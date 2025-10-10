Запоріжжя під ударами окупантів: у місті пожежа та є постраждалі

https://glavred.net/war/zaporozhe-pod-udarami-okkupantov-v-gorode-pozhar-i-est-postradavshie-10705259.html Посилання скопійоване

В ніч на 10 жовтня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю, у місті загорілася будівля та постраждали люди.

Про ситуацію повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram:

"Ворог завдає ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки сталася пожежа. Попередньо, люди не постраждали".

Згодом він уточнив, що окупанти здійснили три удари по місту, у результаті яких загорівся житловий будинок та постраждали двоє людей: 7-річна дитина і 45-річна жінка. Медики оцінюють їхній стан як тяжкий, кожному надається необхідна допомога.

"По всій області триває повітряна тривога, тому закликаю людей залишатися у безпечних місцях", — додав Федоров.

Пізніше голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох. До лікарні доставили 45-річного чоловіка, його стан тяжкий, медики надають усю необхідну допомогу.

