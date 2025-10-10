Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Запоріжжя під ударами окупантів: у місті пожежа та є постраждалі

Руслан Іваненко
10 жовтня 2025, 02:30оновлено 10 жовтня, 03:02
440
Запоріжжя під ударами окупантів: у місті пожежа та є постраждалі
/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

В ніч на 10 жовтня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю, у місті загорілася будівля та постраждали люди.

Про ситуацію повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram:

"Ворог завдає ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки сталася пожежа. Попередньо, люди не постраждали".

відео дня

Згодом він уточнив, що окупанти здійснили три удари по місту, у результаті яких загорівся житловий будинок та постраждали двоє людей: 7-річна дитина і 45-річна жінка. Медики оцінюють їхній стан як тяжкий, кожному надається необхідна допомога.

"По всій області триває повітряна тривога, тому закликаю людей залишатися у безпечних місцях", — додав Федоров.

Пізніше голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до трьох. До лікарні доставили 45-річного чоловіка, його стан тяжкий, медики надають усю необхідну допомогу.

.

Новина доповнюється . . . . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Запоріжжя під ударами окупантів: у місті пожежа та є постраждалі

Запоріжжя під ударами окупантів: у місті пожежа та є постраждалі

02:30Війна
Перед обстрілом усе пішло не за планом: у РФ самознищився гіперзвуковий МіГ-31

Перед обстрілом усе пішло не за планом: у РФ самознищився гіперзвуковий МіГ-31

00:15Війна
Балістита та"Шахеди" атакують Київ: пролунали гучні вибухи, є постраждалі

Балістита та"Шахеди" атакують Київ: пролунали гучні вибухи, є постраждалі

00:01Війна
Реклама

Популярне

Більше
Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

Мовчун Ігор Ніколаєв залишив сім'ю - що сталося

Гороскоп на сьогодні 10 жовтня: Овнам - невдача, Терезам - несподіваний сюрприз

Гороскоп на сьогодні 10 жовтня: Овнам - невдача, Терезам - несподіваний сюрприз

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

Китайський гороскоп на завтра 10 жовтня: Тиграм - зриви, Кроликам - жертви

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 15 секунд знайти 409

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 15 секунд знайти 409

Останні новини

02:30

Запоріжжя під ударами окупантів: у місті пожежа та є постраждалі

02:00

Справиться лише геній головоломок: знайдіть "особливого" бика за 4 секунди

01:45

76-річний учасник гурту Кіss потрапив у ДТП - деталі

01:30

"Мене тримали під дулом пістолета": Мадонна зробила гучне зізнання

00:34

Як прибрати подряпини на авто за 30 секунд - дешевий і простий спосіб

Війна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - ЖмайлоВійна в Україні завершиться протягом року, але за однієї умови - Жмайло
00:15

Перед обстрілом усе пішло не за планом: у РФ самознищився гіперзвуковий МіГ-31

00:01

Балістита та"Шахеди" атакують Київ: пролунали гучні вибухи, є постраждалі

09 жовтня, четвер
23:54

Трамп заявив про виключення з НАТО однієї з країн-членів

23:41

Міністр цифрової трансформації показав романтику з дружиною: "Дякую, що витримуєш"

Реклама
23:22

Чого обов'язково потрібно позбутися цього дня: прикмети 10 жовтня

23:15

Зима близько, а ворог вибрав нову тактику: нардеп розкрив, до чого слід готуватися

22:58

"Я велика дитина": зірка "Будиночка на щастя" розкрила секрет свого "таємного" шлюбу

22:24

"Загнав себе в глухий кут": Жданов пояснив, чому Трамп уже не впливає на Путіна

21:55

Не просто дизайн: що приховує каністра з трьома ручками, окрім зручного хвату

21:31

Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять на столицю, лунають вибухи

21:16

Зірки скоро принесуть грошенят: ТОП-3 знаки, які стануть багатшими у жовтні

21:03

Олександр Терен заговорив про кохання в його житті: "З досвідом приходить розуміння"

21:01

США готують переговори в Китаї - розкрито, як має закінчитись війна в Україні

21:00

На фронті загинув зірка КВК - перші деталі

20:46

Українських водіїв почали штрафувати за непомітну позначку у правах: що відомо

Реклама
20:43

"Маємо чіткі плани": Зеленський заінтригував заявою щодо далекобійної зброї

20:40

Лише два етапи: садівниця розповіла, як підготувати троянди до успішної зимівліВідео

19:49

Чому коти нападають та кусають ноги: стала відома незвична причина

19:36

Україна буде "плавати": регіони накривають затяжні дощі та пронизливий вітер

19:34

"Велике стиснення": вчені розкрили сценарій кінця світуВідео

19:34

Дніпро це "димова завіса": експерт розкрив куди ворог готує головний удар

19:27

Війна в Україні може закінчитися за кілька місяців: названо єдину умову

19:23

Виявляється, більшість робить не так: як правильно варити яйця

19:03

Чому Путін відмовляється від мирних переговорів - посол США в НАТО розкрив секрет

19:00

Росія на фінішній прямій: в України є спосіб розхитати трон ПутінаПогляд

18:52

Як позбутися гіркоти в грибах: лише найдосвідченіші грибники знають один нюанс

18:46

Суд виніс вердикт Алієву: яке покарання понесе ексгравець "Динамо"

18:25

Як сказати українською "брезговать" - правильні відповідники російському словуВідео

18:06

Знайти правильну чашку: шкільна головоломка, яку розв’язують лише 1% людей

18:05

Ситуація гірше, ніж здається: скільки ракет Tomahawk отримає Україна від США

17:38

Терпець урвався: дружина зрадника Джигана кинула його і назвала причину

17:26

Як кішка з собакою: жінка показала, як два пухнастики копіюють поведінку один одногоВідео

17:11

Окупантів громлять у "котлі": Сирський розкрив нові деталі Добропільської операції

17:06

Україна вперше вдарила ракетами Фламінго - що стало ціллю атаки та які наслідки

16:59

Чи можна заварювати каву двічі: стала відома неочікувана відповідь

Реклама
16:45

Секрети краси Софі Лорен: як у 91 рік зберегти молодість і шарм

16:32

"Ми абсолютно різні, але це працює": Катя Олос про роботу з Марком КуцеваловимВідео

16:30

Долар з євро стрімко рвонули вгору: з'явився новий курс валют на 10 жовтня

16:16

Путін назвав винних у збитті азербайджанського цивільного літака і згадав Україну

15:52

Коли народжуються духовні провідники: нумерологи назвали ТОП-3 місяці в році

15:47

Нобелівський комітет назвав лауреата премії з літератури: хто ним став

15:31

Глава Генштабу РФ анонсував нові масовані удари по Україні та назвав цілі

15:28

Його використовують одиниці: як знайти таємний замок на дверях в автоВідео

15:13

Переможців Євробачення побачили на вулицях Києва: який сюрприз чекає українцівВідео

14:33

Чому 10 жовтня не можна важко фізично працювати: яке церковне свято

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти