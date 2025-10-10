У Росії повідомили про смерть зірки Шансону

Зірка шансону помер у російській лікарні через небезпечний стан.

У РФ помер зірка Шансону / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Від чого помер Єфрем Амірамов

Що з ним трапилося

У терористичній Росії повідомили про смерть легендарного співака, який співав у стилі шансон, Єфрема Амірамова.

Як повідомляють російські пропагандисти, народний артист Кабардино-Балкарії Амірамов помер у віці 69 років в одній із лікарень міста Нальчика.

"Щойно, на жаль, артиста не стало. Лікарі боролися за його життя, але він помер", - розповіло джерело про смерть народного артиста Кабардино-Балкарії Єфрема Амірамова.

Кілька днів тому його доставили в одну з лікарень міста Нальчика. Спочатку інформацію спростувала дружина, сказавши, що стан співака критичний, але він ще дихає. Пізніше піар-менеджер Амірамова сказала, що Воропай все-таки помер.

До лікарні він потрапив із діагнозом сепсис. Весь цей час його стан оцінювали як вкрай важкий, рідні та друзі закликали молитися за його здоров'я.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Главред писав, що Україна втратила свого захисника: загинув Андрій Нескубін. Цей актор, музикант і волонтер поліг, також захищаючи Батьківщину. Про трагедію оголосив культурно-громадський центр "Шелтер Плюс" у Facebook, адже Андрій був його активним учасником.

Також, на жаль, стало відомо про загибель українського актора Юрія Феліпенка. Його дружина Катерина Мотрич повідомила сумну новину в соцмережах. До Збройних Сил України він приєднався минулого року.

Про персону: Єфрем Амірамов Єфрем Амірамов - співак, музикант, композитор і поет, народний артист Кабардино-Балкарії, Інгушетії, заслужений артист Карачаєво-Черкесії. Народився 1956 року в Нальчику. Закінчив музичну школу, потім - Ростовський інститут народного господарства. Найбільшу популярність артистові принесли такі композиції, як "Молодая", "Лучшая из мам", "Аленка". Перша платівка Амірамова "Останній дебют" одразу стала "золотою". У 1989 році було продано понад 1 млн примірників. У 2009 році у музиканта вийшла книжка під назвою "Все так... або істерика", де опубліковано вибрані вірші та тексти його пісень.

