Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Масштабна атака РФ на Запоріжжя: загинув 7-річний хлопчик, його батьки в лікарні

Анна Ярославська
10 жовтня 2025, 08:16
155
Окупанти запустили по місту 8 "шахедів", 5 ракет і 5 КАБів.
Наслідки атаки на Запоріжжя
Наслідки атаки на Запоріжжя розкрили в ОВА / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

  • Росія завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжю
  • Мета атаки - об'єкти енергетичної інфраструктури
  • Є жертви та постраждалі
  • Рух греблею ДніпроГЕС тимчасово перекрито

У ніч на 10 жовтня російська окупаційна армія під час масованого комбінованого удару атакувала Запоріжжя. У місті є жертви та постраждалі.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, по Запоріжжю та Кам'янському ворог застосував щонайменше п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 з Азовського моря.

відео дня

Також по Запоріжжю було запущено щонайменше три керовані авіаційні бомби. Основною ціллю ворога була енергетична інфраструктура.

Масштабна атака РФ на Запоріжжя: загинув 7-річний хлопчик, його батьки в лікарні
​Що таке КАБ / Інфографіка: Главред ​

Голова Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив, що двоє людей загинули і ще двоє дістали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Василівський район.

"Трагічна новина. У лікарні помер 7-річний хлопчик, який отримав поранення через нічну атаку росіян. Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися занадто важкими. Щирі співчуття рідним і близьким", - написав Федоров.

За його словами, по Запоріжжю окупанти запустили п'ять ракет. Крім того, війська РФ здійснили шість авіаційних атак по Запоріжжю та Полтавці.

За добу 504 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували область.

Надійшло 51 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Очільник Запорізької ОДА додав, що в Запоріжжі зараз перекрито проїзд греблею ДніпроГЕС - це попереджувальні заходи. За його словами, рух буде відновлено, щойно дозволить безпекова ситуація.

Унаслідок ворожих обстрілів також зафіксовано пошкодження об'єктів газової інфраструктури. В АТ "Запоріжгаз" закликають жителів міста тимчасово обмежити споживання газу.

Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків.

  • Наслідки нічної атаки РФ на Запоріжжя
    Наслідки нічної атаки РФ на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки нічної атаки РФ на Запоріжжя
    Наслідки нічної атаки РФ на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки нічної атаки РФ на Запоріжжя
    Наслідки нічної атаки РФ на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки нічної атаки РФ на Запоріжжя
    Наслідки нічної атаки РФ на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Наслідки нічної атаки РФ на Запоріжжя
    Наслідки нічної атаки РФ на Запоріжжя Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Оновлено. Пізніше Федоров уточнив, що минулої ночі було кілька хвиль атак: спочатку - "шахеди", які впродовж години атакували місто, а близько четвертої години ранку - керовані авіабомби та крилаті ракети. Загалом по Запоріжжю цієї ночі ворог випустив 8 "шахедів", 5 ракет і 5 КАБів.

Загинув семирічний хлопчик. Ще четверо людей - поранені. Серед них і батьки загиблого хлопчика. Медики борються за життя постраждалих.

Пошкоджено велику кількість житлової інфраструктури:

  • 12 багатоповерхівок;
  • 8 будинків приватного сектору.

За словами Федорова, через обстріли виникли складнощі з постачанням газу. Потрібно тимчасово знизити навантаження на мережу.

Також частково обмежено рух через ДніпроГЕС. Протягом найближчих трьох-чотирьох годин рух буде відновлено.

Атака РФ на Київ у ніч на 10 жовтня - що відомо

Як писав Главред, російські війська завдали серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, через що виникли перебої з електро- і водопостачанням.

У ДТЕК повідомили, що працюють над відновленням електропостачання - спочатку для об'єктів критичної інфраструктури.

Унаслідок атаки на столицю постраждали 12 осіб. Вісім із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно.

У Київській області внаслідок російського удару ускладнено рух приміських поїздів. Як уточнили в Укрзалізниці, через відсутність напруги є затримки до 30 хвилин на ділянці Київ - Гребінка. Київська кільцева електричка курсуватиме за планом. Рух за маршрутом і графіком зберігається.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя новини України ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Неможливо спрогнозувати терміни": в Україні запроваджують графіки відключень світла

"Неможливо спрогнозувати терміни": в Україні запроваджують графіки відключень світла

07:51Україна
У Києві прогриміли нові вибухи: перші подробиці

У Києві прогриміли нові вибухи: перші подробиці

06:58Війна
Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

06:49Війна
Реклама

Популярне

Більше
Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Останні новини

08:16

Масштабна атака РФ на Запоріжжя: загинув 7-річний хлопчик, його батьки в лікарні

08:10

Як Путін зіштовхує Китай з ЄвропоюПогляд

07:51

"Неможливо спрогнозувати терміни": в Україні запроваджують графіки відключень світла

06:58

У Києві прогриміли нові вибухи: перші подробиціФото

06:49

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФФотоВідео

Війна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - ЖмайлоВійна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - Жмайло
06:10

Чому Трамп не отримає Нобелівську премію-2025Погляд

06:00

"Через політичні погляди": розкрилася правда про Крістіну Орбакайте

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці із середньовічною дівчиною за 29 сек

05:12

Гороскоп на завтра 11 жовтня: Тельцям - важливе запрошення, Скопіонам - прибуток

Реклама
04:30

Швидкі зміни та фінансова легкість: трьом знакам зодіаку усміхнеться доля

04:07

Список здивує багатьох — які іграшки не можна давати котові і чомуВідео

03:30

Тріск, шурхіт і пропажа речей: як вгамувати духа, якщо він сердиться або пустуєВідео

03:28

У Києві перебої з світлом: РФ атакує столицю балістикою

02:30

Запоріжжя під ударами окупантів: у місті пожежа та є постраждалі

02:00

Справиться лише геній головоломок: знайдіть "особливого" бика за 4 секунди

01:45

76-річний учасник гурту Кіss потрапив у ДТП - деталі

01:30

"Мене тримали під дулом пістолета": Мадонна зробила гучне зізнання

00:34

Як прибрати подряпини на авто за 30 секунд - дешевий і простий спосіб

00:15

Перед обстрілом усе пішло не за планом: у РФ самознищився гіперзвуковий МіГ-31

00:01

Балістика та"Шахеди" атакують Київ: пролунали гучні вибухи, є постраждалі

Реклама
09 жовтня, четвер
23:54

Трамп заявив про виключення з НАТО однієї з країн-членів

23:41

Міністр цифрової трансформації показав романтику з дружиною: "Дякую, що витримуєш"

23:22

Чого обов'язково потрібно позбутися цього дня: прикмети 10 жовтня

23:15

Зима близько, а ворог вибрав нову тактику: нардеп розкрив, до чого слід готуватися

22:58

"Я велика дитина": зірка "Будиночка на щастя" розкрила секрет свого "таємного" шлюбу

22:24

"Загнав себе в глухий кут": Жданов пояснив, чому Трамп уже не впливає на Путіна

21:55

Не просто дизайн: що приховує каністра з трьома ручками, окрім зручного хвату

21:31

Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять на столицю, лунають вибухи

21:16

Зірки скоро принесуть грошенят: ТОП-3 знаки, які стануть багатшими у жовтні

21:03

Олександр Терен заговорив про кохання в його житті: "З досвідом приходить розуміння"

21:01

США готують переговори в Китаї - розкрито, як має закінчитись війна в Україні

21:00

На фронті загинув зірка КВК - перші деталі

20:46

Українських водіїв почали штрафувати за непомітну позначку у правах: що відомо

20:43

"Маємо чіткі плани": Зеленський заінтригував заявою щодо далекобійної зброї

20:40

Лише два етапи: садівниця розповіла, як підготувати троянди до успішної зимівліВідео

19:49

Чому коти нападають та кусають ноги: стала відома незвична причина

19:36

Україна буде "плавати": регіони накривають затяжні дощі та пронизливий вітер

19:34

"Велике стиснення": вчені розкрили сценарій кінця світуВідео

19:34

Дніпро це "димова завіса": експерт розкрив куди ворог готує головний удар

19:27

Війна в Україні може закінчитися за кілька місяців: названо єдину умову

Реклама
19:23

Виявляється, більшість робить не так: як правильно варити яйця

19:03

Чому Путін відмовляється від мирних переговорів - посол США в НАТО розкрив секрет

19:00

Росія на фінішній прямій: в України є спосіб розхитати трон ПутінаПогляд

18:52

Як позбутися гіркоти в грибах: лише найдосвідченіші грибники знають один нюанс

18:46

Суд виніс вердикт Алієву: яке покарання понесе ексгравець "Динамо"

18:25

Як сказати українською "брезговать" - правильні відповідники російському словуВідео

18:06

Знайти правильну чашку: шкільна головоломка, яку розв’язують лише 1% людей

18:05

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

17:38

Терпець урвався: дружина зрадника Джигана кинула його і назвала причину

17:26

Як кішка з собакою: жінка показала, як два пухнастики копіюють поведінку один одногоВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти