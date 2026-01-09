На Тернопільщину сунуть хуртовини: синоптики сказали, що буде з погодою 9 січня

Синоптики також попередили, що на дорогах буде ожеледиця.

https://glavred.net/synoptic/na-ternopolshchinu-nadvigayutsya-meteli-sinoptiki-skazali-kakoy-budet-pogoda-9-yanvarya-10730642.html Посилання скопійоване

Погода в Тернополі 9 січня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Тернополі 9 січня

Який рівень небезпечності оголошено

Погода в Тернопільській області у п’ятницю, 9 січня, буде хмарною із проясненнями. Також очікується невеликий сніг. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Зазначається, що в області та місті на дорогах буде ожеледиця.

відео дня

"Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Хуртовина", - йдеться у повідомленні.

Водночас, температура повітря впродовж доби по області складатиме -8..-13 градусів. У самому місті впродовж доби прогнозується -8…-10 градусів.

Синоптики також додали, що у області оголошено рівень небезпечності - жовтий (НМЯ 1).

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Похолодання в Україні

Синоптик Наталя Птуха говорила, що 10-11 січня в Україну з півночі прийде арктичне повітря.

За її прогнозом, із 10 січня в Україні буде переважно без опадів.

Вона додала, що можливе зниження температури і похолодання в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ДСНС заявили, що 9 січня на дорогах більшості областей України буде дуже слизько. Через це оголошений І рівень небезпек.

Також відомо, що погоду на Львівщині 9 січня визначатиме тилова частина циклону над Білоруссю. Очікується похолодання, сніг, ожеледиця та поривчастий вітер.

Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що після 9 січня в Україні очікується похолодання. Це може ускладнювати роботу комунальних служб, ситуацію на дорогах.

Читайте також:

Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред