На Тернопільщину сунуть хуртовини: синоптики сказали, що буде з погодою 9 січня

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Тернополі 9 січня
- Який рівень небезпечності оголошено
Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 9 січня, буде хмарною із проясненнями. Також очікується невеликий сніг. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Зазначається, що в області та місті на дорогах буде ожеледиця.
"Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Хуртовина", - йдеться у повідомленні.
Водночас, температура повітря впродовж доби по області складатиме -8..-13 градусів. У самому місті впродовж доби прогнозується -8…-10 градусів.
Синоптики також додали, що у області оголошено рівень небезпечності - жовтий (НМЯ 1).
Похолодання в Україні
Синоптик Наталя Птуха говорила, що 10-11 січня в Україну з півночі прийде арктичне повітря.
За її прогнозом, із 10 січня в Україні буде переважно без опадів.
Вона додала, що можливе зниження температури і похолодання в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в ДСНС заявили, що 9 січня на дорогах більшості областей України буде дуже слизько. Через це оголошений І рівень небезпек.
Також відомо, що погоду на Львівщині 9 січня визначатиме тилова частина циклону над Білоруссю. Очікується похолодання, сніг, ожеледиця та поривчастий вітер.
Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що після 9 січня в Україні очікується похолодання. Це може ускладнювати роботу комунальних служб, ситуацію на дорогах.
Про персону: Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
