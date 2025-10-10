Від цін округлюються очі: базовий продукт подорожчав на 66% за тиждень

Коротко:
- В Україні відчутно подорожчали огірки
- Наразі їх продають по 65-80 гривень за кілограм
- За тиждень ціни зросли на 66%
Огірки в Україні дорожчають четвертий тиждень поспіль. На ціни вплинуло суттєве скорочення обсягів пропозиції овоча на ринку. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Зазначається, що цього тижня вибірки огірка у місцевих тепличних кімнатах знизилися приблизно в 5 разів у порівнянні з минулим тижнем.
За словами аналітиків, за тиждень ціни на огірки зросли на 66%, і сьогодні вони надходять у продаж по 65-80 грн/кг.
"Така ситуація на українському ринку огірка може призвести до того, що імпортери почнуть постачання цієї продукції із зовнішнього ринку вже наступного тижня. У такому разі ціна на огірок із місцевих тепличних комбінатів може призупинити зростання під тиском дешевшої імпортної продукції", - йдеться у повідомленні.
Варто додати, що на сьогоднішній день вартість цього овоча вже в середньому на 27% вища, ніж за аналогічний період минулого року.
Що буде з цінами на продукти в жовтні
Головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало вважає, що впродовж жовтня 2025 року очікується здорожчання овочів та фруктів на 5-7%.
За її словами, на формування цін на ці продукти суттєво впливають обсяги товарної пропозиції, яка істотно залежить від погодних умов.
Як повідомляв Главред, цього року ціни на каву знову можуть зрости. Головна причина різкого стрибка цін — падіння виробництва кави в ключових регіонах, особливо в Бразилії.
Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка сказав, що в Україні може подорожчати свинина через скорочення поголів’я тварин. З початку 2025 року ціни на свинину вже зросли на 34%.
Водночас, в Україні знову дешевшає білокачанна капуста. Падіння цін пов’язане із надлишком продукції на ринку.
