Путін у глухому куті та може почати нову війну, щоб приховати крах РФ - The Telegraph

Російський диктатор шукає "легку ціль" у НАТО. Путін завжди підвищує ставки, коли справи йдуть погано.

Путін може почати нову війну в Європі / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, сайт Кремля

Коротко:

Путін зайшов у стратегічний глухий кут

Кремль може вдатися до ескалації, щоб компенсувати внутрішні провали

Найбільш вразливі точки Європи - Нарва і Сувалкський коридор

Російський диктатор Володимир Путін опинився в глухому куті. Він програє економічну війну швидше, ніж домагається військової переваги в Україні. Літній наступ РФ захлинувся - окупаційна армія втрачала по 800 осіб на день, проте Кремлю не вдалося прорвати оборону України або переломити хід війни.

У відповідь на кризу в РФ і нездатність захистити нафтову інфраструктуру Путін може вдатися до ескалації, шукаючи легкі цілі, зокрема в НАТО.

Що відбувається всередині РФ

Як йдеться у статті The Telegraph, у самій Росії ситуація нагадує кінець Першої світової, коли втома від війни зруйнувала тил Німеччини після невдалого наступу кайзера. Українські дрони завдають відчутних ударів по російських нафтопереробних заводах, змушуючи Москву імпортувати паливо з Китаю, Північної Кореї та Білорусі.

За даними агентства "Нафтогаз", майже 38% нафтопереробних потужностей РФ виведено з ладу. Чергова атака цього тижня пошкодила Антипінський НПЗ у Західному Сибіру, за 2000 км від України - це найглибший удар по російській території з початку війни.

"У них величезні території, які вони просто не можуть прикрити системами ППО. Росія не здатна захистити ці об'єкти", - підкреслив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк, який зараз очолює Центр оборонних стратегій у Києві.

За його словами, старі методи ведення війни фактично померли. Значна частина величезної російської військової техніки марна. Війна перетворилася на перегони високих технологій, і Україна перебуває на крок попереду.

The Telegraph зазначає, що двадцять регіонів Росії зіткнулися з нормуванням палива. АЗС обмежують продаж бензину 30 літрами в багатьох частинах країни. Багато хто і зовсім припинив продаж 95-го бензину.

У 2023 році Росія видобувала 9,7 млн барелів нафти на добу. За даними Goldman Sachs, цей показник знизився до дев'яти мільйонів барелів на добу і може сягнути 7,5 млн барелів. Криза на нафтопереробних заводах призводить до накопичення запасів сирої нафти, які неможливо зберігати. Goldman Sachs заявив, що бурильники зазнають труднощів через відсоткові ставки в 17% і зростаючий "податковий клин".

Центр досліджень енергетики та чистого повітря повідомляє, що загальні доходи від експорту російської нафти, газу і вугілля знижуються протягом трьох років, досягнувши в серпні нового мінімуму в 546 млн євро на день.

Ще одна серйозна загроза для РФ - перспектива затяжного обвалу цін на нафту, оскільки Саудівська Аравія та країни Перської затоки наповнюють світовий ринок.

Управління енергетичної інформації США очікує, що 2026 року ціна на нафту становитиме 50 доларів США. Goldman Sachs прогнозує, що ціна на нафту марки Brent може впасти до 40 доларів США, якщо темпи зростання світової економіки сповільняться, а країни Перської затоки прагнутимуть збільшити свою частку ринку.

"У реальному вираженні це можна порівняти з обвалом на нафтовому ринку, який розвалив Радянський Союз у 1980-х роках", - зазначає автор статті.

Загроза для Європи

Час Путіна спливає, і саме в цьому і полягає безпосередня небезпека, що нависла над Європою.

"Він завжди підвищує ставки, коли справи йдуть погано. Щоб не програти, він може спробувати піти далі України. Думка моїх колег у Східній Європі така, що ймовірність ескалації війни в Європі зараз надзвичайно висока, і вони дуже стурбовані", - вважає Загороднюк.

