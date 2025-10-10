Пенсію уріжуть до 25%: кому з українців залишать лише чверть виплат

Пенсіонери, які отримують пенсію за особливі заслуги, отримують її у повному обсязі, навіть перебуваючи на державному утриманні.

Деякі літні люди через вік або стан здоров’я не можуть самостійно доглядати за собою та потребують постійної підтримки. Для таких громадян в Україні передбачена можливість переходу на повне державне забезпечення. Однак варто знати, що це впливає на розмір пенсійних виплат. У Пенсійному фонді України роз’яснили, скільки саме коштів отримують пенсіонери, які перебувають на повному утриманні держави у 2025 році.

Скільки виплачують пенсіонерам під опікою держави

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", люди, які живуть у державних установах, наприклад, у будинках-інтернатах або спеціалізованих закладах, отримують лише 25% від розміру своєї пенсії.

Якщо ж нарахована пенсія перевищує вартість повного утримання, пенсіонеру виплачують різницю між сумою пенсії та вартістю проживання, але ця сума не може бути меншою за ті ж 25%.

Виплати для родичів осіб, що перебувають на повному державному забезпеченні

Якщо пенсіонер має непрацездатних членів родини, яким він допомагав, його пенсія розподіляється таким чином:

25% отримує сам пенсіонер;

до 50% може бути перераховано його непрацездатним родичам.

Для дітей-сиріт, які виховуються в державних закладах, пенсія у зв’язку з втратою годувальника виплачується у повному розмірі й надходить безпосередньо на їхні банківські рахунки.

Інші діти, які також перебувають на повному державному забезпеченні, отримують 50% призначеної пенсії, і ці гроші так само перераховуються на їхні рахунки.

Окремо зазначається, що особи з особливими заслугами перед Україною: ветерани, герої праці чи видатні діячі, навіть проживаючи в державних установах, продовжують отримувати повну суму своєї пенсії.

Як повідомляв Главред, незабаром на українців чекає перерахунок пенсій. Конкретні розміри збільшення пенсій, а також точні суми, на які зростуть виплати, будуть оголошені пізніше, приблизно у лютому.

Данило Гетьманцев, який очолює комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, розказав про намір держави суттєво підвищити мінімальні пенсії. Згідно з цими планами, вже у 2026 році мінімальні пенсійні виплати можуть зрости до рівня 4 000 – 4 500 гривень.

Також у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт "Про Держбюджет-2026" (за номером 14000), який містить положення про обмеження максимального розміру спеціальних пенсій. Цей ліміт пропонується встановити на рівні 25 950 гривень. Відповідно, деяким категоріям пенсіонерів, які отримують ці спеціальні виплати, можуть бути встановлені обмеження у розмірі пенсії.

Про джерело: Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

