76-річний учасник гурту Кіss потрапив у ДТП - деталі

Джин Сіммонс знепритомнів за кермом.

Джин Сіммонс потрапив в аварію - стан басиста гурту Kiss / колаж: Главред, фото: instagram.com/kissonline, instagram.com/genesimmons

Про обставини аварії

Як зараз почувається басист Kiss

8 жовтня на 25000 кварталі шосе Pacific Coast Highway у Лос-Анджелесі сталася ДТП. Водій автомобіля Lincoln Navigator не впорався з керуванням і врізався в припарковану на узбіччі машину.

Як повідомляє NBC4, очевидець аварії викликав поліцію, медиків і рятувальників. За кермом виявився чоловік у віці. Він сказав поліцейським, що знепритомнів або втратив свідомість, а потім зіткнувся з припаркованою машиною.

Водієм Лінкольна виявився 76-річний американський музикант, вокаліст і бас-гітарист легендарного рок-гурту Кіss Джин Сіммонс. З місця події його забрала швидка. У коментарі пресі його дружина повідомила, що Сіммонс уже вдома, отримує все необхідне лікування. Також вона додала, що ймовірною причиною аварії могло стати зневоднення - нові медичні препарати, які нещодавно почав приймати музикант, необхідно запивати великою кількістю води, чого Сіммонс ретельно уникав.

Пізніше Джин Сіммонс сам вийшов на зв'язок із шанувальниками в соціальних мережах. "Дякую всім за добрі слова. Я в повному порядку. У мене була невелика аварія. Таке буває. Особливо з тими з нас, хто погано керує авто. А це я. Усе гаразд", - написав він.

Джин Сіммонс потрапив в аварію - стан басиста гурту Kiss / фото: x.com/genesimmons

Що відомо про гурт Kiss? Kiss (KISS) — американський рок-гурт, утворений у січні 1973 року в Нью-Йорку Полом Стенлі, Джином Сімонсом, Ейсом Фрейлі, Пітером Крісом та Браяном Стівенсоном, пише Вікіпедія. Колектив, насамперед, відомий фірмовим гримом його учасників і видовищними концертними виступами. Концерти гурту включали сцени дихання вогнем, виплювування крові, димлячих гітар, стріляючих ракет в корпусі гітари, рухому ударну установку та піротехніку. Гурт пройшов через декілька змін у своєму складі. Єдиними постійними учасниками залишаються Стенлі і Сімонс. Оригінальний і найвідоміший склад включає Стенлі (вокал, ритм-гітара), Сімонс (бас, вокал), Фрейлі (гітара, вокал), Крісс (ударні, вокал).