З погляду Заходу, навіть думка про такий ризикований крок з боку Путіна, коли він не може перемогти Україну, здається самовбивчою. Однак він може отримати більше тактичної вигоди від слабших цілей.

Військова економіка РФ виробляє зброю на повну потужність, у той час як Німеччина та європейські країни НАТО тільки починають скорочувати відставання.

"Вікно можливостей ніколи більше не буде таким широким. Вдало обраний конфлікт може оголити глибокі розбіжності всередині НАТО", - йдеться в статті.

Де Путін може почати нову війну

Найвразливіші точки - естонська Нарва, де 85% населення становлять етнічні росіяни, і Сувальський коридор між Білоруссю та Калінінградом. Будь-яка провокація там може кинути Захід у хаос.

Загороднюк заявив, що в цій історії є ще один геополітичний поворот. Подейкують, що Путін нібито досяг робочої угоди з главою КНР Сі Цзіньпіном: Росія вимотує НАТО повітряними порушеннями і кібератаками, прагнучи посіяти розбрат і налякати прихильників політики умиротворення, в той час, як Китай зупиняє крах російської економіки і зобов'язується дотримуватися обраного курсу.

"Настали небезпечні часи. Вони стануть ще небезпечнішими, якщо Захід виявить хоч краплю слабкості. Найкращим рішенням було б завдати економічного удару Путіну, закривши Датські протоки для будь-якого судна тіньового флоту Росії, яке порушує правила чистого судноплавства", - ідеться в статті.

Загороднюк нагадав Кримську війну 1853-1856 років. Росія програла Франції та Великій Британії не тому, що була розгромлена в бою або у неї закінчилися люди чи артилерійські снаряди. Вона програла тому, що її валюта, заснована на сріблі, впала, що спровокувало нестримну інфляцію.

Феодальна армія не витримала конкуренції з технічно розвиненими арміями Заходу.

Цар Микола I, який був переконаний, що Британія та Франція не втрутяться, зрештою змушений був прийняти поразку, бо війна стала надто дорогою.

Іронічно, що навіть тоді знаходилися прихильники "сильного лідера" - як писав Карл Маркс у New York Daily Tribune, "деякі автори" приписували цареві "виняткову мудрість і далекоглядність, нібито притаманну великим державним діячам".

Як зазначив автор статті, деякі речі, схоже, ніколи не змінюються.

Ризик війни Росії і НАТО

Як писав Главред, Росія прискорює фазу інформаційно-психологічної підготовки - "Фазу 0" - своєї кампанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Тим часом союзники по НАТО обговорюють більш рішучу реакцію на провокації російського диктатора Володимира Путіна, а саме розгортання озброєних безпілотників уздовж кордону з РФ і ослаблення обмежень для пілотів, щоб дозволити їм відкривати вогонь по російських літаках.

Якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно за п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Такий розвиток подій прогнозує Служба військової розвідки Данії.

Для нападу на такі країни, як Литва, Латвія та Естонія, 100-тисячного угруповання росіян Путіну буде достатньо. Майже всі ці країни мають непогане транспортне розгалуження, і логістика працює чудово - Росія може скористатися цим для швидкого просування і захоплення, вважає військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Скільки триватиме війна РФ із НАТО: думка експерта

Війна між Росією та європейськими країнами, якщо вона почнеться, буде більш стрімкою, ніж в Україні. Однак ця війна не завершиться швидко.

"Там усе буде швидше, тому що це буде війна з країнами НАТО. Але це все одно будуть не тижні чи місяці", - сказав в інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, тривалість війни залежатиме від стратегічних цілей європейських країн. Якщо метою європейців буде тільки звільнення окупованих територій і утримання власних кордонів, то війна може мати обмежену тривалість. Але якщо країни НАТО і Європи ухвалять рішення просуватися далі - до Москви, щоб зламати режим Путіна, війна триватиме до двох років.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

