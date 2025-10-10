"Такий сильний вибух": українські зірки емоційно висловились про атаку РФ

Українські знаменитості показали, як ховались від обстрілу РФ з дітьми.

Ольга Сумська прокоментувала атаку РФ 10 жовтня / фото: instagram.com, Ольга Сумська, t.me/dsns_kyiv_region

РФ здійснила комбінований удар по Україні

Як українські зірки відреагували на неспокійну ніч

У ніч проти 10 жовтня російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні, використавши ракети та дрони. Під атаку потрапили Київ, Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області. Є загиблі, поранені та значні руйнування. Основний удар окупанти спрямували по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Українські знаменитості розповіли, як минула для них ця тривожна ніч, і закликали світ не залишатися байдужим, показавши наслідки чергового акту російського терору.

Дмитро Монатік

Після тривожної ночі співак Дмитро Монатік зізнався у соцмережах, що особливо відчув цінність підтримки й спокою. Артист нагадав, що сьогодні світ відзначає День ментального здоров’я, і саме в такі дні важливо бути поруч одне з одним.

"Після такої складної ночі цінність цього дня відчувається ще сильніше. У часи великих випробувань бути поруч – це вже дуже багато. Ми тримаємось і водночас тримаємось за когось", — поділився артист.

Дмитро Монатік долучився до підтримки ментального здоров'я / фото: instagram.com, Дмитро Монатік

Монатік долучився до національної галереї сили теплих дій "Дотики підтримки", ініційованої програмою ментального здоров’я "Ти як?", та закликав українців не забувати про емоційне відновлення навіть у часи війни.

Даша Квіткова

Українська блогерка Даша Квіткова показала у своєму Instagram зворушливе фото, на якому її син спить у машині, переховуючись від обстрілів в укритті.

"Мама, такий сильний вибух", — поділилася Даша словами своєї дитини та закликала підписників берегти себе.

Даша Квіткова в укритті з сином / фото: instagram.com, Даша Квіткова

Григорій та Христина Решетники

Український ведучий Григорій Решетник разом із дружиною Христиною розповіли, як рятувалися з дітьми під час нічної атаки.

"Дуже страшна та гучна ніч, безкінечна. Носимо дітей туди-назад, хочеться, щоб вони хоч якось поспали. Щоправда, вскакують щоразу після вибухів. Ненависть до сусідів вкорінилась вже генетично. Бажання одне — щоб вони розпались, розвалились, зникли назавжди з мапи світу. Але найголовніше — щира подяка нашим Силам Оборони — без вас не було б нас", — написав Григорій.

Григорій Решетник прокоментував російську атаку / фото: instagram.com, Григорій Решетник

Христина Решетник поділилася відео, як їхні діти сплять просто на підлозі.

"Повний блекаут у Києві. Добре, що ввімкнулось екофлоу. Удари такі... так гучно, не припиняються", — повідомила дружина ведучого.

Діти Христини Решетник сплять на підлозі / фото: instagram.com, Христина Решетник

Ліза Глінська

Колишня учасниця та суддя проєкту "МастерШеф" Ліза Глінська опублікувала фото з маленькою донечкою, намагаючись підтримати своїх підписників.

"І знов страшна ніч... Але ми продовжуємо жити. Дякуємо нашим захисникам, продовжуємо донатити", — написала Глінська.

Ліза Глінська з донечками пережили російську атаку / фото: instagram.com, Ліза Глінська

Ольга Сумська

Українська акторка Ольга Сумська показала у Instagram відео наслідків російської атаки, після якої знеструмлено лівий берег Києва.

"Київ! Лівий берег... Блекаут", — прокоментувала акторка.

Ольга Сумська відреагувала на терористичний удар РФ / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Сабіна Мусіна

Українська підприємиця та блогерка Сабіна Мусіна поділилася відео з місця обстрілу, на якому видно пошкоджену житлову багатоповерхівку.

"Без світла, без води, без сну — Київ дихає", — написала блогерка.

Сабіна Мусіна про атаку РФ 10 жовтня / фото: instagram.com, Сабіна Мусіна

Катерина Осадча

Відома телеведуча Катерина Осадча також відреагувала на черговий обстріл столиці, звернувши увагу не лише на війну, а й на похмуру осінню погоду, що посилює відчуття тривоги.

"Ну війна даність, бо сусід дурний. А з погодою що? Можна не все на одну голову", — поскаржилася Осадча.

Катерина Осадча прокоментувала нічний удар РФ / фото: instagram.com, Катерина Осадча

Раніше Главред повідомляв, що у ніч проти 28 вересня країна-терорист РФ здійснила черговий масований обстріл України. Українські зірки поділилися, як пережили цю тривожну ніч, і звернулися до світу, показавши наслідки російського терору.

Також колишня невістка Віктора Ющенка - Ліза Ющенко, яка живе в країні-терористі РФ і за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не висловила свою позицію, показала частину свого лакшері-життя.

