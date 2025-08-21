Ураження НПЗ та стратегічних об’єктів РФ: Генштаб провів 'гучну' операцію

Операція була проведена в рамках зниження наступального потенціалу росіян.

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч проти 21 серпня уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області країни-агресора Росії. Також були атаковані й інші об’єкти. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Відомо, що операція була проведена в рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів.

Зазначається, що Новошахтинский завод нафтопродуктів є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні РФ.

"Він бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. Загальний об'єм резервуарів - понад 210 тисяч кубічних метрів. Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, з метою зменшення спроможностей противника із застосування БпЛА дальньої дії, також уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк.

"Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об’єкта. Окрім того, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ. Результати вогневого ураження уточнюються", - підсумували у відомстві.

Як удари по НПЗ впливають на Росію

Економіст, член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран сказав, що чим більше Україна завдаватиме точкових ударів по НПЗ, тим швидше розвиватиметься економічна криза в Росії.

"Я взагалі дивуюся нашим військовим, які іноді надто обережно підходять до ураження цивільної інфраструктури, яка не бере безпосередньої участі у війні, але в Росії дуже багато "точок подразнення", які можуть серйозно дестабілізувати економічну ситуацію", - наголосив він.

Як повідомляв Главред, у ніч на 21 серпня безпілотники атакували Росію. Під ударом опинилися Ростовська та Воронезька області. У Ростовській області щонайменше п'ять вибухів пролунали над містом Новошахтинськ.

У ніч на 19 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Лукойлу" у Волгограді. Цей НПЗ уже щонайменше двічі потрапляв під удар дронів.

У ніч на 12 серпня в російському Ставрополі також гриміли вибухи - місто атакували дрони. Місцеві жителі заявили про "прильоти" на заводах "Монокристал" і "Нептун".

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

