Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Юрій Берендій
9 жовтня 2025, 17:06
Die Welt розкрило подробиці і наслідки першого бойового застосування Україною далекобійних ракет Фламінго для удару по цілі на півночі Криму.
Україна вперше вдарила ракетами Фламінго, які наслідки / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі Die Welt:

  • Україна вдарила трьома ракетами Фламінго по цілі в Криму
  • 2 ракети влучили у ціль, третя - впала за 100 метрів від неї

Україна вперше випробувала у бойових умовах нову крилату ракету великої дальності FP-5 Фламінго, завдавши удару по базі російської ФСБ на півночі окупованого Криму. Про це повідомило німецьке видання Die Welt.

Зазначається, що три ракети були застосовані під час атаки, ймовірно, у межах тестових випробувань.

Експерт із ракетних технологій Фабіан Гоффман з університету Осло вказує на те, що дві ракети влучили у ціль, тоді як третя впала приблизно за сто метрів від неї.

"На перший погляд, це не дуже хороший результат. Але якщо врахувати, що удари залишили кратери діаметром до 15 метрів, стає зрозуміло: недостатня точність компенсується величезною ударною силою", - зазначається у матеріалі, передає Укрінформ.

Автор матеріалу припускає, що українська влада поки не розкриває деталі щодо використання нової ракети, можливо, очікуючи узгодження дій із союзниками для одночасного застосування власних FP-5 "Фламінго" та американських Tomahawk.

Видання також зазначає, що після чергової хвилі російських ударів по енергетичній інфраструктурі президент Володимир Зеленський натякнув на можливість дзеркальної відповіді, підкресливши, що блекаут може настати не лише в Києві, а й у Москві.

Як зазначає Die Welt, така риторика свідчить про готовність України завдати ударів по російських енергетичних об’єктах у разі подальшої ескалації.

Фламінго / Інфографіка: Главред

Чи можуть ракети Фламінго влаштувати блекаут у Москві

Як писав Главред, блекаут у Москві цілком реальна перспектива. За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, у України є є достатні сили й засоби, щоб знеструмити столицю навіть без ракет Tomahawk.

Він зауважує, що без Tomahawk це складніше через потужну ППО Москви — два "кільця" протиповітряної оборони навколо міста, які непросто прорвати. Проте завдання здійсненне, особливо за застосування таких систем як Фламінго, Паляниця та Пекло.

"А якщо пустити все це разом, то точно можливо забезпечити блекаут. Більшість підстанцій, що живлять Москву, знаходяться за її межами. У Росії вже сказали, що глушитимуть стільниковий зв'язок РЕБами, відключатимуть мобільний інтернет, щоб наші дрони не змогли дістатися до об'єктів енергетики Москви. Загалом, блекаут у Москві абсолютно реальний. З Tomahawk його влаштувати набагато простіше, швидше й ефективніше. Але і без них Україна впорається і може це зробити навіть сьогодні", - резюмував він.

Ракета Фламінго - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України завдали удару крилатими ракетами Фламінго по прикордонній заставі та патрульних катерах ФСБ у Криму поблизу Армянська. Про це повідомило видання Мілітарний із посиланням на джерела у військових колах.

За даними The Economist, Україна почала застосовувати нові крилаті ракети FP-5 Фламінго для атак на енергетичну інфраструктуру Росії. Ці ракети значно швидші за безпілотники, здатні летіти на висоті близько 50 метрів, мають дальність понад 3000 км і оснащені потужною бойовою частиною вагою 1150 кг, що забезпечує надзвичайну силу удару.

Як зазначив народний депутат України та голова української делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв, ракети типу Фламінго уже використовуються для ударів по території Росії, і це не єдина українська розробка, здатна діяти на відстані понад 1000 км.

Про джерело: Die Welt

Die Welt - німецька щоденна громадсько-політична газета, що належить видавництву Axel Springer Verlag та є однією із найвпливовіших ЗМІ країни. Поширюється у 130 країнах, має аудиторію понад 670 тисяч читачів. Контент газети орієнтований на інформаційні та аналітичні матеріали. До найпопулярніших тем, що розглядаються у "ДіВельт", належать: політика, фінанси та спорт, пише Вікіпедія.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
