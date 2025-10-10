Від цін округлюються очі: базовий продукт подорожчав на 66% за тиждень

Відомо, що минулого року ціни на цей овоч були на 27% нижчими.

Ціни на огірки в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні відчутно подорожчали огірки

Наразі їх продають по 65-80 гривень за кілограм

За тиждень ціни зросли на 66%

Огірки в Україні дорожчають четвертий тиждень поспіль. На ціни вплинуло суттєве скорочення обсягів пропозиції овоча на ринку. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що цього тижня вибірки огірка у місцевих тепличних кімнатах знизилися приблизно в 5 разів у порівнянні з минулим тижнем.

За словами аналітиків, за тиждень ціни на огірки зросли на 66%, і сьогодні вони надходять у продаж по 65-80 грн/кг.

"Така ситуація на українському ринку огірка може призвести до того, що імпортери почнуть постачання цієї продукції із зовнішнього ринку вже наступного тижня. У такому разі ціна на огірок із місцевих тепличних комбінатів може призупинити зростання під тиском дешевшої імпортної продукції", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що на сьогоднішній день вартість цього овоча вже в середньому на 27% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Що буде з цінами на продукти в жовтні

Головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало вважає, що впродовж жовтня 2025 року очікується здорожчання овочів та фруктів на 5-7%.

За її словами, на формування цін на ці продукти суттєво впливають обсяги товарної пропозиції, яка істотно залежить від погодних умов.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини України

Як повідомляв Главред, цього року ціни на каву знову можуть зрости. Головна причина різкого стрибка цін — падіння виробництва кави в ключових регіонах, особливо в Бразилії.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка сказав, що в Україні може подорожчати свинина через скорочення поголів’я тварин. З початку 2025 року ціни на свинину вже зросли на 34%.

Водночас, в Україні знову дешевшає білокачанна капуста. Падіння цін пов’язане із надлишком продукції на ринку.

