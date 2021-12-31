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Вакцинація більшості населення: у МОЗ розкрили плани щодо зупинки COVID-19 в Україні

31 грудня 2021, 17:26

Україна наприкінці 2022 року повинна поставити під контроль епідемію коронавірусної інфекції, сказав Ігор Кузін.

Ігор Кузин
Україна у 2022 році житиме в умовах адаптивного карантину - Кузін / УНІАН

Україна ближче до завершення наступного року має поставити під контроль епідемію COVID-19. Такий сценарій може бути реалізовано у тому випадку, якщо державі вдасться вакцинувати більшість українців. У 2022 році країна житиме в режимі адаптивного карантину. Про це заявив заступник голови МОЗ, головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

У ефірі телеканалу Україна 24 він сказав про те, що прогнозувати ситуацію складно, проте на наступний рік поставлена мета щодо контролю над коронавірусною епідемією. План вдасться реалізувати у тому випадку, якщо буде вакцинована більшість українців.

читайте такожВакцинація 70% світового населення: у ВООЗ назвали сценарій завершення пандемії COVID-19"Дуже важко наразі робити якісь прогнози, але за світовими трендами ми бачимо, що на 2022 рік встановлена досить амбітна мета з вакцинації. Це 70% і за умови, що весь світ досягатиме такої мети, цілком можливо її (пандемії, - ред.) приборкання", - зазначив Кузін.

Крім того, він підтримує думку Всесвітньої організації охорони здоров'я, згідно з якою наприкінці наступного року гостра стадія пандемії COVID-19 може завершитися.

"Ми працюватимемо у рамках адаптивного карантину. 2021 рік довів, що області, які перебували в червоній зоні, протягом двох тижнів відновлювали свою ситуацію", - підкреслив Ігор Кузін.

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Нагадаємо, в Україні дозволили проводити бустерну вакцинацію проти коронавірусу. Процес мають запустити протягом січня 2022 року. Вакцинувати повинні препаратами Pfizer і Moderna. Вакцинувати дозволили медичних працівників і співробітників будинків інтернатного типу.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні

Кабмін 22 вересня схвалив запуск обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Україні для певних груп. Йдеться про працівників навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів та працівників місцевих державних адміністрацій.

Далі МОЗ розширило список професій, працівникам яких слід зробити щеплення від коронавірусу. Серед них співробітники сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг, а також люди, чия праця задіяна на підприємствах критичної інфраструктури. Рішення набуло чинності 9 грудня.

17 грудня МОЗ доповнило список організацій, співробітникам яких належить вакцинуватися проти COVID-19. Це працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, навчальних закладів, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я та комунальних підприємств.

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