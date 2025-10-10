Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Контрнаступ ЗСУ: Сирський розкрив деталі перелому на фронті

Олексій Тесля
10 жовтня 2025, 12:20
198
У вересні російська армія втратила близько 28,5 тисяч військовослужбовців, повідомив Олександр Сирський.
ЗСУ, армія РФ
ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, МО РФ

Головне:

  • ЗСУ продовжують активно просуватися на Добропільському напрямку
  • У вересні російська армія втратила близько 28,5 тисяч військовослужбовців

Українські сили продовжують активно просуватися на Добропільському напрямку, відбиваючи ворожі атаки і завдаючи російським військам серйозних втрат, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що ситуація на фронті залишається напруженою. Основну увагу українські сили зосереджують на стримуванні наступу противника, стабілізації обстановки на найзагрозливіших ділянках - зокрема, Лиманському, Покровському, Добропільському та Новопавлівському районах. У цих зонах ворог зазнає значних втрат.

відео дня

За словами Сирського, у вересні російська армія втратила близько 28,5 тисяч військовослужбовців.

"Провів комплексну робочу нараду, присвячену підсумкам діяльності Збройних Сил України у вересні. Наша оборона - активна. Триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку", - зазначив головнокомандувач.

Контрнаступ ЗСУ: Сирський розкрив деталі перелому на фронті
/ Інфографіка: Главред

Він наголосив, що завдяки скоординованим діям десантно-штурмових підрозділів, штурмових полків та інших формувань Сил оборони України вдалося зупинити та відкинути російські війська, які розраховували встановити повний контроль над Донецькою областю на початку осені.

Ситуація на фронті: що кажуть аналітики

Російські окупанти просунулися біля селища Михайлівка Покровського району (Донецька обл.), біля села Березове Синельниківського району (Дніпропетровська обл.) і села Полтавка Пологівського району (Запорізька обл.), повідомляє OSINT-проект DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Михайлівки, Березового та Полтавки", - йдеться в телеграм-каналі DeepState у п'ятницю. Сукупно площа російської окупації за цей час зросла на 4,4 кв. км.

Ситуація на фронті: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів. Противник продовжує активно штурмувати позиції ЗСУ на головних напрямках, створюючи перевагу в силах.

Як повідомлялося раніше, бійці Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили на фронті далекобійні артилерійські установки з КНДР. Вдалими діями відзначилися бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Інші новини:

Про персону: Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Сырский війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін у глухому куті та може почати нову війну, щоб приховати крах РФ - The Telegraph

Путін у глухому куті та може почати нову війну, щоб приховати крах РФ - The Telegraph

12:43Війна
Контрнаступ ЗСУ: Сирський розкрив деталі перелому на фронті

Контрнаступ ЗСУ: Сирський розкрив деталі перелому на фронті

12:20Україна
Відключення світла взимку будуть звичними для деяких міст - Харченко

Відключення світла взимку будуть звичними для деяких міст - Харченко

12:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня

Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня

Чому 10 жовтня не можна важко фізично працювати: яке церковне свято

Чому 10 жовтня не можна важко фізично працювати: яке церковне свято

Останні новини

13:39

Китайський гороскоп на завтра 11 жовтня: Козлам - проблеми, Собакам - труднощі

13:28

БФ "Велич Життя", Ювелірний дім "СОВА" і АО "РІ ГРУП": "Кожна допомога — це врятовані життя на передовій" — Алла Ландар новини компанії

13:25

Останній ривок РФ: з'явився несподіваний прогноз завершення війни

13:04

Трамп "в прольоті": хто неочікувано отримав Нобелівську премію миру

13:00

Головна життєва місія: ким вам судилося стати за місяцем народження

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
12:54

Тіна Кароль раптово заговорила про смерть чоловіка: "Цей стан треба полюбити"

12:43

Путін у глухому куті та може почати нову війну, щоб приховати крах РФ - The Telegraph

