Коли дадуть світло українцям після обстрілу: в Кабміні назвали чіткі терміни

10 жовтня Росія завдала один із найбільших сконцентрованих комбінованих ударів саме по об'єктах енергетики та цивільній інфраструктурі.

Яка ситуація після обстрілу України

Головне:

Україна відновлює енергосистему після наймасштабнішого удару РФ

Свириденко розповіла, коли дадуть електропостачання

Сьогодні, 10 жовтня, Росія завдала один з найбільш сконцентрованих ударів саме по обʼєктах енергетики. Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

"Росія завдала чергового підлого удару саме по цивільній інфраструктурі, по життю людей та громад. Це був один з найбільших сконцентрованих ударів саме проти обʼєктів енергетики, комбінований удар, значна частина ракет в ударі – балістичні. На жаль, є суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури", - заявила міністерка. відео дня

За її словами, проведено нараду з ключовими міністерствами, державними енергокомпаніями та усіма, хто відповідальний за хід відновлювальних робіт.

Після відбою загрози повітряних атак в усіх регіонах активно розпочались відновлювальні роботи, працюють ремонтні бригади, залучено всі необхідні служби.

"Заслухала доповідь Віце-прем'єр-міністра з відновлення України, Міністра енергетики і Міністра внутрішніх справ щодо наслідків та плану відновлення. Відновлювальні роботи в регіонах розпочались одразу після відбоїв, по всій краіні о 7.30 вже працювали ремонтники, енергетики, задіяні служби. Є доручення щодо кожного регіону. Усі служби працюють для якнайшвидшого заживлення", - заявила вона.

Також Свириденко розповіла коротко про ситуацію в регіонах:

Водопостачання в Києві та Кіровоградській області планується повністю відновити до кінця сьогоднішнього дня.

Щодо електропостачання в столиці: критична інфраструктура (лікарні, об'єкти водо- та теплопостачання тощо) вже підключена до мережі. Роботи з відновлення енергопостачання для решти споживачів тривають. Очікується, що Міністерство енергетики надасть оновлену інформацію про ситуацію через кілька годин.

Наразі в Київській, Полтавській, Харківській та Сумській областях діють спеціальні та аварійні графіки відключень електроенергії. Деталі щодо цих графіків окремо повідомлять Міненерго та Укренерго.

На час проведення відновлювальних робіт у постраждалих регіонах були задіяні альтернативні джерела енергії та підтримки. Це включає використання генераторів, функціонування Пунктів незламності та забезпечення додаткового зв'язку для населення.

Крім того, у Києві та інших областях збільшено кількість патрулів поліції як на вулицях, так і в громадському транспорті для забезпечення правопорядку та безпеки громадян.

"Важливо, щоб всі представники місцевої влади, всі керівники в громадах максимально допомагали відновлювальним роботам та працювали у повній взаємодії з обласною та центральною владою, з енергокомпаніями. Дякую всім, хто зараз здійснює ремонти та відновлює забезпечення життя людей", - заявила Свириденко.

Ситуація у Києві після обстрілу 10 жовтня - що відомо станом на 10:15

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що у ніч на п’ятницю столиця України зазнала комбінованої атаки з боку російських військ - ворог завдав ударів у кілька хвиль: дронами та ракетами по житловій забудові і обʼєктах критичної цивільної інфраструктури.

"На зараз понад 5800 житлових будинків (багатоквартирні, приватні) без світла. Число динамічне, служби працюють над підключенням. Також приватний сектор, особливо на лівому березі - без світла. Тут так само важка ситуація з водопостачанням. На правому березі світло і вода відсутні достатньо масово в Голосіївському, Соломʼянському, Печерському районах. В інших районах є окремі осередки з відключеннями. Фіксуємо зниження тиску в мережах водопостачання майже повсюдно", - заявив він.

Звідки запускають ракети по Україні

Ситуація з транспортом у Києві

Через знеструмлення електромережі зупинено кілька тролейбусних та трамвайних маршрутів. Для забезпечення сполучення "Київпастранс" запустив додаткові автобуси:

№37ТР — від вул. Милославської до ст. м. "Лісова";

№28Т — від Дарницької площі до вул. Милославської;

№30ТР — від вул. Милославської до ст. м. "Почайна";

№8Т — від Дарницької площі до ст. м. "Позняки" (дублює трамвай №8).

Крім того, збільшено кількість автобусів №114 і №50ТР.

Ситуація з метрополітеном:

Рух поїздів червоною гілкою здійснюється між станціями "Академмістечко" - "Лісова", але з збільшеним інтервалом.Синя лінія працює у звичайному режимі.

На зеленій гілці поїзди курсують від "Сирця" до "Осокорків", а між "Позняками" і "Червоним хутором" рух тимчасово призупинено.

Обстріл України 10 жовтня - що відомо

Раніше Главред писав про те, що РФ запустила по Україні понад 450 дронів і 30 ракет. Удари торкнулися кількох областей, включаючи Київ, Дніпропетровщину, Запоріжжя та Полтавську область. Внаслідок цих атак є жертви серед населення та значні руйнування. Головною ж ціллю російських окупантів була енергетична інфраструктура цих регіонів.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про нічну атаку на місто, яка відбулася у кілька хвиль. Спочатку, протягом години, місто атакували ударні дрони типу "Шахед". Близько четвертої години ранку ворог продовжив обстріл, застосувавши керовані авіабомби (КАБ) та крилаті ракети.

На жаль, удар РФ по Запоріжжю вбив 7-річного хлопчика, його батько три роки провів у полоні. Трагічний обстріл стався у будинку, який родина придбала лише кілька місяців тому. На жаль, внаслідок влучання російського снаряда загинула дитина. Зараз медики борються за життя її батьків, які отримали поранення.

Також у ДТЕК зробили важливу заяву, чи є загроза блекаутів через обстріли РФ. Генеральний директор енергетичної компанії ДТЕК Максим Тимченко заявив, що Росія не зможе позбавити Україну світла і тепла цієї зими.

Про персону: Юлія Свириденко

