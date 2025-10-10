Вагітність: актриса Тишкевич повідомила про важливе рішення

Українська актриса Катерина Тишкевич поділилася радісною новиною зі своїми шанувальниками.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк збираються планувати вагітність/ колаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Якою новиною поділилася Тишкевич

Про яку звичку вона повідомила

Українська відома акторка Катерина Тишкевич, яка довгий час страждає від хронічних головних болів, поділилася радісною новиною зі своїми фоловерами.

На своїй сторінці в Instagram, акторка написала, що кинула палити, незважаючи на те, що має тривалий досвід куріння. "Гарненько отримала від свого Садгуру. Я давала слово в духовній традиції не бути під впливом токсичних речовин і жорстко порушувала цей момент", - написала вона.

Крім того, Тишкевич додала, що зі своїм чоловіком-актором Валентином Томусяком, пара збирається планувати вагітність. "Я вже на фінальному етапі лікування хронічного головного болю і скоро можна буде планувати вагітність. Куріння сюди зовсім не вписується", - додає актриса.

Катерина Тишкевич зробила зізнання / Фото Instagram/ kateryna__tyshkevych

Раніше стало відомо, що Тишкевич стала жертвою шахраїв, які спекулювали на стані її здоров'я. Аферисти відкрили збір коштів "на відновлення" від її імені.

Також, як повідомляв Главред, відома актриса розповіла, чому вона з чоловіком не заводить дітей. Катерина Тишкевич зізналася, що вирішальним фактором у цьому питанні стала її хвороба і вживання сильнодіючих препаратів.

Про персону: Катерина Тишкевич Катерина Тишкевич - українська актриса кіно і телебачення, телеведуча. Актриса почала зніматися в 2013 році в телесеріалах, як правило, в епізодичних ролях, після чого кар'єра Тишкевич пішла вгору. Загалом у Катерини Тишкевич понад 40 робіт у низці проєктів, серед яких ролі в таких серіалах, як "Безсмертник", "Депутатики", "Аметистова сережка", "Селяві" та інші. Крім цього, успіх і популярність Катерині Тишкевич принесли ролі Катерини/Марії Богданової в "Ніщо не трапляється двічі", де вона зіграла двох героїнь: матір і доньку, і роль акушерки-гінекологині в серіалі "Жіночий лікар". Як розповідала акторка в інтерв'ю, для ролі акушера-гінеколога в "Жіночому докторі" вона консультувалася з мамою і в неї зникла фобія тримати на руках немовлят.

7 лютого 2019 року актриса вийшла заміж за актора Валентина Томусяка, з яким познайомилися на зйомках серіалу "Безсмертник".

