Масштабна атака РФ на Запоріжжя: загинув 7-річний хлопчик, його батьки в лікарні

Окупанти запустили по місту 8 "шахедів", 5 ракет і 5 КАБів.

Наслідки атаки на Запоріжжя розкрили в ОВА / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

Росія завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжю

Мета атаки - об'єкти енергетичної інфраструктури

Є жертви та постраждалі

Рух греблею ДніпроГЕС тимчасово перекрито

У ніч на 10 жовтня російська окупаційна армія під час масованого комбінованого удару атакувала Запоріжжя. У місті є жертви та постраждалі.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, по Запоріжжю та Кам'янському ворог застосував щонайменше п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 з Азовського моря.

Також по Запоріжжю було запущено щонайменше три керовані авіаційні бомби. Основною ціллю ворога була енергетична інфраструктура.

​Що таке КАБ / Інфографіка: Главред ​

Голова Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив, що двоє людей загинули і ще двоє дістали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Василівський район.

"Трагічна новина. У лікарні помер 7-річний хлопчик, який отримав поранення через нічну атаку росіян. Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися занадто важкими. Щирі співчуття рідним і близьким", - написав Федоров.

За його словами, по Запоріжжю окупанти запустили п'ять ракет. Крім того, війська РФ здійснили шість авіаційних атак по Запоріжжю та Полтавці.

За добу 504 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували область.

Надійшло 51 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Очільник Запорізької ОДА додав, що в Запоріжжі зараз перекрито проїзд греблею ДніпроГЕС - це попереджувальні заходи. За його словами, рух буде відновлено, щойно дозволить безпекова ситуація.

Унаслідок ворожих обстрілів також зафіксовано пошкодження об'єктів газової інфраструктури. В АТ "Запоріжгаз" закликають жителів міста тимчасово обмежити споживання газу.

Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків.

Оновлено. Пізніше Федоров уточнив, що минулої ночі було кілька хвиль атак: спочатку - "шахеди", які впродовж години атакували місто, а близько четвертої години ранку - керовані авіабомби та крилаті ракети. Загалом по Запоріжжю цієї ночі ворог випустив 8 "шахедів", 5 ракет і 5 КАБів.

Загинув семирічний хлопчик. Ще четверо людей - поранені. Серед них і батьки загиблого хлопчика. Медики борються за життя постраждалих.

Пошкоджено велику кількість житлової інфраструктури:

12 багатоповерхівок;

8 будинків приватного сектору.

За словами Федорова, через обстріли виникли складнощі з постачанням газу. Потрібно тимчасово знизити навантаження на мережу.

Також частково обмежено рух через ДніпроГЕС. Протягом найближчих трьох-чотирьох годин рух буде відновлено.

Атака РФ на Київ у ніч на 10 жовтня - що відомо

Як писав Главред, російські війська завдали серію ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Києві прогриміли потужні вибухи, столицю атакували балістичними ракетами, через що виникли перебої з електро- і водопостачанням.

У ДТЕК повідомили, що працюють над відновленням електропостачання - спочатку для об'єктів критичної інфраструктури.

Унаслідок атаки на столицю постраждали 12 осіб. Вісім із них перебувають у лікарнях. Четверо - отримують допомогу амбулаторно.

У Київській області внаслідок російського удару ускладнено рух приміських поїздів. Як уточнили в Укрзалізниці, через відсутність напруги є затримки до 30 хвилин на ділянці Київ - Гребінка. Київська кільцева електричка курсуватиме за планом. Рух за маршрутом і графіком зберігається.

