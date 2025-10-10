Останній ривок РФ: з'явився несподіваний прогноз завершення війни

Поступово тиск РФ - як у живій силі, так і в інших видах озброєння - почне падати, вважає Дмитро Жмайло.

https://glavred.net/ukraine/posledniy-ryvok-rf-poyavilsya-neozhidannyy-prognoz-zaversheniya-voyny-10705358.html Посилання скопійоване

З'явився прогноз завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 47 ОМБр, 32 ОМБр

Головне із заяв Жмайла:

Тиск РФ - як у живій силі, так і в інших видах озброєння - почне падати

Поточна наступальна кампанія - це останній самостійний ривок РФ

Виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло прокоментував прогнози, що з'явилися, про те, що війна РФ проти України може завершитися в період від двох місяців до року.

Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, насправді, теоретично така можливість існує.

відео дня

"Ще на початку 2024 року ми проводили стратегічну сесію аналітиків нашого центру, і тоді ми приблизно визначали, що з 2026 року Російська Федерація продовжуватиме агресію, але поступово тиск - як у живій силі, так і в інших видах озброєння - почне падати", - зазначив експерт.

Він нагадав, що станом на жовтень 2025 року в росіян немає контролю над Чорним морем, техніки на фронті фактично не залишилося. Єдине, що у них ще є - це "шахеди", і "м'ясні" штурми.

"Зараз, через розвал частини тилової інфраструктури після наших ударів по нафтовій галузі РФ у них виникають перебої з виплатами мобілізованим. Саме тому росіяни вже розсилають нові повістки і перейшли на режим так званого цілорічного призову - не весняно-осіннього, як було раніше, а постійного", - переконаний співрозмовник.

За його словами, поточна осінньо-зимова наступальна кампанія - це, по суті, останній самостійний ривок РФ.

"Далі вони, ймовірно, продовжать агресію, але поступово почнуть просідати. Єдиним фактором, який може суттєво вплинути на ситуацію, є Китай. Якби не китайська підтримка (і підтримка її сателіта - Північної Кореї), війна, по суті, вже б завершилася", - додав Жмайло.

Прогноз завершення війни: думка експерта

За словами Валерія Клочка, очільника Центру громадської аналітики "Вежа" та керівника Благодійного фонду "Нова дорога", вже цієї осені можна очікувати реальних зрушень на дипломатичному фронті щодо врегулювання війни, яку Росія веде проти України. Він зазначив, що до можливих переговорів починають долучатися дедалі більше міжнародних гравців: крім України, Росії та США, до процесу долучаються і представники Європейського Союзу, а також Китаю.

Переговори про припинення вогню - новини за темою

Раніше у Путіна оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Дмитро Пєсков сказав, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорів.

Як раніше повідомляв Главред, Лавров раніше висунув головну умову Кремля. Він підкреслив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не запланована.

Нагадаємо, раніше були названі варіанти гарантій безпеки України. У Reuters з посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Інші новини:

Про персону: Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення. У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред