Українцям нарахують додаткові гроші до пенсії: хто може отримати 20% надбавки

Хто з українців отримає надбавки / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

В українському законодавстві передбачено низку різних надбавок до пенсії: вони можуть нараховуватись за віком (після 70, 75 чи 80 років), за донорство, за догляд за дітьми, за самотнє проживання або за особливі заслуги перед державою. Про те, хто має право на цю виплату, розповідають експерти Новини.LIVE.

Зазначається, що окремі категорії пенсіонерів можуть отримувати доплату у розмірі 20% від основної пенсії, якщо вони мешкають у місцевостях із важкими природними чи соціальними умовами життя.

Хто може отримати надбавку у 20%

Ця доплата передбачена законом "Про статус гірських населених пунктів в Україні". До таких населених пунктів належать громади, розташовані в:

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Львівській;

Чернівецькій областях.

Мешканці цих територій мають право на щомісячну доплату у розмірі 20% від призначеної пенсії. Вона покликана частково компенсувати складні умови проживання у гірських регіонах, де доступ до інфраструктури, медицини та транспорту часто обмежений.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Умови для отримання гірської надбавки

Щоб скористатися правом на цю доплату, потрібно дотриматися кількох обов’язкових вимог:

постійно проживати у гірському населеному пункті щонайменше шість місяців поспіль;

не перебувати за межами України понад 60 днів (виняток — відрядження, лікування чи навчання);

не отримувати пенсію в інших регіонах країни.

Як оформити надбавку до пенсій

Доплата не нараховується автоматично - для її отримання необхідно звернутися особисто до Пенсійного фонду України.

Алгоритм дій такий:

Перевірити, чи має населений пункт статус гірського — це можна зробити за постановою Кабміну №647.

Отримати довідку у місцевій сільській, міській раді або в ЦНАПі, що підтверджує проживання у гірському населеному пункті.

Подати цю довідку та необхідні документи до територіального органу Пенсійного фонду.

Якщо людина вже відповідала критеріям для отримання надбавки, але не зверталася по неї, виплати призначать з моменту набуття права, проте не раніше 1 січня 2025 року.

Виплати пенсій в Україні - останні новини

Главред писав, що незабаром в Україні має відбутися перерахунок пенсій. Однак точні деталі щодо конкретних розмірів збільшення та сум виплат стануть відомі лише орієнтовно у лютому.

Данило Гетьманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, повідомив про намір держави суттєво підвищити мінімальні пенсії. Згідно з цими планами, вже у 2026 році мінімальна пенсія може зрости до 4 000 – 4 500 гривень.

Крім того, у Верховній Раді зареєстровано проєкт Держбюджету на 2026 рік (№14000), який передбачає обмеження максимального розміру спеціальних пенсій. Цей ліміт пропонується встановити на рівні 25 950 гривень. Це означає, що для деяких категорій пенсіонерів, які отримують такі спеціальні виплати, можуть бути встановлені обмеження щодо їхнього розміру.

