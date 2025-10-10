Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці із середньовічною дівчиною за 29 сек

Віталій Кірсанов
10 жовтня 2025, 05:50
394
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Готові до наступного випробування? Уважно подивіться на два зображення, на якому середньовічна дівчина ллє воду з глечика в саду. На перший погляд, ці дві картинки здаються ідентичними. Однак вони не ідентичні: між ними є три відмінності. Ваше завдання: знайти 3 відмінності між двома зображеннями та виконати завдання за 29 секунд.

Деякі відмінності настільки очевидні, що одразу привертають увагу, в той час як складні відмінності важко виявити, і для їхнього розв'язання потрібна відмінна спостережливість.

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію і здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

06:49Війна
У Києві перебої з світлом: РФ атакує столицю балістикою

У Києві перебої з світлом: РФ атакує столицю балістикою

03:28Війна
Запоріжжя під ударами окупантів: у місті пожежа та є постраждалі

Запоріжжя під ударами окупантів: у місті пожежа та є постраждалі

02:30Війна
Реклама

Популярне

Більше
Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня

Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня

Останні новини

06:49

Частина Києва без світла, метро працює з перебоями: свіжі подробиці нічної атаки РФ

06:10

Чому Трамп не отримає Нобелівську премію-2025Погляд

06:00

"Через політичні погляди": розкрилася правда про Крістіну Орбакайте

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці із середньовічною дівчиною за 29 сек

05:12

Гороскоп на завтра 11 жовтня: Тельцям - важливе запрошення, Скопіонам - прибуток

Війна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - ЖмайлоВійна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - Жмайло
04:30

Швидкі зміни та фінансова легкість: трьом знакам зодіаку усміхнеться доля

04:07

Список здивує багатьох — які іграшки не можна давати котові і чомуВідео

03:30

Тріск, шурхіт і пропажа речей: як вгамувати духа, якщо він сердиться або пустуєВідео

03:28

У Києві перебої з світлом: РФ атакує столицю балістикою

Реклама
02:30

Запоріжжя під ударами окупантів: у місті пожежа та є постраждалі

02:00

Справиться лише геній головоломок: знайдіть "особливого" бика за 4 секунди

01:45

76-річний учасник гурту Кіss потрапив у ДТП - деталі

01:30

"Мене тримали під дулом пістолета": Мадонна зробила гучне зізнання

00:34

Як прибрати подряпини на авто за 30 секунд - дешевий і простий спосіб

00:15

Перед обстрілом усе пішло не за планом: у РФ самознищився гіперзвуковий МіГ-31

00:01

Балістика та"Шахеди" атакують Київ: пролунали гучні вибухи, є постраждалі

09 жовтня, четвер
23:54

Трамп заявив про виключення з НАТО однієї з країн-членів

23:41

Міністр цифрової трансформації показав романтику з дружиною: "Дякую, що витримуєш"

23:22

Чого обов'язково потрібно позбутися цього дня: прикмети 10 жовтня

23:15

Зима близько, а ворог вибрав нову тактику: нардеп розкрив, до чого слід готуватися

Реклама
22:58

"Я велика дитина": зірка "Будиночка на щастя" розкрила секрет свого "таємного" шлюбу

22:24

"Загнав себе в глухий кут": Жданов пояснив, чому Трамп уже не впливає на Путіна

21:55

Не просто дизайн: що приховує каністра з трьома ручками, окрім зручного хвату

21:31

Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять на столицю, лунають вибухи

21:16

Зірки скоро принесуть грошенят: ТОП-3 знаки, які стануть багатшими у жовтні

21:03

Олександр Терен заговорив про кохання в його житті: "З досвідом приходить розуміння"

21:01

США готують переговори в Китаї - розкрито, як має закінчитись війна в Україні

21:00

На фронті загинув зірка КВК - перші деталі

20:46

Українських водіїв почали штрафувати за непомітну позначку у правах: що відомо

20:43

"Маємо чіткі плани": Зеленський заінтригував заявою щодо далекобійної зброї

20:40

Лише два етапи: садівниця розповіла, як підготувати троянди до успішної зимівліВідео

19:49

Чому коти нападають та кусають ноги: стала відома незвична причина

19:36

Україна буде "плавати": регіони накривають затяжні дощі та пронизливий вітер

19:34

"Велике стиснення": вчені розкрили сценарій кінця світуВідео

19:34

Дніпро це "димова завіса": експерт розкрив куди ворог готує головний удар

19:27

Війна в Україні може закінчитися за кілька місяців: названо єдину умову

19:23

Виявляється, більшість робить не так: як правильно варити яйця

19:03

Чому Путін відмовляється від мирних переговорів - посол США в НАТО розкрив секрет

19:00

Росія на фінішній прямій: в України є спосіб розхитати трон ПутінаПогляд

18:52

Як позбутися гіркоти в грибах: лише найдосвідченіші грибники знають один нюанс

Реклама
18:46

Суд виніс вердикт Алієву: яке покарання понесе ексгравець "Динамо"

18:25

Як сказати українською "брезговать" - правильні відповідники російському словуВідео

18:06

Знайти правильну чашку: шкільна головоломка, яку розв’язують лише 1% людей

18:05

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

17:38

Терпець урвався: дружина зрадника Джигана кинула його і назвала причину

17:26

Як кішка з собакою: жінка показала, як два пухнастики копіюють поведінку один одногоВідео

17:11

Окупантів громлять у "котлі": Сирський розкрив нові деталі Добропільської операції

17:06

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

16:59

Чи можна заварювати каву двічі: стала відома неочікувана відповідь

16:45

Секрети краси Софі Лорен: як у 91 рік зберегти молодість і шарм

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія Ротару
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти