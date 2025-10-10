"Не в тому стані": на хворобу Софії Ротару натякнув відомий ведучий

Олексій Суханов розповів, що Софія Ротару не в стані з'явитись на інтерв'ю.

Софія Ротару може страждати від проблем зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Софія Ротару може порушити мовчання

Чому співачка не з'являється на публіці

Легендарна українська співачка Софія Ротару вже тривалий час зберігає тишу — вона зникла з публічного простору, уникає концертів і світських заходів, віддаючи перевагу приватному життю. Відомий телеведучий Олексій Суханов у подкасті блогера Вадима Радіонова розповів, що може стояти за таким бажанням артистки усамітнитись і не з’являтися на публіці.

За словами ведучого, він уже давно мріє записати велике інтерв’ю з Софією Ротару — і співачка справді готується до нього.

Софія Ротару перебуває в Україні / фото: instagram.com, Софія Ротару

"Софія Михайлівна зараз перебуває в Україні, це я точно знаю. По своїх каналах, які не потрібно підтверджувати, ми спілкуємося. Софія Михайлівна хоче дати інтерв’ю, вона готується його дати, бо, наскільки я знаю, для неї це дуже важливо", — відповів Олексій.

Суханов також пояснив, що причиною тривалого усамітнення артистки є не лише емоційна виснаженість, а й проблеми зі здоров’ям.

Софія Ротару дасть інтерв'ю / фото: instagram.com, Софія Ротару

"Поки що вона не в тому стані, і душевному, і, що головне, фізичному, щоб це зробити. Але дякувати Богу, вона тут, вона жива, вона з Україною. Ну, я гадаю, що це інтерв’ю буде. Просто треба дати людині час, бо, ну, у кожного ж свій поріг, розумієте? Ось хтось зараз напише: "А нам важче на тимчасово окупованих територіях України"… Так, ніхто не сперечається, але у кожного свій поріг цього болю і непереносимості і втоми і спустошеності. Тому треба тут з повагою ставитись", — підсумував Олексій Суханов.

Софія Ротару / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що в мережі з’явилося архівне відео, на якому російська співачка Алла Пугачова, відома своєю антивоєнною позицією та засудженням агресії РФ проти України, запрошує Софію Ротару на сцену та висловлює про неї теплі слова.

Також співачка Олена Тополя зізналася, що мріє заспівати дуетом із легендарною Софією Ротару. Однак сама Ротару поки не відреагувала на цю пропозицію. Так само й телеведуча Марічка Падалко висловила бажання взяти в артистки інтерв’ю, проте відповіді від співачки наразі немає.

Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська й українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".



