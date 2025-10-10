Чи є загроза блекаутів через обстріли РФ: у ДТЕК зробили важливу заяву

Російські удари по об'єктах енергетики тривають з перших днів повномасштабного вторгнення.

https://glavred.net/ukraine/est-li-ugroza-blekautov-iz-za-obstrelov-rf-v-dtek-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10705304.html Посилання скопійоване

РФ б'є по об'єктах енергетики / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ДСНС, ua.depositphotos.com

Головне:

Російські удари по об'єктах енергетики тривають

Україна зараз здатна виробляти менше половини необхідної електроенергії

Ситуація залишається складною, противник змінив тактику ударів

Росія не зможе позбавити Україну світла і тепла цієї зими, заявив генеральний директор енергетичної компанії ДТЕК Максим Тимченко.

В інтерв'ю виданню El Pais він зазначив, що українська енергосистема значно зміцнилася, а енергетики ретельно підготувалися до можливих нових атак.

відео дня

Тимченко нагадав, що російські удари по об'єктах енергетики тривають з перших днів повномасштабного вторгнення. Незважаючи на це, пріоритетним завданням залишається оперативне відновлення зруйнованих генерувальних потужностей.

Хоча, за оцінками, Україна зараз здатна виробляти менше половини електроенергії порівняно з довоєнним рівнем, цього обсягу достатньо, щоб пройти зимовий сезон без масштабних відключень. Тимченко підкреслив: "Минулого року понад 90% наших об'єктів генерації постраждали від атак, але ми змогли відновитися".

Компанія ДТЕК уже повернула до ладу близько 70-80% раніше зруйнованих потужностей, і зараз фокусується на відновленні тих, що залишилися. До зими в компанії підійшли з резервами: накопичено значні запаси вугілля і газу, працюють як теплові, так і гідроелектростанції. Керівник ДТЕК зазначив: "Ми повністю готові до зими. У нас є всі ресурси для стабільної роботи в холодний сезон".

/ Главред

Також, за словами Тимченка, було враховано уроки минулої зими: енергетики та державні органи значно посилили взаємодію із силами ППО. Координація між персоналом ДТЕК і протиповітряною обороною дає змогу заздалегідь прогнозувати можливі удари за допомогою дронів і ракет і вносити оперативні зміни в роботу об'єктів, щоб мінімізувати втрати.

Однак глава компанії визнав: ситуація залишається складною, адже противник змінив тактику і тепер завдає прицільних, масованих ударів по ключових об'єктах. Крім того, частина енергостанцій уже зазнавала багаторазових атак, що знижує їхню загальну надійність.

Проте, Тимченко висловив упевненість у стійкості української енергетики: "Росія знову спробує залишити нас без світла, зробити наше життя нестерпним. Але, як і в попередні зими, нам вдасться вистояти. Повністю зруйнувати нашу енергетичну систему їм не вдасться".

Він додав, що рівень труднощів, з якими зіткнеться українське населення взимку, багато в чому залежатиме від інтенсивності російських обстрілів та ефективності роботи української ППО.

Загроза блекаутів: прогноз експерта

Політичний і громадський діяч Віктор Андрусів зазначив, що нещодавні удари засвідчили зміну в тактиці ворога: стратегія "блекауту" тепер будується на масованих атаках по одній обраній області. Оскільки Україна не в змозі рівномірно захистити всі регіони засобами ППО, противник цілеспрямовано завдає ударів по різних частинах країни, ускладнюючи оперативне перекидання систем протиповітряної оборони. На жаль, така тактика виявляється ефективною.

Андрусів підкреслив, що більше не можна покладатися виключно на ППО для захисту енергетичної інфраструктури. Необхідна масштабна антикризова програма, яка, крім мобільних і локалізованих рішень, має насамперед передбачати значне скорочення споживання електроенергії та газу.

Раніше Главред писав про те, що армія РФ завдала серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, через що виникли перебої з електро- і водопостачанням.

Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня, російські окупанти масовано атакували Україну ракетами та дронами. Унаслідок ворожого обстрілу частина Львова залишилася без світла.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що російські окупанти атакували об'єкт енергетики, після чого в Чернігівській області виникли серйозні перебої зі світлом.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред