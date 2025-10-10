"Такий сильний вибух": українські зірки емоційно висловились про атаку РФ

Ви дізнаєтесь:
У ніч проти 10 жовтня російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні, використавши ракети та дрони. Під атаку потрапили Київ, Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області. Є загиблі, поранені та значні руйнування. Основний удар окупанти спрямували по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Українські знаменитості розповіли, як минула для них ця тривожна ніч, і закликали світ не залишатися байдужим, показавши наслідки чергового акту російського терору.
Дмитро Монатік
Після тривожної ночі співак Дмитро Монатік зізнався у соцмережах, що особливо відчув цінність підтримки й спокою. Артист нагадав, що сьогодні світ відзначає День ментального здоров’я, і саме в такі дні важливо бути поруч одне з одним.
"Після такої складної ночі цінність цього дня відчувається ще сильніше. У часи великих випробувань бути поруч – це вже дуже багато. Ми тримаємось і водночас тримаємось за когось", — поділився артист.
Монатік долучився до національної галереї сили теплих дій "Дотики підтримки", ініційованої програмою ментального здоров’я "Ти як?", та закликав українців не забувати про емоційне відновлення навіть у часи війни.
Даша Квіткова
Українська блогерка Даша Квіткова показала у своєму Instagram зворушливе фото, на якому її син спить у машині, переховуючись від обстрілів в укритті.
"Мама, такий сильний вибух", — поділилася Даша словами своєї дитини та закликала підписників берегти себе.
Григорій та Христина Решетники
Український ведучий Григорій Решетник разом із дружиною Христиною розповіли, як рятувалися з дітьми під час нічної атаки.
"Дуже страшна та гучна ніч, безкінечна. Носимо дітей туди-назад, хочеться, щоб вони хоч якось поспали. Щоправда, вскакують щоразу після вибухів. Ненависть до сусідів вкорінилась вже генетично. Бажання одне — щоб вони розпались, розвалились, зникли назавжди з мапи світу. Але найголовніше — щира подяка нашим Силам Оборони — без вас не було б нас", — написав Григорій.
Христина Решетник поділилася відео, як їхні діти сплять просто на підлозі.
"Повний блекаут у Києві. Добре, що ввімкнулось екофлоу. Удари такі... так гучно, не припиняються", — повідомила дружина ведучого.
Ліза Глінська
Колишня учасниця та суддя проєкту "МастерШеф" Ліза Глінська опублікувала фото з маленькою донечкою, намагаючись підтримати своїх підписників.
"І знов страшна ніч... Але ми продовжуємо жити. Дякуємо нашим захисникам, продовжуємо донатити", — написала Глінська.
Ольга Сумська
Українська акторка Ольга Сумська показала у Instagram відео наслідків російської атаки, після якої знеструмлено лівий берег Києва.
"Київ! Лівий берег... Блекаут", — прокоментувала акторка.
Сабіна Мусіна
Українська підприємиця та блогерка Сабіна Мусіна поділилася відео з місця обстрілу, на якому видно пошкоджену житлову багатоповерхівку.
"Без світла, без води, без сну — Київ дихає", — написала блогерка.
Катерина Осадча
Відома телеведуча Катерина Осадча також відреагувала на черговий обстріл столиці, звернувши увагу не лише на війну, а й на похмуру осінню погоду, що посилює відчуття тривоги.
"Ну війна даність, бо сусід дурний. А з погодою що? Можна не все на одну голову", — поскаржилася Осадча.
