Сестра Єфросиніної засвітила свій розкішний будинок та онуку Ющенка

Олена Кюпелі
10 жовтня 2025, 09:15оновлено 10 жовтня, 09:58
118
Ліза Ющенко живе в терористичній Росії і мовчить про війну.
Ліза Ющенко пробила чергове дно
Ліза Ющенко показала, де живе / Колаж Главред, фото Instagram/liza_u

Коротко:

  • Як живе Ліза Ющенко
  • Який вигляд має внучка Ющенка Варвара

Колишня невістка Віктора Ющенка - Ліза Ющенко, яка живе в країні-терористі РФ і за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не висловила свою позицію, показала частину свого лакшері-життя.

На своїй сторінці в Instagram, Ющенко виклала відео своїх дітей, які снідають перед школою. На відео також потрапила частина інтер'єру будинку дружини російського бізнесмена.

відео дня
Ліза Ющенко показала частину свого лакшері-життя
Ліза Ющенко показала частину свого лакшері-життя / Фото Instagram/liza_u

Зокрема, на відео видно величезний масивний стіл, а саме приміщення більше нагадує зал для прийомів. Тільки стіл розрахований на велику кількість людей і судячи з кількості стільців, Ющенко може влаштовувати гучні вечірки у своєму будинку.

Ліза Ющенко показала частину свого лакшері-життя
Ліза Ющенко показала частину свого лакшері-життя / Фото Instagram/liza_u

Вона також показала своїх дітей, зокрема внучку колишнього президента України Віктора Ющенка Варвару. Дівчинці-підлітку вже 15 років і Ющенко буквально в кожних сторіз, де є вона, намагається переконати і себе і її в "неземній красі" останньої.

Ліза Ющенко показала частину свого лакшері-життя
Ліза Ющенко показала частину свого лакшері-життя / Фото Instagram/liza_u

На відео також потрапив син Ющенко, якого вона народила від росіянина. Діти на відео обговорюють уроки російської мови.

Ліза Ющенко показала частину свого лакшері-життя
Ліза Ющенко показала частину свого лакшері-життя / Фото Instagram/liza_u

Ліза Ющенко про війну

Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Ліза Ющенко мовчить про те, як росіяни знищують її батьківщину, а також відривається під хіти відвертих українофобів (на кшталт Успенської - авт.), а також абсолютно байдуже ставиться до великої української трагедії.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, раніше Ліза Ющенко вийшла у світ із сумочкою, вартістю майже 2 млн гривень (32 000 доларів фунтів стерлінгів). На фото Ющенко, яка вічно відпочиває, з'явилася в діловому костюмі і повідомила світові, що у неї нарешті з'явилися справи.

Раніше Ющенко також поділилася фото, на якому сфотографувала дочку. Тільки на одній руці у Варвари можна розгледіти прикрас більше, ніж на 400 тисяч гривень. Сестри Єфросиніни глибоко поважають ювелірний дім Cartier і всіляко підкреслюють таким чином свій статус.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Ліза Ющенко

Єлизавета Ющенко - колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка, дружина Андрія Ющенка (липень 2009 року - грудень 2012; 2010 року народила доньку Варвару). Молодша сестра української ведучої та громадської діячки Маші Єфросиніної. За фахом психолог. У 2014 році Ліза Ющенко вийшла заміж за російського бізнесмена.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ліза Ющенко новини шоу бізнесу
19:23

Виявляється, більшість робить не так: як правильно варити яйця

19:03

Чому Путін відмовляється від мирних переговорів - посол США в НАТО розкрив секрет

19:00

Росія на фінішній прямій: в України є спосіб розхитати трон ПутінаПогляд