12:22

Батьків України почали штрафувати на тисячі гривень: що відомо про покарання

12:20

Контрнаступ ЗСУ: Сирський розкрив деталі перелому на фронті

Реклама
12:07

Гороскоп Таро на завтра 11 жовтня: Стрільцям - застереження, Терезам - дія

12:00

Відключення світла взимку будуть звичними для деяких міст - Харченко

11:54

"Не в тому стані": на хворобу Софії Ротару натякнув відомий ведучий

11:44

Сєдокову застукали з новим чоловіком: вона кинулася на оператораВідео

11:42

Всю Україну залиє дощами: дата, коли температура впаде до +2

11:28

РФ обрала цілі і готує новий удар по Україні: названо ймовірні терміни обстрілу

11:25

Виявили пухлину: у РФ екстрено госпіталізували Михайла Шуфутинського

11:08

"Такий сильний вибух": українські зірки емоційно висловились про атаку РФ

11:03

Україна пережила одну з найсильніших атак: РФ випустила майже 500 дронів і ракетФото

10:52

Не проїдуть навіть 100 000 кілометрів: які автомобілі дуже швидко ламаються

10:50

Коли дадуть світло українцям після обстрілу: в Кабміні назвали чіткі терміни

Реклама
10:48

У Росії повідомили про смерть зірки ШансонуВідео

10:33

Чи є загроза блекаутів через обстріли РФ: у ДТЕК зробили важливу заяву

10:25

Пенсію уріжуть до 25%: кому з українців залишать лише чверть виплат

10:24

"Немає винних, тільки смуток": чоловік Лорак заговорив про велику проблемуВідео

10:18

Удар РФ по Запоріжжю вбив 7-річного хлопчика, його батько три роки провів у полоніВідео

09:58

Предки могли бути іспанцями: які прізвища вказують на цікаве коріння роду

09:55

Вагітність: актриса Тишкевич повідомила про важливе рішення

09:15

Сестра Єфросиніної засвітила свій розкішний будинок та онуку Ющенка

09:12

В Україні затримки поїздів через "блекаути": де змінюють графіки відправлень

09:10

Їсти можна не завжди: чому опеньки не такі безпечні, як здаєтьсяВідео

08:16

Масштабна атака РФ на Запоріжжя: загинув 7-річний хлопчик, його батьки в лікарніФото

08:10

Як Путін зіштовхує Китай з ЄвропоюПогляд

07:51

"Неможливо спрогнозувати терміни": в Україні запроваджують графіки відключень світла

06:58

У Києві прогриміли нові вибухи: перші подробиціФото

06:49

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФФотоВідео

06:10

Чому Трамп не отримає Нобелівську премію-2025Погляд

06:00

"Через політичні погляди": розкрилася правда про Крістіну Орбакайте

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці із середньовічною дівчиною за 29 сек

05:12

Гороскоп на завтра 11 жовтня: Тельцям - важливе запрошення, Скопіонам - прибуток

04:30

Швидкі зміни та фінансова легкість: трьом знакам зодіаку усміхнеться доля

Реклама
04:07

Список здивує багатьох — які іграшки не можна давати котові і чомуВідео

03:30

Тріск, шурхіт і пропажа речей: як вгамувати духа, якщо він сердиться або пустуєВідео

03:28

У Києві перебої з світлом: РФ атакує столицю балістикою

02:30

Запоріжжя під ударами окупантів: у місті пожежа та є постраждалі

02:00

Справиться лише геній головоломок: знайдіть "особливого" бика за 4 секунди

01:45

76-річний учасник гурту Кіss потрапив у ДТП - деталі

01:30

"Мене тримали під дулом пістолета": Мадонна зробила гучне зізнання

00:34

Як прибрати подряпини на авто за 30 секунд - дешевий і простий спосіб

00:15

Перед обстрілом усе пішло не за планом: у РФ самознищився гіперзвуковий МіГ-31

00:01

Балістика та"Шахеди" атакують Київ: пролунали гучні вибухи, є постраждалі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти