Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня

Курси долара, євро та злотого продовжують демонструвати незначне, але стабільне зростання

https://glavred.net/economics/dollar-s-evro-stremitelno-rvanuli-vverh-poyavilsya-novyy-kurs-valyut-na-10-oktyabrya-10705121.html Посилання скопійоване

Курс валют на 10 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Скільки коштуватиме долар 10 жовтня

На скільки подорожчав євро

Яким буде курс злотого 10 жовтня

На п'ятницю, 10 жовтня, Національний банк України оновив офіційні курси іноземних валют. Американський долар, євро та польський злотий продовжують демонструвати незначне, але стабільне зростання. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара на 10 жовтня підвищився до 41,51 грн, тоді як 9 жовтня він становить 41,40 грн. Таким чином, американська валюта подорожчала на 10 копійок.

відео дня

Євро також демонструє незначний ріст. На п'ятницю, 10 жовтня, курс європейської валюти встановили на рівні 48,21 грн, проти 48,14 грн днем раніше.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до основних іноземних валют дещо знизилися. Зокрема, долар США торгувався на рівні 41,50/41,53 грн, а євро - 48,19/48,22 грн.

Курс польського злотого

Польський злотий залишається відносно стабільним. На 10 жовтня його офіційний курс НБУ зафіксував на рівні 11,3303 грн, що лише трохи вище, ніж попередній показник 11,3245 грн. Зміна курсу становить менше однієї копійки.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Що буде з курсом долара - прогноз експерта

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що в Україні долар може поступово зміцнюватися і зрости до рівня 44 гривень за долар. Наразі, за його словами, Національний банк України ефективно утримує курс поблизу 41 грн/долар, однак у разі погіршення економічної ситуації або посилення ризиків гривня може почати втрачати позиції.

"Наскільки швидко та наскільки сильно вона ослабне - залежатиме від дій самого регулятора", - підкреслив він.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, НБУ на 9 жовтня підвищив офіційний курс долара до 41,40 грн/дол. (+9 коп.), що свідчить про послаблення гривні щодо американської валюти. Водночас курс євро знизився до 48,13 грн/євро (-4 коп.).

Також доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України.

Як повідомляв Главред, у період з 6 по 12 жовтня курс долара в обмінниках України коливатиметься в межах 41–41,5 грн, прогнозує директор департаменту фінансових ринків Глобус Банку Тарас Лєсовий. За його словами, можливе незначне зростання як у купівлі, так і в продажу.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред