Контрнаступ ЗСУ: Сирський розкрив деталі перелому на фронті

У вересні російська армія втратила близько 28,5 тисяч військовослужбовців, повідомив Олександр Сирський.

ЗСУ відбивають ворожі атаки / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, МО РФ

Українські сили продовжують активно просуватися на Добропільському напрямку, відбиваючи ворожі атаки і завдаючи російським військам серйозних втрат, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що ситуація на фронті залишається напруженою. Основну увагу українські сили зосереджують на стримуванні наступу противника, стабілізації обстановки на найзагрозливіших ділянках - зокрема, Лиманському, Покровському, Добропільському та Новопавлівському районах. У цих зонах ворог зазнає значних втрат.

За словами Сирського, у вересні російська армія втратила близько 28,5 тисяч військовослужбовців.

"Провів комплексну робочу нараду, присвячену підсумкам діяльності Збройних Сил України у вересні. Наша оборона - активна. Триває контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямку", - зазначив головнокомандувач.

/ Інфографіка: Главред

Він наголосив, що завдяки скоординованим діям десантно-штурмових підрозділів, штурмових полків та інших формувань Сил оборони України вдалося зупинити та відкинути російські війська, які розраховували встановити повний контроль над Донецькою областю на початку осені.

Ситуація на фронті: що кажуть аналітики

Російські окупанти просунулися біля селища Михайлівка Покровського району (Донецька обл.), біля села Березове Синельниківського району (Дніпропетровська обл.) і села Полтавка Пологівського району (Запорізька обл.), повідомляє OSINT-проект DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Михайлівки, Березового та Полтавки", - йдеться в телеграм-каналі DeepState у п'ятницю. Сукупно площа російської окупації за цей час зросла на 4,4 кв. км.

Ситуація на фронті: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, яким буде осінньо-зимовий наступ окупантів. Противник продовжує активно штурмувати позиції ЗСУ на головних напрямках, створюючи перевагу в силах.

Як повідомлялося раніше, бійці Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили на фронті далекобійні артилерійські установки з КНДР. Вдалими діями відзначилися бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Інші новини:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

