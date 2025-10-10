Трамп "в прольоті": хто неочікувано отримав Нобелівську премію миру

Премія миру традиційно вважається найбільш політичною з усіх Нобелівських нагород.

https://glavred.net/world/tramp-v-prolete-kto-neozhidanno-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-mira-10705355.html Посилання скопійоване

Трамп не отримав Нобелівську премію / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Венесуельська опозиція отримала світове визнання

Нобелівську премію миру присудили Марії Коріні Мачадо

У п’ятницю, 10 жовтня, Нобелівський комітет оголосив ім’я лауреатки Нобелівської премії миру 2025 року. Відзнаку цього року отримала Марія Коріна Мачадо - представниця венесуельської опозиції та одна з провідних лідерок демократичного руху країни.

"Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську Премію Миру 2025 року Марії Коріні Мачадо за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії", - зазначено у заяві комітету, оголошеному в Осло. відео дня

Традиційно саме премія миру завершує тиждень оголошення Нобелівських лауреатів. Вона вважається найполітичнішою серед усіх відзнак, адже часто відображає ключові події світової політики, питання прав людини та глобальні конфлікти.

Минулого року нагороду отримала Nihon Hidankyo - японська організація, що об’єднує постраждалих від атомних бомбардувань. Її вшанували "за багаторічну боротьбу за світ без ядерної зброї та свідчення про гуманітарні наслідки атомних бомбардувань Хіросіми й Нагасакі".

У 2025 році лауреатка отримає медаль, диплом і грошову винагороду в розмірі близько 11 мільйонів шведських крон, що становить понад 950 тисяч доларів США. Церемонія вручення традиційно відбудеться 10 грудня в Осло, у день пам’яті Альфреда Нобеля, засновника найпрестижнішої премії світу.

Нобелівська премія миру - що відомо

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами 9 жовтня, що Україна готова номінувати президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Однак ця номінація стане можливою за однієї умови: якщо Трамп, перебуваючи на посаді глави Білого дому, зможе забезпечити припинення вогню в Україні.

Своєю чергою експерт і журналіст Вадим Денисенко передбачив та пояснив, чому очільник Штатів Дональд Трамп не отримає Нобелівську премію-2025. На його думку, для президента США Нобелівський комітет миру - це, схоже, частина культури вибачень.

Окрім цього, у 2022 році президента України Володимира Зеленського та український народ висунули на Нобелівську премію миру. Ця ініціатива походила від групи діючих та колишніх політиків європейських країн.

Більше цікавих новин:

Що таке Нобелівська премія миру Нобелівська премія миру - нагорода, що щорічно присуджується Нобелівським комітетом в Осло фізичним особам і організаціям, які зробили, на думку комітету, видатний внесок у справу зміцнення миру. Нобелівська премія миру вручається з 1901 року. Згідно зі статутом Нобелівського фонду, лауреатів обирає Норвезький Нобелівський комітет, який призначає парламент Норвегії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред