Запоріжжя під ударами окупантів: у місті пожежа та є постраждалі

В ніч на 10 жовтня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю, у місті загорілася будівля та постраждали люди.
Про ситуацію повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram:
"Ворог завдає ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки сталася пожежа. Попередньо, люди не постраждали".
Згодом він уточнив, що окупанти здійснили три удари по місту, у результаті яких загорівся житловий будинок та постраждали двоє людей: 7-річна дитина і 45-річна жінка. Медики оцінюють їхній стан як тяжкий, кожному надається необхідна допомога.
"По всій області триває повітряна тривога, тому закликаю людей залишатися у безпечних місцях", — додав Федоров.
Пізніше голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох. До лікарні доставили 45-річного чоловіка, його стан тяжкий, медики надають усю необхідну допомогу.
