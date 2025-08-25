Рус
Пожежа на Курській АЕС через дрон: єдиний блок тепер працює лише на 50%

Даяна Швець
25 серпня 2025, 17:55
331
Унаслідок падіння та детонації дрона пошкоджено трансформатор і виникла пожежа.
ВСУ, Курская АЭС
Потужність реактора КАЕС знизили удвічі / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Що трапилося:

  • Дронова атака спричинила пожежу на Курській АЕС
  • Єдиний діючий блок зменшив виробництво енергії

Потужність єдиного працюючого енергоблоку Курської атомної електростанції була знижена удвічі після атаки безпілотника в ніч на неділю, повідомляє The Moscow Times.

За офіційними даними, дрон збили неподалік АЕС рано-вранці 24 серпня, після чого на території виникла пожежа. Російська влада традиційно звинувачує Україну в навмисному ударі по енергетичному об’єкту.

відео дня

Як уточнює "Росенергоатом", при падінні безпілотник вибухнув, унаслідок чого пошкодився трансформатор, що забезпечував внутрішні потреби станції. Невелике займання ліквідували пожежники. Через інцидент третій енергоблок було переведено на роботу з навантаженням у 50%.

Пожежа на Курській АЕС через дрон: єдиний блок тепер працює лише на 50%
Курська АЕС / Інфографіка: Главред

Що відомо про Курську АЕС?

Курська АЕС вважається одним із ключових енергетичних вузлів західної частини Росії. Вона забезпечує електроенергією понад 90% підприємств Курської області.

Пошкоджений третій блок був введений в експлуатацію ще у жовтні 1983 року, його номінальна потужність - 1000 МВт. Це єдиний енергоблок, який зараз працює. Четвертий перебуває на ремонті з липня 2023 року після попередньої атаки дрона у місті Курчатов біля станції. Перші два блоки формально залишаються в експлуатації, але електроенергії не виробляють.

Небезпека біля Курської АЕС - що відомо

Як писав Главред, 24 серпня ЗСУ вдарили по багатьох регіонах РФ. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що були завдані удари по важливих логістичних та енергетичних об'єктах Росії. Це має на меті послабити військовий та економічний потенціал агресора.

Під час операції на Курщині Україна відмовилася від захоплення Курської АЕС. Президент Зеленський пояснив, що Україна ніколи не хотіла захоплювати Курську атомну електростанцію в Курчатові, оскільки не прагне бути схожою на Росію, яка захопила Запорізьку АЕС.

Окрім цього, восени 2024 року Україна спростувала атаку на Курську АЕС, про яку заявляв Кремль. Речник міністерства Георгій Тихий наголосив, що інформація про нібито обстріл ЗСУ ядерного обʼєкту є неправдивою.

Більше важливих новин:

Про джерело: The Moscow Times

The Moscow Times — незалежне онлайн-видання англійською та російською мовами, штаб-квартира в Амстердамі, пише Вікіпедія.

Виходило друкованою газетою в Росії з 1992 по 2017 рік. Розповсюджувалося безкоштовно у готелях, кав’ярнях, посольствах, авіалініях та за передплатою. Було популярне серед іноземців у Москві та англомовних росіян.

Як розвивалося видання:

  • У листопаді 2015 року змінило формат із щоденної на щотижневу (щочетверга) і збільшило обсяг до 24 сторінок.
  • У липні 2017 року повністю перейшло в онлайн.
  • У 2020 році запущено російськомовну редакцію.
  • У 2022 році редакція переїхала до Амстердама через репресивні медійні закони після вторгнення РФ в Україну.
  • У квітні 2022 року сайт російською мовою було заблоковано в Росії.
  • У 2023 році Мін’юст РФ вніс видання до переліку "іноземних агентів".
  • У липні 2024 року Генпрокуратура РФ визнала The Moscow Times "небажаною організацією".

Серед журналістів, які починали там кар’єру, - Еллен Баррі, майбутня керівниця московського бюро The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні БПЛА пожежа війна Росії та України атака дронів Курська область Курська АЕС
