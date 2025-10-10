'Неможливо спрогнозувати терміни': в Україні запроваджують графіки відключень світла

Головне:
- Вводяться графіки аварійних відключень електричної енергії
- Неможливо спрогнозувати, як довго буде відсутня електроенергія
В Україні вводять графіки аварійних відключень електричної енергії після масованої атаки країни-агресора РФ у ніч на п'ятницю, 10 жовтня.
У Сумській області через наслідки нічної російської атаки на енергетичну інфраструктуру було введено графіки аварійних відключень електроенергії, повідомляє "Сумиобленерго".
Згідно з інформацією, рішення про відключення було ухвалено за вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку з ушкодженнями, завданими енергетичним об'єктам регіону внаслідок обстрілів.
Аварійні відключення застосовуються в екстрених ситуаціях, коли необхідно оперативно знизити навантаження на електромережу. При цьому точно спрогнозувати, як довго буде відсутня електроенергія, неможливо.
"Наразі графіки аварійних відключень діють на 10 черг споживачів", - зазначили в обленерго.
Також наголошується, що черговість споживачів в аварійних відключеннях відрізняється від планових погодинних графіків, тому відключення можуть відбуватися поза встановленим раніше порядком.
Як уточнили в компанії ДТЕК, екстрені аварійні відключення ввели в Київській області після масованого удару РФ по Україні.
"Графіки відключень при цьому не діють", - уточнили в ДТЕК.
Крім того, також повідомляється про те, що в Полтавській і Харківській областях також застосовують аварійні відключення світла.
Відключення в Києві: подробиці
Як повідомлялося, частина столиці залишилася без світла після нічної атаки, повідомив енергохолдинг "ДТЕК" у п'ятницю.
"Уже працюємо над відновленням живлення - спочатку для об'єктів критичної інфраструктури", - зазначили в компанії.
Енергетики оцінять масштаби пошкоджень, щойно дасть змогу безпекова ситуація, щоб повернути світло якомога швидше.
Раніше Главред писав про те, що армія РФ завдала серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, через що виникли перебої з електро- і водопостачанням.
Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня, російські окупанти масовано атакували Україну ракетами та дронами. Унаслідок ворожого обстрілу частина Львова залишилася без світла.
Як повідомлялося, раніше стало відомо, що російські окупанти атакували об'єкт енергетики, після чого в Чернігівській області виникли серйозні перебої зі світлом.
Читайте також:
- РФ вночі атакувала Україну сотнями дронів, "Калібрами", Х-101 і "Кинджалами"
- У Львові прогриміли потужні вибухи: РФ вдарила дронами і ракетами "Кинджал"
- РФ била по житлових будинках у Запоріжжі: що відомо про жертву, поранених і прильоти
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред