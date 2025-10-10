Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Такий сильний вибух": українські зірки емоційно висловились про атаку РФ

Христина Трохимчук
10 жовтня 2025, 11:08
76
Українські знаменитості показали, як ховались від обстрілу РФ з дітьми.
Ольга Сумська
Ольга Сумська прокоментувала атаку РФ 10 жовтня / фото: instagram.com, Ольга Сумська, t.me/dsns_kyiv_region

Ви дізнаєтесь:

  • РФ здійснила комбінований удар по Україні
  • Як українські зірки відреагували на неспокійну ніч

У ніч проти 10 жовтня російські війська здійснили масований комбінований удар по Україні, використавши ракети та дрони. Під атаку потрапили Київ, Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області. Є загиблі, поранені та значні руйнування. Основний удар окупанти спрямували по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Українські знаменитості розповіли, як минула для них ця тривожна ніч, і закликали світ не залишатися байдужим, показавши наслідки чергового акту російського терору.

відео дня

Дмитро Монатік

Після тривожної ночі співак Дмитро Монатік зізнався у соцмережах, що особливо відчув цінність підтримки й спокою. Артист нагадав, що сьогодні світ відзначає День ментального здоров’я, і саме в такі дні важливо бути поруч одне з одним.

"Після такої складної ночі цінність цього дня відчувається ще сильніше. У часи великих випробувань бути поруч – це вже дуже багато. Ми тримаємось і водночас тримаємось за когось", — поділився артист.

Дмитро Монатік
Дмитро Монатік долучився до підтримки ментального здоров'я / фото: instagram.com, Дмитро Монатік

Монатік долучився до національної галереї сили теплих дій "Дотики підтримки", ініційованої програмою ментального здоров’я "Ти як?", та закликав українців не забувати про емоційне відновлення навіть у часи війни.

Даша Квіткова

Українська блогерка Даша Квіткова показала у своєму Instagram зворушливе фото, на якому її син спить у машині, переховуючись від обстрілів в укритті.

"Мама, такий сильний вибух", — поділилася Даша словами своєї дитини та закликала підписників берегти себе.

Даша Квіткова
Даша Квіткова в укритті з сином / фото: instagram.com, Даша Квіткова

Григорій та Христина Решетники

Український ведучий Григорій Решетник разом із дружиною Христиною розповіли, як рятувалися з дітьми під час нічної атаки.

"Дуже страшна та гучна ніч, безкінечна. Носимо дітей туди-назад, хочеться, щоб вони хоч якось поспали. Щоправда, вскакують щоразу після вибухів. Ненависть до сусідів вкорінилась вже генетично. Бажання одне — щоб вони розпались, розвалились, зникли назавжди з мапи світу. Але найголовніше — щира подяка нашим Силам Оборони — без вас не було б нас", — написав Григорій.

Григорій Решетник
Григорій Решетник прокоментував російську атаку / фото: instagram.com, Григорій Решетник

Христина Решетник поділилася відео, як їхні діти сплять просто на підлозі.

"Повний блекаут у Києві. Добре, що ввімкнулось екофлоу. Удари такі... так гучно, не припиняються", — повідомила дружина ведучого.

Христина Решетник
Діти Христини Решетник сплять на підлозі / фото: instagram.com, Христина Решетник

Ліза Глінська

Колишня учасниця та суддя проєкту "МастерШеф" Ліза Глінська опублікувала фото з маленькою донечкою, намагаючись підтримати своїх підписників.

"І знов страшна ніч... Але ми продовжуємо жити. Дякуємо нашим захисникам, продовжуємо донатити", — написала Глінська.

Ліза Глінська
Ліза Глінська з донечками пережили російську атаку / фото: instagram.com, Ліза Глінська

Ольга Сумська

Українська акторка Ольга Сумська показала у Instagram відео наслідків російської атаки, після якої знеструмлено лівий берег Києва.

"Київ! Лівий берег... Блекаут", — прокоментувала акторка.

Ольга Сумська
Ольга Сумська відреагувала на терористичний удар РФ / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Сабіна Мусіна

Українська підприємиця та блогерка Сабіна Мусіна поділилася відео з місця обстрілу, на якому видно пошкоджену житлову багатоповерхівку.

"Без світла, без води, без сну — Київ дихає", — написала блогерка.

Сабіна Мусіна
Сабіна Мусіна про атаку РФ 10 жовтня / фото: instagram.com, Сабіна Мусіна

Катерина Осадча

Відома телеведуча Катерина Осадча також відреагувала на черговий обстріл столиці, звернувши увагу не лише на війну, а й на похмуру осінню погоду, що посилює відчуття тривоги.

"Ну війна даність, бо сусід дурний. А з погодою що? Можна не все на одну голову", — поскаржилася Осадча.

Катерина Осадча
Катерина Осадча прокоментувала нічний удар РФ / фото: instagram.com, Катерина Осадча

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що у ніч проти 28 вересня країна-терорист РФ здійснила черговий масований обстріл України. Українські зірки поділилися, як пережили цю тривожну ніч, і звернулися до світу, показавши наслідки російського терору.

Також колишня невістка Віктора Ющенка - Ліза Ющенко, яка живе в країні-терористі РФ і за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не висловила свою позицію, показала частину свого лакшері-життя.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Відключення світла взимку будуть звичними для деяких міст - Харченко

Відключення світла взимку будуть звичними для деяких міст - Харченко

12:00Інтерв'ю
Всю Україну залиє дощами: дата, коли температура впаде до +2

Всю Україну залиє дощами: дата, коли температура впаде до +2

11:42Синоптик
РФ обрала цілі і готує новий удар по Україні: названо ймовірні терміни обстрілу

РФ обрала цілі і готує новий удар по Україні: названо ймовірні терміни обстрілу

11:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня

Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня

Чому 10 жовтня не можна важко фізично працювати: яке церковне свято

Чому 10 жовтня не можна важко фізично працювати: яке церковне свято

Останні новини

12:00

Відключення світла взимку будуть звичними для деяких міст - Харченко

11:54

"Не в тому стані": на хворобу Софії Ротару натякнув відомий ведучий

11:44

Сєдокову застукали з новим чоловіком: вона кинулася на оператораВідео

11:42

Всю Україну залиє дощами: дата, коли температура впаде до +2

11:28

РФ обрала цілі і готує новий удар по Україні: названо ймовірні терміни обстрілу

"Цинічна та прорахована атака": РФ запустила по Україні понад 450 дронів і 30 ракет"Цинічна та прорахована атака": РФ запустила по Україні понад 450 дронів і 30 ракет
11:25

Виявили пухлину: у РФ екстрено госпіталізували Михайла Шуфутинського

11:08

"Такий сильний вибух": українські зірки емоційно висловились про атаку РФ

11:03

Україна пережила одну з найсильніших атак: РФ випустила майже 500 дронів і ракетФото

10:52

Не проїдуть навіть 100 000 кілометрів: які автомобілі дуже швидко ламаються

Реклама
10:50

Коли дадуть світло українцям після обстрілу: в Кабміні назвали чіткі терміни

10:48

У Росії повідомили про смерть зірки ШансонуВідео

10:33

Чи є загроза блекаутів через обстріли РФ: у ДТЕК зробили важливу заяву

10:25

Пенсію уріжуть до 25%: кому з українців залишать лише чверть виплат

10:24

"Немає винних, тільки смуток": чоловік Лорак заговорив про велику проблемуВідео

10:18

Удар РФ по Запоріжжю вбив 7-річного хлопчика, його батько три роки провів у полоніВідео

09:58

Предки могли бути іспанцями: які прізвища вказують на цікаве коріння роду

09:55

Вагітність: актриса Тишкевич повідомила про важливе рішення

09:15

Сестра Єфросиніної засвітила свій розкішний будинок та онуку Ющенка

09:12

В Україні затримки поїздів через "блекаути": де змінюють графіки відправлень

09:10

Їсти можна не завжди: чому опеньки не такі безпечні, як здаєтьсяВідео

Реклама
08:16

Масштабна атака РФ на Запоріжжя: загинув 7-річний хлопчик, його батьки в лікарніФото

08:10

Як Путін зіштовхує Китай з ЄвропоюПогляд

07:51

"Неможливо спрогнозувати терміни": в Україні запроваджують графіки відключень світла

06:58

У Києві прогриміли нові вибухи: перші подробиціФото

06:49

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФФотоВідео

06:10

Чому Трамп не отримає Нобелівську премію-2025Погляд

06:00

"Через політичні погляди": розкрилася правда про Крістіну Орбакайте

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці із середньовічною дівчиною за 29 сек

05:12

Гороскоп на завтра 11 жовтня: Тельцям - важливе запрошення, Скопіонам - прибуток

04:30

Швидкі зміни та фінансова легкість: трьом знакам зодіаку усміхнеться доля

04:07

Список здивує багатьох — які іграшки не можна давати котові і чомуВідео

03:30

Тріск, шурхіт і пропажа речей: як вгамувати духа, якщо він сердиться або пустуєВідео

03:28

У Києві перебої з світлом: РФ атакує столицю балістикою

02:30

Запоріжжя під ударами окупантів: у місті пожежа та є постраждалі

02:00

Справиться лише геній головоломок: знайдіть "особливого" бика за 4 секунди

01:45

76-річний учасник гурту Кіss потрапив у ДТП - деталі

01:30

"Мене тримали під дулом пістолета": Мадонна зробила гучне зізнання

00:34

Як прибрати подряпини на авто за 30 секунд - дешевий і простий спосіб

00:15

Перед обстрілом усе пішло не за планом: у РФ самознищився гіперзвуковий МіГ-31

00:01

Балістика та"Шахеди" атакують Київ: пролунали гучні вибухи, є постраждалі

Реклама
09 жовтня, четвер
23:54

Трамп заявив про виключення з НАТО однієї з країн-членів

23:41

Міністр цифрової трансформації показав романтику з дружиною: "Дякую, що витримуєш"

23:22

Чого обов'язково потрібно позбутися цього дня: прикмети 10 жовтня

23:15

Зима близько, а ворог вибрав нову тактику: нардеп розкрив, до чого слід готуватися

22:58

"Я велика дитина": зірка "Будиночка на щастя" розкрила секрет свого "таємного" шлюбу

22:24

"Загнав себе в глухий кут": Жданов пояснив, чому Трамп уже не впливає на Путіна

21:55

Не просто дизайн: що приховує каністра з трьома ручками, окрім зручного хвату

21:31

Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять на столицю, лунають вибухи

21:16

Зірки скоро принесуть грошенят: ТОП-3 знаки, які стануть багатшими у жовтні

21:03

Олександр Терен заговорив про кохання в його житті: "З досвідом приходить розуміння"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти