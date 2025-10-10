Сестра Єфросиніної засвітила свій розкішний будинок та онуку Ющенка

Ліза Ющенко живе в терористичній Росії і мовчить про війну.

Ліза Ющенко показала, де живе / Колаж Главред, фото Instagram/liza_u

Коротко:

Як живе Ліза Ющенко

Який вигляд має внучка Ющенка Варвара

Колишня невістка Віктора Ющенка - Ліза Ющенко, яка живе в країні-терористі РФ і за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не висловила свою позицію, показала частину свого лакшері-життя.

На своїй сторінці в Instagram, Ющенко виклала відео своїх дітей, які снідають перед школою. На відео також потрапила частина інтер'єру будинку дружини російського бізнесмена.

Ліза Ющенко показала частину свого лакшері-життя / Фото Instagram/liza_u

Зокрема, на відео видно величезний масивний стіл, а саме приміщення більше нагадує зал для прийомів. Тільки стіл розрахований на велику кількість людей і судячи з кількості стільців, Ющенко може влаштовувати гучні вечірки у своєму будинку.

Ліза Ющенко показала частину свого лакшері-життя / Фото Instagram/liza_u

Вона також показала своїх дітей, зокрема внучку колишнього президента України Віктора Ющенка Варвару. Дівчинці-підлітку вже 15 років і Ющенко буквально в кожних сторіз, де є вона, намагається переконати і себе і її в "неземній красі" останньої.

Ліза Ющенко показала частину свого лакшері-життя / Фото Instagram/liza_u

На відео також потрапив син Ющенко, якого вона народила від росіянина. Діти на відео обговорюють уроки російської мови.

Ліза Ющенко показала частину свого лакшері-життя / Фото Instagram/liza_u

Ліза Ющенко про війну

Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Ліза Ющенко мовчить про те, як росіяни знищують її батьківщину, а також відривається під хіти відвертих українофобів (на кшталт Успенської - авт.), а також абсолютно байдуже ставиться до великої української трагедії.

Як раніше писав Главред, раніше Ліза Ющенко вийшла у світ із сумочкою, вартістю майже 2 млн гривень (32 000 доларів фунтів стерлінгів). На фото Ющенко, яка вічно відпочиває, з'явилася в діловому костюмі і повідомила світові, що у неї нарешті з'явилися справи.

Раніше Ющенко також поділилася фото, на якому сфотографувала дочку. Тільки на одній руці у Варвари можна розгледіти прикрас більше, ніж на 400 тисяч гривень. Сестри Єфросиніни глибоко поважають ювелірний дім Cartier і всіляко підкреслюють таким чином свій статус.

Про персону: Ліза Ющенко Єлизавета Ющенко - колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка, дружина Андрія Ющенка (липень 2009 року - грудень 2012; 2010 року народила доньку Варвару). Молодша сестра української ведучої та громадської діячки Маші Єфросиніної. За фахом психолог. У 2014 році Ліза Ющенко вийшла заміж за російського бізнесмена.

