В Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для вчителів та чиновників

В Україні вводять обов'язкову вакцинацію / УНІАН

В Україні вводять обов'язкову вакцинацію проти коронавірусної хвороби. Зокрема, для працівників навчальних закладів, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду попросив Кабінет Міністрів України підтримати відповідне доручення, яке дозволить примусово вакцинувати певні категорії громадян, аби подолати коронавірус.

Ляшко зауважив, що обов'язкова вакцинація цілком законна. Зокрема, стаття 12 закону про захист від інфекційних хвороб передбачено, що представники окремих професій, діяльність яких може призвести до поширення інфекційних хвороб, підлягають обов'язковій вакцинації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль додав, що наказ МОЗ про обов’язкову вакцинацію певних категорій професій набуде чинності у відповідності до чинного законодавства.

Вакцинація в Україні

До цього вакцинація від коронавірусу в Україні не була обов'язковою. Але бували випадки, коли працівників зобов'язували робити щеплення на місцевому рівні. Так, наприкінці серпня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пригрозив звільнити невакцинованих від COVID-19 працівників міськради й дав їм на щеплення два тижні.

Крім того, представники влади намагалася різними способами заохочувати українців робити щеплення. Наприклад, з20 вересня в Україні запрацювали також нові карантинні обмеження, які передбачають певні бонуси для вакцинованих. Зокрема, щеплені українці зможуть відвідувати громадські заклади у "жовтій" та "червоній" зоні.