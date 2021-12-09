Як отримати 1000 гривень за вакцинацію і оформити карту: докладна інструкція в Дії

COVID-сертифікат / УНІАН

Сьогодні, 9 грудня, Кабмін прийняв постанову щодо виплат за вакцинацію. Вже з 19 грудня програма єПідтримка стартує для кожного українця, який пройшов повний курс вакцинації.

"єПідтримка - це програма допомоги бізнесу, яку ініціював Володимир Зеленський. А наша команда відповідає за технічну частину реалізації проекту. На першому етапі виплата буде доступна з 19 грудня тільки в додатку Дія", - каже міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Яка має бути вакцина для отримання 1000 гривень

AstraZeneca/Covishield;

CoronaVac (Sinovac Biotech);

Johnson&Johnson (достатньо однієї дози);

Moderna;

Pfizer/BioNTech.

Щоб отримати виплату за вакцинацію на першому етапі потрібно подати заявку в Дії до 29 грудня цього року.

Як оформити картку для отримання 1000 гривень

Оформіть спеціальну карту в одному з банків-партнерів. Кожен день до проекту будуть приєднуватися нові. Відкрити можна буде і онлайн, і офлайн. Отримати гроші на звичайну карту не можна.

Завантажте додаток Дія і авторизуйтесь.

Переконайтеся, що у вас є зелений сертифікат у додатку Дія.

Зайдіть в розділ Послуги і виберіть єПідтримка.

Виберіть для виплати карту і чекайте надходження грошей.

Для генерації COVID-сертифіката потрібно:

завантажити додаток Дія і виконати авторизацію

на головному екрані натиснути "Додати документ" або вибрати covid-сертифікати в розділі "Послуги"

поставити відмітку про згоду на обробку персональних медичних даних.

У разі коректної інформації, внесеної лікарем в електронну систему, поява сертифіката відбудеться автоматично.

читайте такожТисяча за вакцинацію: у Зеленського пояснили, чому гроші не дадуть на руки

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Період, коли можна скористатися 1 тис. грн, обмежений: чотири місяці з дня нарахування грошових коштів. Якщо за цей час нарахована сума не буде витрачена, вона буде повернута державі.

Витратити віртуальну тисячу гривень можна буде на послуги в трьох сферах - культура, подорожі та спорт, а саме:

подорожі по Україні

квитки в кінотеатри, театри, музеї, rонцертні зали, dиставкові центри або масові заходи

послуги в спортзалах або фітнес-клубах, басейнах і т. д.

Повну інструкцію оформлення сертифіката про вакцинацію та отримання 1000 гривень можна переглянути тут.

15 листопада президент Володимир Зеленський пообіцяв виплатити по 1000 гривень всім українцям, які отримали дві дози вакцини.

Щеплені двома дозами covid-вакцини не зможуть отримати тисячу гривень від президента готівкою на руки, гроші будуть своєрідним депозитом, який можна витратити тільки на певний список послуг.

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