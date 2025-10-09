Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня

Руслана Заклінська
9 жовтня 2025, 16:30
1096
Курси долара, євро та злотого продовжують демонструвати незначне, але стабільне зростання
Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня
Курс валют на 10 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки коштуватиме долар 10 жовтня
  • На скільки подорожчав євро
  • Яким буде курс злотого 10 жовтня

На п'ятницю, 10 жовтня, Національний банк України оновив офіційні курси іноземних валют. Американський долар, євро та польський злотий продовжують демонструвати незначне, але стабільне зростання. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара на 10 жовтня підвищився до 41,51 грн, тоді як 9 жовтня він становить 41,40 грн. Таким чином, американська валюта подорожчала на 10 копійок.

відео дня

Євро також демонструє незначний ріст. На п'ятницю, 10 жовтня, курс європейської валюти встановили на рівні 48,21 грн, проти 48,14 грн днем раніше.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до основних іноземних валют дещо знизилися. Зокрема, долар США торгувався на рівні 41,50/41,53 грн, а євро - 48,19/48,22 грн.

Курс польського злотого

Польський злотий залишається відносно стабільним. На 10 жовтня його офіційний курс НБУ зафіксував на рівні 11,3303 грн, що лише трохи вище, ніж попередній показник 11,3245 грн. Зміна курсу становить менше однієї копійки.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара - прогноз експерта

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що в Україні долар може поступово зміцнюватися і зрости до рівня 44 гривень за долар. Наразі, за його словами, Національний банк України ефективно утримує курс поблизу 41 грн/долар, однак у разі погіршення економічної ситуації або посилення ризиків гривня може почати втрачати позиції.

"Наскільки швидко та наскільки сильно вона ослабне - залежатиме від дій самого регулятора", - підкреслив він.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, НБУ на 9 жовтня підвищив офіційний курс долара до 41,40 грн/дол. (+9 коп.), що свідчить про послаблення гривні щодо американської валюти. Водночас курс євро знизився до 48,13 грн/євро (-4 коп.).

Також доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України.

Як повідомляв Главред, у період з 6 по 12 жовтня курс долара в обмінниках України коливатиметься в межах 41–41,5 грн, прогнозує директор департаменту фінансових ринків Глобус Банку Тарас Лєсовий. За його словами, можливе незначне зростання як у купівлі, так і в продажу.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

валюта курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія на фінішній прямій: в України є спосіб розхитати трон Путіна

Росія на фінішній прямій: в України є спосіб розхитати трон Путіна

19:00Погляди
Ситуація гірше ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Ситуація гірше ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

18:05Війна
Окупантів громлять у "котлі": Сирський розкрив нові деталі Добропільської операції

Окупантів громлять у "котлі": Сирський розкрив нові деталі Добропільської операції

17:11Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Скільки ракет Tomahawk Україна може отримати від США - названо кількість

Скільки ракет Tomahawk Україна може отримати від США - названо кількість

"Романи були": вдівець Ніни Матвієнко розповів, як вона йому зраджувала

"Романи були": вдівець Ніни Матвієнко розповів, як вона йому зраджувала

Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

Літаки та балістика вже готові: протягом 48 годин може бути масований обстріл

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - невдача, Терезам - несподіваний сюрприз

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - невдача, Терезам - несподіваний сюрприз

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Останні новини

19:00

Росія на фінішній прямій: в України є спосіб розхитати трон Путіна

18:52

Як позбутися гіркоти в грибах: лише найдосвідченіші грибники знають один нюанс

18:46

Суд виніс вердикт Алієву: яке покарання понесе ексгравець "Динамо"

18:25

Як сказати українською "брезговать" - правильні відповідники російському словуВідео

18:06

Знайти правильну чашку: шкільна головоломка, яку розв’язують лише 1% людей

Війна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - ЖмайлоВійна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - Жмайло
18:05

Ситуація гірше ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

17:38

Терпець урвався: дружина зрадника Джигана кинула його і назвала причину

17:26

Як кішка з собакою: жінка показала, як два пухнастики копіюють поведінку один одногоВідео

17:11

Окупантів громлять у "котлі": Сирський розкрив нові деталі Добропільської операції

Реклама
17:06

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

16:59

Чи можна заварювати каву двічі: стала відома неочікувана відповідь

16:45

Секрети краси Софі Лорен: як у 91 рік зберегти молодість і шарм

16:32

"Ми абсолютно різні, але це працює": Катя Олос про роботу з Марком КуцеваловимВідео

16:30

Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня

16:16

Путін назвав винних у збитті азербайджанського цивільного літака і згадав Україну

15:52

Коли народжуються духовні провідники: нумерологи назвали ТОП-3 місяці в році

15:47

Нобелівський комітет назвав лауреата премії з літератури: хто ним став

15:31

Глава Генштабу РФ анонсував нові масовані удари по Україні та назвав цілі

15:28

Його використовують одиниці: як знайти таємний замок на дверях в автоВідео

15:13

Переможців Євробачення побачили на вулицях Києва: який сюрприз чекає українцівВідео

Реклама
14:33

Чому 10 жовтня не можна важко фізично працювати: яке церковне свято

14:32

Переїзд, весілля або підвищення: на яких ТОП-4 знаків чекає новий етап життя

14:24

"Можемо йти далі": Олена Мозгова з'явилась з донькою у новій країні

14:00

"Ми будували його із чистого поля": як в Україні побудували найсучасніший мʼясопереробний завод новини компанії

13:57

Більше не таємниця: Квіткова зізналася, з чого почався її роман із Бражком

13:52

Росіяни вдарили по потягу на Чернігівщині, проводиться евакуація - деталіВідео

13:45

Нардепи дозволили бронювати людей у розшуку ТЦК і без військового квитка

13:43

Дмитро Комаров у новому сезоні "Світ навиворіт. Україна" покаже ексклюзивні кадри боротьби за українське небо

13:35

"Дасть кожному друге дихання": Святослав Вакарчук порадив знаковий фільм

13:27

Новий історичний максимум: улюблений напій українців шалено подорожчав

13:25

Пролобійовані одним із виробників зміни призвели до зростання цін на ліки та скорочення податкових надходжень - експерт

13:20

Є-Гроші для фрілансерів: відгуки про кредитування при нерегулярних доходах реклама

13:01

"Я тоді завмерла": Подкопаєва зізналась, хто розкрив сину таємницю всиновлення

12:56

Подруга мовчунки Яни Клочкової розкрила правду про неї - деталі

12:40

В Україну йдуть дощі та різке похолодання: прогноз погоди на 10 жовтня

12:31

Чому не можна говорити "кардіограма серця": усі роблять одну серйозну помилкуВідео

12:01

"Складний період": зрадниця Наташа Корольова висловилася про розлучення

11:57

Що посадити на зиму, щоб навесні зібрати перший урожай: найкращі овочі та зеленьВідео

11:55

"Молитвами оберігаємо": син відомого актора пішов добровольцем у ЗСУ

11:34

"За будь-яку ціну": росіянам поставлено завдання терміново взяти Покровськ - Зеленський

Реклама
11:31

Україна захищатиме свою енергетику: Зеленський пригрозив Росії блекаутом

11:24

Tomahawk проти Кремля: Жданов сказав, як Україна могла б обрушити енергетику РФ

11:13

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

10:53

Країни НАТО обговорюють збройну відповідь на провокації Путіна в Європі - FT

10:50

Ніжність, розуміння і пристрасть: 5 знаків зодіаку, які стають найкращими дружинами

10:40

Кадри зі швидкої: відома співачка Lida Lee потрапила у серйозну ДТП

10:32

Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

10:32

"Пошкодження значні": РФ атакувала об’єкт ДТЕК, люди залишились без світла

10:31

Україна номінує Трампа на Нобелівську премію миру: Зеленський назвав умову

10:00

"Миру вже немає": у США не помітили, що Європа перебуває у стані війни - CNN

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти