніпровському районі уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку і біля трамвайного депо.

У Печерському районі в результаті падіння уламків БПЛА сталося часткове руйнування фасаду 9-поверхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.

На всіх локаціях працюють аварійно-рятувальні бригади.

Дивіться відео - Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва:

Скріншот

У Києві - перебої з теплом і водою

Через ворожі обстріли об'єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням і гарячою водою, повідомили в КМДА.

Опалення відсутнє або подається на знижених параметрах у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського районів.

"Енергетики разом з житловими організаціями працюють в екстреному режимі", - йдеться в повідомленні.

Метро працює зі змінами

Через складну енергетичну ситуацію в Києві в результаті чергового обстрілу поїзди метро на "червоній" лінії курсують зі змінами

Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" - "Арсенальна". Інтервал руху - 4:40-5:00 хв.

Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" - "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення.

Рух поїздів на "синій" і "зеленій" лініях – без змін.

Оновлено. За даними Національної поліції, в Києві 4 людини загинули, 24 - поранені, серед них - медики та працівники ДСНС.

Станом на 07:00 зафіксовано пошкодження в Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах міста. Пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та об'єкти інфраструктури.

Серед жертв - медичний працівник.

"24 постраждалих громадян, серед них: працівники ДСНС і троє медиків, які працювали на місці події в Дарницькому районі в той час, коли стався повторний обстріл", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські разом із співробітниками ДСНС та іншими службами продовжують роботу на місцях, фіксують і документують наслідки чергового військового злочину.

У ДСНС о 07:15 повідомляють, що в Києві в результаті нічної атаки загинули 4 людини, ще 22 постраждали, серед них - п'ятеро рятувальників. Всі поранені перебувають у лікарнях і отримують необхідну допомогу.

32 людини вдалося врятувати.

Рятувальники продовжують працювати на місцях у Дніпровському та Дарницькому районах столиці.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну

Як писав Главред, в ніч на 9 січня в Києві та низці регіонів України була оголошена повітряна тривога через масовану атаку ударних безпілотників. Пізніше додалася загроза застосування балістичного озброєння. Повідомлялося, що у Львові прогриміла серія вибухів.

В ніч на 8 січня Росія завдала чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Через пошкодження зовнішніх розподільних пристроїв на підстанціях "Укренерго" без електропостачання тимчасово залишилися Дніпропетровська та Запорізька області.

8 січня Росія атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами "Іскандер". Під удар потрапили багатоповерхівки.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко заявив, що в результаті російської атаки постраждали п'ятеро людей, серед них - дитина.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред